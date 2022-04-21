獨／JKF女郎陪試車！甜美直播主「渾圓半球」搶鏡　神車秒成香車　

地方中心／高雄報導

高雄一家直播主山哥在休息2年多之後，又復出直播拍賣圈，這家直播台為了拉攏人氣，除了找來多年好友鳳梨站台之外，還要在母親節抽3台「國民神車」，幸運得主還能與3名辣妹陪同試車一圈，辣妹中有一名是JKF女郎。

▲直播公司還推出三台國民神車要送，同時3位辣妹陪試車，左邊為林穎，右邊為小唐。（圖／地方中心翻攝）

3台新車擺在直播台公司的正前方，負責新車銷售的營業所副所長黃文昱也到現場交車，就怕中間有了什麼閃失，不過最大的亮點而是直播台派出3名爆乳辣妹行銷宣傳，其中2名是直播台內的甜美直播主林穎以及小唐，另外一位是曾菁菁Jillian。

▲左邊為汽車銷售所的副所長 ，另外三位是曾菁菁、小唐跟林穎（圖／地方中心攝）。

▲林穎是直播主 。（圖／地方中心攝）

▲曾菁菁是JKF女郎 。（圖／地方中心翻攝）

曾菁菁穿著白色低胸衣服，露出「事業線」非常有誠意，但是不說你可能說不知道，她是JKF女郎，目前IG追蹤人數達到3萬，身高170公分的她身材火辣。在接受採訪的時候，似乎也受到了鳳梨魅力的影響，3名辣妹自動「加碼」催買氣，她們表示，只要有幸運兒抽中這3台車，會陪同3位幸運兒一同試車，變成香車美人。