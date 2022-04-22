成大醫正妹轟動表特板！鄉民喊「小馮不保了」　本尊神回

▲醫學系正妹。（圖／翻攝自IG，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

PTT表特板素人美女如雲，其中不乏高學歷正妹，一名網友就挖出成大醫學系正妹，甜美知性的臉蛋配上火辣纖細的好身材，讓一票老司機大飽眼福，直呼「這個猛，最近一堆醫科挑戰小馮了，地位不保。」

網友在表特板以「成大醫學生 比基尼」為題，貼出一系列養眼美照，只見正妹平時穿著走氣質、高雅路線，散發著知性美；然而，換上比基尼後，瞬間變得「超凶狠」，曼妙體態也超惹火。

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對此，大票老司機洗版表示，「本人正妹給推」、「好身材好頭腦，繼續保持」、「第一張真的很朴信惠」、「勝過台大那個」、「追蹤很久，覺得超正」。

而擁有廣大粉絲追捧的台大醫女神「小馮」馮琪淯，也被網友狂點名，「二馬身材臉蛋都輸」、「小馮比較好看吧」、「屌打小馮」、「朝聖，但小馮還是我的最愛」、「有本人雖然很想推，但我的心已經是小馮的了」、「比小馮強了」、「輸小馮不要氣餒，畢竟小馮等級太高了」。

有趣的是，這篇推文也釣出成大妹本尊，高EQ自嘲「第一張眼睛都修得比本人大兩倍了，網路照片看看就好看看就好，阿奶也是修的，C直接修成E。」

這番話再度掀起轟動，鄉民們紛紛直呼，「本人上來自嘲給推，不用修圖也是正妹」、「本人偷嘴真的太強，朝聖朝聖」、「本人有雅量給推」、「欣賞本人談吐」、「推，30F本人臉正、聰明、身材好又幽默」、「笑容很美，敢上來自嘲，超過100分」。

不僅如此，翻開本人IG，可以發現成大醫妹不只會讀書，還會攝影、繪畫，她也經常分享作品，引來網友盛讚，「真的不打算開攝影帳嗎」、「太強了！大師教我拍照」。