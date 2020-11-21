大嫂冷暴力10年！她臉書吐苦水「被告妨礙名譽」　結局出爐

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一封遺書「我的婆婆殺了我」引爆社會輿論，許多長期在婆媳、妯娌間遭受霸凌或委屈的人，也忍不住道盡心酸。一名人妻被大嫂冷暴力10年，瀕臨崩潰的她後來藉由發文批評對方，來緩解負能量，沒想到此舉反吃上官司，雖然最後判決不起訴，但也被家中長輩責罵了一頓，她不禁淚問，「為何我從被害人變成被檢討的人？」

資深音樂人許常德在臉書粉專「許常德的地下手記」，分享這段讀者的親身經歷，對於昨天曝光「婆婆殺了我」的錄音檔裡，婆婆尖酸刻薄的言詞，不少網友都認為，「不要理她就好了啊」，但聽在擁有類似遭遇的她的耳裡，則是無盡感慨，苦笑直呼「會說這種話的人，一定沒有經歷過被冷暴力霸凌。」

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結婚10年的她，直到現在仍處在被冷暴力對待的情況中，只是霸凌者不是婆婆，而是大嫂，「我們沒有住在一起，但每逢過年、過節都要去大哥家拜拜，她總是在我面前摔東西，講話不客氣，甚至會罵我，詢問她事情也從不正眼看我，出去聚餐，我和我的小孩叫她，她會當沒聽到，把我們當空氣。」

人妻表示，當然這種情況並非「每一次」，端看大嫂當天心情，如果對方心情好，偶爾還是會回應的，「每次要跟她碰面時，我都祈禱她心情好，但10次只有1次是好的。這情況我先生、她先生、我婆婆是知情的，但老公和婆婆會私下說，不要理她就好了，又沒有住在一起，只是偶爾碰面。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

剛開始的幾年，人妻只能一直忍耐，但時間久了真的非常痛苦，「每當要拜拜或聚餐的前一晚，甚至幾天前，我就會開始緊張失眠，擔心她又要擺臉色對我冷暴力了；幾年過後，心中的委屈、怨恨累積到我快崩潰了，開始在自己的社交平台上發洩委屈，慢慢的我發現，在上面批評她的打扮還有言行舉止，可以暫時得到前所未有的開心，但會批評她都是碰面後，並遭到冷暴力才會寫。」

然而，在今年的某一天，人妻接到警局電話，表示大嫂告她妨礙名譽，要她到警局做筆錄，「我當下傻了，她怎麼會知道我的社交平台！回到家被老公罵，被家中長輩罵，我哭著說這10年我經歷了什麼，因為老公一直是知情者，所以他能理解我！」

後來，家中長輩經過一段時間的消化，也能夠站在她的立場想，雖然偶爾還是會責備她，不該在網路上抱怨那些事，覺得關起房門罵就好，但問題是，老公也無法解決這個問題，即便跟對方傾訴完，也不會比較開心，甚至感到更委屈。

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「最後法院判決不起訴！」她緩緩說道，但大嫂似乎不甘心，還去找律師要上訴，後來又被勸退，在那之後，對方也卯起來，在社交平台上公審她，「我知道我有做錯事，不該在網路平台上批評人，即便未指名道姓......，但也照著她的意願交由司法處理了，既然法院判不起訴，那為何還要公審我？為何我從被害人變成被檢討的人？」

最後，人妻也透露會被大嫂針對的原因，剛結婚頭幾個月，她跟老公吵架冷戰，於是向大嫂訴苦，結果對方非但沒幫忙排解，還跟她說了先生的不實八卦，想挑撥他們之間的感情，後來被老公拆穿後，她惱羞成怒，也才有了後面的冷暴力。

對此，網友們紛紛回應，「大哥不會跟大嫂溝通嗎？任由她破壞家庭氣氛，那他家應該不怎麼在乎家庭和諧。那妳倒也不需要顧那麼多，想回去就回去，不想回去就放自己假，不需要壓抑自己去面對這樣的人」、「深深覺得這個過節，恐怕是一場匪夷所思的錯誤」、「她不當妳是妯娌，妳也不用尊重她是大嫂啊」、「她當妳是透明人，妳也把她當透明人，不要隨之起舞，負面的人際關係都斷捨離吧」、「可以認真想一下，她沒有那麼重要，真的不需要把她放在心上」。

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