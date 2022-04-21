港放寬防疫限制！迪士尼開園逾百人排隊　興奮喊「期待幾個月啦」

▲香港迪士尼今日開園，民眾興奮入園遊玩。（圖／中國日報）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港第五波疫情累計約120萬人確診，如今疫情趨緩，今（21）日新增本土個案降至603例。港府宣佈今日起放寬防疫措施，迪士尼樂園也重新開業，一早就有近200人在門外等候，大批市民興奮衝進園內，「期待好幾個月啦。」

據《香港01》報導，香港今日起逐步放寬防疫措施，包括電影院、美容院、健身中心等處所重開，室內可容納人數為上限五成。餐廳可恢復晚市內用至晚上10時，最多4人1桌，可舉辦不超過20人的宴會，不過，酒吧酒館繼續關閉。

迪士尼樂園今日重開，市民反應踴躍，近200人一早便到場排隊，10時15分正式開門後，大批市民興奮衝進園內。不少遊客是一家大小一起出動，還有小朋友打扮成蜘蛛人。

一名莊姓市民透露，疫情期間全家都待在家，對於今天能夠再次進入園區感到十分期待，「期待好幾個月啦。」為了迎接大批遊客，迪士尼方面安排了重開「奇妙在此刻」列車特別時刻，吸引不少人駐足打卡。

餐廳方面也是生意興隆。有顧客表示，早前一家三口用餐要分成2張桌子，現在終於可以一起吃飯，聊天更方便。另一位市民說，已經幾個月沒有和朋友一起吃飯，放寬後「好像監獄放監」，希望可以進一步放寬每桌用餐人數限制。

▲健身房今日再度開門營業。（圖／路透）

香港第五波疫情1月爆發，政府統計數據顯示，截至4月20日，累計個案達118萬7703例，錄得8973例死亡個案；3月3日為此輪疫情頂峰，單日確診高達7萬6991人，3月中旬的單日檢測陽性個案下跌至2至3萬例，確診個案在3月下旬一路減少，已經降至3位數。

港府為控制Omicron疫情決定收緊防疫措施，包括餐廳由1月7日起便被禁止晚市內用；健身房、美容院、電影院等處所關閉；新春花市等大型活動停辦。隨著疫情趨緩，香港自4月1日起，取消美國、澳洲、英國等國家的航班禁令，入境旅客的隔離檢疫時間也從14天縮短到7天；學校19日起恢復實體上課。