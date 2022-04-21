比婆媳更難熬！她自認「合格媳婦」卻氣炸：妯娌關係超無解

▲原PO認為「妯娌關係」比婆媳更難經營。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

大家都說婆媳關係是千古難題，但最近卻多了一種家庭關係難經營？有位網友在《匿名公社》表示，讓她最困擾的不是婆媳問題，而是妯娌關係，更痛罵對方是「婊子、偽善者」。

原PO表示，自認自己雖不是100分的好媳婦，但至少60分總是有的，只要是該做的、該給的從沒少過，唯一給不起的「就是阿諛奉承和裝窮」，原PO坦言，曾經跟大嫂關係親密過，「但只是曾經，現在妯娌關係超無解」。

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原PO說道，大嫂總是只出一張嘴，受到委屈就拿出裝可憐的SOP，「她老公就會覺得我在欺負她，還跑來找我吵架」，原PO氣炸，「偏偏所有長輩都吃這一套」，忍不住罵道，「偽善者，我不想花時間去跟妳吵，最好是不要再繼續採我的點」。

原PO也無奈，「我只敢在這邊發發怒氣，因為不想把老公變成夾心餅乾」，貼文一出，網友們紛紛回應，「我若有那樣的嫂子，一定直接拆開她綠茶婊的真面目」，「我大嫂在家的份量很重，有什麼事以大嫂為主，大嫂跟二嫂感情就不太好」，但也有網友替「大嫂」講話，「做大嫂不是每個都一樣，我大嫂17歲嫁過來我家，每樣她都做，還幫我小孩洗澡，載我小孩上課，我覺得沒有人跟她一樣了」。