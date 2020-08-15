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蘆洲鹽奶粉殺嬰！檢「冷問7字」破心防　狠伯母淚曝妯娌心結：讓她感受我的痛

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Z女在小姪女香香的奶粉中加鹽，曾被公婆意外撞見。

圖、文／鏡週刊

7年前，新北市發生一起駭人聽聞的鹽奶殺嬰案，3個月大的女嬰香香因喝下摻有大量鹽巴的奶粉，不幸死亡。一開始檢警懷疑是千面人犯案，後來經抽絲剝繭，鎖定女嬰的伯母涉有重嫌，並在第二次搜索、伯母開門時，突然問她：「妳到底加了幾次？」意外突破她的心防。伯母坦承因妯娌失和才惡整香香，不料竟如此嚴重，後遭判刑20年入獄，至今仍每天寫信給小嬸，希望得到對方的原諒。

2013年11月15日，三個月大的女嬰香香（化名）因「外源性高血鈉症」死亡，母親Ｃ女在民意代表陪同下召開記者會，淚訴奶粉有鹽，指控法國知名品牌奶粉鈉含量超標，政府第一時間要求該品牌奶粉下架，但檢警深入調查發現，只有香香家的奶粉鈉含量超標，是同牌奶粉的5、60倍。

3個月大的女嬰香香喝下加鹽的奶粉，最終因高血鈉症死亡。（翻攝畫面）

鹽奶奪命　傳訊八名家人

檢警還查出案發前1個月，香香就常因發燒及腹瀉，多次出入醫院，身為新手媽媽的Ｃ女怎麼也想不出原因，明明孩子出生時一切正常，為何後來卻因血液中的鈉離子濃度嚴重超標，必須不斷洗腎。

負責偵辦本案的新北市警局蘆洲分局偵查佐廖維恩談起此案，仍不禁紅了眼眶。他告訴本刊，從警多年，第一次看到嬰兒屍體解剖需切下腎組織檢驗，讓他更不能理解的是，3個月大的嬰兒怎麼會吃下那麼大量的鹽分？

Z女4次在小姪女香香的奶粉中加入精鹽。（東森新聞提供）

案發當下，檢警一度摸不著頭緒，甚至懷疑是千面人犯案。為了釐清真相，檢警連夜前往超市購買同品牌、同批號奶粉，但比對香香母親提供的三罐奶粉後，發現鈉含量明顯不同，懷疑可能是熟人犯案，因而傳訊8名跟香香同住的家人。

排除情財　指向妯娌失和

第一次偵訊時，檢警發現香香的伯母Ｚ女表現最為異常，她不斷泣訴「很想香香！」「香香好可憐！」但對新聞大肆報導的鹽奶害命事件卻不為所動，檢警因此研判Ｚ女與此案應脫不了關係。

更重要的是，香香母親Ｃ女在偵訊時曾說，情、仇、財的糾葛她都沒有，只有跟嫂嫂Ｚ女有過零星衝突，另外，公婆也稱曾看過Ｚ女在奶粉中撒鹽。

檢警因此更認定Ｚ女涉嫌重大，除了繼續進行蒐證外，也向法院聲請監聽、搜索票。

香香死後第12天，檢警再次到香香家搜索，要進屋時，剛好是Ｚ女開的門，檢警冷不防問了句：「妳到底加了幾次？」也許是受不了良心的譴責，Ｚ女當場掩面痛哭，並告訴檢警：「是我加的！但我真的沒有想要讓香香死…」

Z女（圖）不滿小嬸欺負她的小孩，憤而對小姪女香香下毒手。（翻攝畫面）

Ｚ女坦承認犯行後，接著大罵：「誰叫Ｃ女要凶我的小孩！是她先拿剪刀剪我小孩的衣服，還把我小孩的趴趴熊玩偶丟到陽台！」她強調，是香香的媽媽先欺負她的小孩，加上丈夫急性肝發炎、狀況不佳，因為擔心失去依靠，會被其他人欺負，才讓她精神極度不穩、做出傻事，但她一再強調，不知道香香會死掉。

Ｚ女還向檢方表示，之前跟Ｃ女一起吃晚飯，她的小孩只是看了Ｃ女一眼，對方便瞪大眼睛斥責：「你看什麼看！」另外，在香香還沒出生時，Ｚ女也發現她要送給香香的玩具熊，被丟棄在陽台，她因此幻想自己的小孩也可能被Ｃ女從陽台丟下去。

刑警廖維恩回憶偵辦過程，一度紅了眼眶。

子被嫌髒　揚言加倍報復

雖然Ｚ女坦承犯案，但其他家人因隔離偵訊仍不知真相，尤其是堅持家醜不可外揚的婆婆，不斷袒護Ｚ女，強調她是最乖巧、最逆來順受的好媳婦，家中所有成員最善良的就是她，還說她一肩扛起家裡所有生計，付出最多，怎麼可能只因為妯娌不合就害死香香！

但檢警查出，案發當時33歲的Ｚ女，隨著妯娌間各自生下孩子，衝突即不斷發生，Ｚ女總認為Ｃ女常咒罵她的小孩，甚至有天可能會殺死她的小孩，讓她無法忍受，卻又不敢和Ｃ女正面衝突。

香香的父（左）母（右）至今仍無法原諒害死女兒的大嫂。（東森新聞提供）

直到有次Ｚ女的二個小孩向她哭訴：「嬸嬸罵我們很髒！說我們全身都是細菌，要我們滾出去！」Ｚ女感覺受到汙辱，因此傳訊給小叔揚言要加倍奉還。之後，只要她的小孩被罵，Ｚ女就會偷偷地在香香的奶粉中加入特級精鹽，並且在Ｃ女的床鋪釘釘子、下符咒，希望Ｃ女得到教訓，能夠「感受我的感受」。

檢警調查發現，在電子公司當作業員的Ｚ女，後來到大賣場工作時與丈夫相戀，從苗栗嫁到新北蘆洲，育有二名子女，但生活在大家庭中，又因妯娌關係緊繃，公婆較疼惜晚嫁進來的Ｃ女，加上Ｃ女懷孕、生產，Ｚ女一直處於弱勢，家事幾乎都由她做，也因此對Ｃ女心生不滿。

香香家的奶粉鈉含量超標，是同牌奶粉的50倍以上。（東森新聞提供）

隨著Ｚ女的情緒波動及衝突不斷發生，Ｚ女背地裡在香香的奶粉加入鹽巴，希望香香的嘔吐和腹瀉，能夠帶給Ｃ女痛苦，就這樣分別在同年9月、10月，在香香的奶粉加了3次精鹽、共11匙。

同年11月15日，Ｚ女與Ｃ女又發生嚴重衝突，氣憤難平的Ｚ女這次在香香的奶粉中，加入大約一個手掌分量的精鹽，由於濃度太高，香香喝下後，即因高血鈉症不幸身亡。

律師周武榮（圖）說，Z女奪走一條人命，遭判20年算是合理。

茹素寫信　盼求小嬸原諒

Ｚ女最後被法院依傷害致死罪，判刑20年定讞。她的辯護律師周武榮告訴本刊：「Ｚ女一開始確實沒有想要害死香香，她只想讓Ｃ女不好過，卻造成香香死亡，判刑20年算是合理。」

Z女（左）在獄中每天寫信給小嬸，乞求對方原諒。（東森新聞提供）

香香死後，她的家人仍住在蘆洲，關在牢裡的Ｚ女每天寫信給Ｃ女，也以吃素的方式，希望化解自己的罪孽，她也打算把獄中勞務的工資全數交給Ｃ女，甚至讓出長輩的遺產，以換取Ｃ女的原諒，但逝去的小生命已喚不回，Ｃ女至今仍走不出喪女之痛，始終無法原諒大嫂。


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