　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大嫂冷暴力10年！她臉書吐苦水「被告妨礙名譽」　結局出爐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼女孩哭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一封遺書「我的婆婆殺了我」引爆社會輿論，許多長期在婆媳、妯娌間遭受霸凌或委屈的人，也忍不住道盡心酸。一名人妻被大嫂冷暴力10年，瀕臨崩潰的她後來藉由發文批評對方，來緩解負能量，沒想到此舉反吃上官司，雖然最後判決不起訴，但也被家中長輩責罵了一頓，她不禁淚問，「為何我從被害人變成被檢討的人？」

資深音樂人許常德在臉書粉專「許常德的地下手記」，分享這段讀者的親身經歷，對於昨天曝光「婆婆殺了我」的錄音檔裡，婆婆尖酸刻薄的言詞，不少網友都認為，「不要理她就好了啊」，但聽在擁有類似遭遇的她的耳裡，則是無盡感慨，苦笑直呼「會說這種話的人，一定沒有經歷過被冷暴力霸凌。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

結婚10年的她，直到現在仍處在被冷暴力對待的情況中，只是霸凌者不是婆婆，而是大嫂，「我們沒有住在一起，但每逢過年、過節都要去大哥家拜拜，她總是在我面前摔東西，講話不客氣，甚至會罵我，詢問她事情也從不正眼看我，出去聚餐，我和我的小孩叫她，她會當沒聽到，把我們當空氣。

人妻表示，當然這種情況並非「每一次」，端看大嫂當天心情，如果對方心情好，偶爾還是會回應的，「每次要跟她碰面時，我都祈禱她心情好，但10次只有1次是好的。這情況我先生、她先生、我婆婆是知情的，但老公和婆婆會私下說，不要理她就好了，又沒有住在一起，只是偶爾碰面。」

吃飯,聚餐,聚會,親戚,過年,用餐,全家,飯桌（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

剛開始的幾年，人妻只能一直忍耐，但時間久了真的非常痛苦，「每當要拜拜或聚餐的前一晚，甚至幾天前，我就會開始緊張失眠，擔心她又要擺臉色對我冷暴力了；幾年過後，心中的委屈、怨恨累積到我快崩潰了，開始在自己的社交平台上發洩委屈，慢慢的我發現，在上面批評她的打扮還有言行舉止，可以暫時得到前所未有的開心，但會批評她都是碰面後，並遭到冷暴力才會寫。

然而，在今年的某一天，人妻接到警局電話，表示大嫂告她妨礙名譽，要她到警局做筆錄，「我當下傻了，她怎麼會知道我的社交平台！回到家被老公罵，被家中長輩罵，我哭著說這10年我經歷了什麼，因為老公一直是知情者，所以他能理解我！」

後來，家中長輩經過一段時間的消化，也能夠站在她的立場想，雖然偶爾還是會責備她，不該在網路上抱怨那些事，覺得關起房門罵就好，但問題是，老公也無法解決這個問題，即便跟對方傾訴完，也不會比較開心，甚至感到更委屈。

▲女生難過。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

「最後法院判決不起訴！」她緩緩說道，但大嫂似乎不甘心，還去找律師要上訴，後來又被勸退，在那之後，對方也卯起來，在社交平台上公審她，「我知道我有做錯事，不該在網路平台上批評人，即便未指名道姓......，但也照著她的意願交由司法處理了，既然法院判不起訴，那為何還要公審我？為何我從被害人變成被檢討的人？」

最後，人妻也透露會被大嫂針對的原因，剛結婚頭幾個月，她跟老公吵架冷戰，於是向大嫂訴苦，結果對方非但沒幫忙排解，還跟她說了先生的不實八卦，想挑撥他們之間的感情，後來被老公拆穿後，她惱羞成怒，也才有了後面的冷暴力。

對此，網友們紛紛回應，「大哥不會跟大嫂溝通嗎？任由她破壞家庭氣氛，那他家應該不怎麼在乎家庭和諧。那妳倒也不需要顧那麼多，想回去就回去，不想回去就放自己假，不需要壓抑自己去面對這樣的人」、「深深覺得這個過節，恐怕是一場匪夷所思的錯誤」、「她不當妳是妯娌，妳也不用尊重她是大嫂啊」、「她當妳是透明人，妳也把她當透明人，不要隨之起舞，負面的人際關係都斷捨離吧」、「可以認真想一下，她沒有那麼重要，真的不需要把她放在心上」。

►潤唇潤色一次完成

ET快訊
金馬／徐若瑄粉紅禮服「上下開深V」　踩10cm高跟鞋登場辣爆
金馬／瑤瑤辣爆紅毯「中間切開」　開衩狂露大腿根部！
孟子73代孫女預告金馬戰袍！深V「炸出超兇雪球」
金馬／大鶴紅毯主持「講話含滷蛋」！　網傻眼開酸
金馬／3位高帥歐巴踏上紅毯！　一現身帥到尖叫聲爆棚
騎士中橫跳崖失蹤15天　家屬「懸賞50萬」淚求協尋
金馬獎／紅毯主持人登場！楊千霈挖空裸背禮服美翻
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

保住了！曾遭夜襲拆樓...彰化員林保安堂列縣定古蹟

10年前最強私立大學？　建中生都跑來唸…網揭：曾全台第三

約曖昧對象看夜景！計畫「浪漫告白」　女1句話他秒崩潰：全毀了

「2惱人規則」逼玩交換禮物　她見老闆預算：自以為是！網嗆離職

爽當大富婆！「4星座女」2021年將賺翻...數錢「作夢都會笑」

2020根與芽動物嘉年華　二仁溪河堤路盛大舉辦

三類疫苗成新冠疫苗研發主力！專家：在台開打「兒童非優先對象」

周末白天短暫回溫！西半部飆30°C↑　下周「迎東北季風」高溫驟降

2020中風防治路跑　引領病友一起跑入陽光感受生命美好

1年講沒5句話「女同事喜餅突襲」　原來喜帖寄mail！她傻：啥心態

白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

爸帶兒開車見黑狗在路邊舔水漬 手捧水餵牠喝...網讚：最棒身教

N.Flying李承協翻唱《玫瑰少年》改編韓文Rap　柳會勝Cover《想見你》…阿璞認證：很好聽！

結婚迎娶創意拿「衝鋒槍巨扇」　新娘丟下超霸氣！媽：脾氣不好

等30秒嫌太久！奧客爆氣要客訴　店員不服嗆：倚老賣老...身分曝光

剖腹產全都錄！見孩子出生她秒落淚 生產全程家人緊緊相伴：媽媽辛苦了

保住了！曾遭夜襲拆樓...彰化員林保安堂列縣定古蹟

10年前最強私立大學？　建中生都跑來唸…網揭：曾全台第三

約曖昧對象看夜景！計畫「浪漫告白」　女1句話他秒崩潰：全毀了

「2惱人規則」逼玩交換禮物　她見老闆預算：自以為是！網嗆離職

爽當大富婆！「4星座女」2021年將賺翻...數錢「作夢都會笑」

2020根與芽動物嘉年華　二仁溪河堤路盛大舉辦

三類疫苗成新冠疫苗研發主力！專家：在台開打「兒童非優先對象」

周末白天短暫回溫！西半部飆30°C↑　下周「迎東北季風」高溫驟降

2020中風防治路跑　引領病友一起跑入陽光感受生命美好

1年講沒5句話「女同事喜餅突襲」　原來喜帖寄mail！她傻：啥心態

西門町驚傳隨機傷人！25歲男「液體潑臉」攻擊　她砸菜籃救男友

YAMAHA CUP／文華「小坦克」擋下多次射門　關鍵原因是不怕球

薩摩耶挑玩具「招待宅配叔叔」　一轉頭人走了...牠呆望門口失神

金馬獎／謝盈萱破尺度「深V開到肚臍」　性感黑禮服現身紅毯！

金馬獎／紅毯最萌！《親愛的房客》莫子儀「手放口袋」帶白潤音現身

獅子會「獅吼舞運」嘉年華...桃園巨蛋登場　魏淑蓮：不用吃素！

金馬獎／徐若瑄粉紅禮服「上下開深V」　踩10cm高跟鞋登場辣爆！

保住了！曾遭夜襲拆樓...彰化員林保安堂列縣定古蹟

金馬獎／最正主播吳奕蓉蕾絲深V　自爆走紅毯摔倒「仆街」

中油工程船擱淺桃園觀音海邊　險撞消波塊...海巡消防救出4船員

生活熱門新聞

網購超便宜行動電源　一拆開千人笑瘋

3鳥男奇萊北峰露鳥拍照　山友怒曝報應

存摺台語怎麼唸？正解曝光：不是「口座」

恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師

大學班花傳「1句話」約他嗨翻！過來人秒懂

全聯再有買一送一　網讚夢幻組合

即／好市多北台中店157萬9999元遊艇　40歲男付現帶走

麥味登上櫃　抽中一張現賺3.3萬

買蛋糕9天後打折　他狂怒逼退貨

他體會婆媳生活　2個月後崩潰

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

豪雨炸宜蘭！東北風接力來「北台三變天」　3縣市防豪大雨

店員狂聊天加過頭　他「魔人舉動」被讚爆

「喜宴二手洋裝800元」賣家喊200！網嗆可憐

更多熱門

相關新聞

「我的婆婆殺了我」　婆家遭起底公公7字冷回

「我的婆婆殺了我」　婆家遭起底公公7字冷回

台北市一名36歲的張姓女子今年8月因不堪婆婆長年言語霸凌，在個人臉書留下一封《我的婆婆殺了我》的控訴文之後，在住處樓梯間上吊輕生。死者生前48小時與婆婆的居家生活對話錄音也在20日曝光，整段錄音媳婦害怕到至少說了20次對不起。媒體日前找上婆家，公公卻只留下7個字的冷淡回應。

陸軍駁203旅霸凌輕生案　嚴德發：成立調查小組

陸軍駁203旅霸凌輕生案　嚴德發：成立調查小組

國軍再傳輕生案　洪慈庸批：改善了什麼

國軍再傳輕生案　洪慈庸批：改善了什麼

拿獎狀做1事　竟遭班導帶頭霸凌

拿獎狀做1事　竟遭班導帶頭霸凌

北市議員簡舒培挨告誹謗不起訴

北市議員簡舒培挨告誹謗不起訴

關鍵字：

大嫂冷暴力妨礙名譽吃官司妯娌許常德的地下手記霸凌

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

17歲妹首捐血卻賠上右手！「插錯血管」釀禍

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

網購超便宜行動電源　一拆開千人笑瘋

謝金燕拿掉假睫毛、放大片　逆齡美顏驚呆粉

妥瑞症粉絲淚控蔡依林工作人員包圍霸凌

3鳥男奇萊北峰露鳥拍照　山友怒曝報應

「台中米娜」IKEA裸拍…掌鏡廚師也遭逮！2人下場曝

Keanna遭起訴！腳踹車門夾莉婭

「4千年一遇美女」右臉真面目現形

金鐘鍍金主持人存這檔金融股　6年資產翻1倍

網友問台塑、中油加哪間討論熱烈

裝滿PS5主機貨車被搶！賠償禮包曝

媽媽信神棍！小女兒被逼「為家裡犧牲」…遭3度性侵

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

更多

最夯影音

更多
白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」

白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」
耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面