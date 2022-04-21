結婚金飾被婆婆借走「給小姑用」！完婚後卻被妹婿拿走...她氣炸

▲女網友將結婚金飾借給小姑結婚用，沒想到就一去不回了。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

近期因國際局勢與烏俄戰爭讓黃金價格飆高，也讓需要買金飾的結婚新人，紛紛以租代買，但就有一名網友上網透露，婆婆要求她的先生把結婚的金飾拿出來，借給妹妹婚禮儀式使用，沒想到儀式完妹婿竟然就把金飾拿走，對方家庭更認為金飾是女方要準備給男方的東西，因此不願歸還讓她氣炸，認為結婚金飾不只是娘家送給先生的禮物，更富有紀念意義，而且婆婆與妹妹還裝傻，只願賠償當時的時價5萬元給她，讓她氣炸。

她在臉書社團「靠北婆家2.0」PO文表示，自己的婆婆要求她和老公把當初結婚的男方金飾，借給妹妹結婚儀式用，並表示使用完就會還給他們，也因金價太貴不想用買的，雖然她自己不願意，但老公覺得自己家人借一下沒差，因此就拿給婆婆轉交給妹妹。

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▲女網友如今收錢也不是，提告也為難。（圖／翻攝自「靠北婆家2.0」）

沒想到結婚儀式完，他們的一兩金項鍊卻被妹妹的老公收下帶走了，對方甚至覺得莫名其妙為什麼要歸還，認為「金項鍊跟3萬紅包不是送女婿的見面禮嗎？」項鍊更是直接被小姑的婆婆收起來不願歸還，讓她們超傻眼。

婆婆也只表示，不然把當初一兩黃金的價錢5萬給她們，但她無法接受，先不說如今金價早已和當初不同，加上項鍊是娘家媽媽送給先生的，更不要說對她們來說有紀念價值。但婆婆的態度卻是「要嘛當不見、要嘛收下五萬」，更認為當人家哥哥、嫂嫂，自己妹妹結婚送一條金項鍊又如何。而妹妹也甩鍋認為不關她的事，要就找婆婆要，而且小姑的婆婆有送小姑黃金，但小姑卻認為那是她的東西，不會拿出來還她們。

現在她氣到哭出來，認為為了一條項鍊告她們也不對，但也拿不回來，拿錢她們也不甘心的狀況。但不少網友都認為應該跟對方好好講，真的不行就法院見，「直接找小姑的先生要回來，把話說清楚！」、「根本是侵占阿」、「把小姑的婆婆找來講啊」、「這設計好的吧」。

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