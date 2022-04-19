連婆婆都不挺！她遭小叔女友怪「怎沒買我早餐」　怒：城府有夠深

▲原PO因為沒買小叔女友的早餐，遭到婆婆碎念。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

妯娌之間的關係，其實也需要用心維持。但有位網友在《匿名公社》表示，小叔的女友還未正式進門，自己已經覺得「這女人城府很深」，但連婆婆都不挺，讓原PO氣炸。

原PO表示，早上出去買早餐，因為不知道家裡也有誰，所以只買了三個小孩的份，沒有買其他人的，但小叔的女友剛好來，竟然問原PO「怎麼沒買我們的？」還嗆「買個早餐也這麼計較？」讓原PO氣炸。

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「我怎麼會知道誰在家？」原PO雖然傻眼，但還是笑笑問對方，「不然妳想吃什麼，我出去買回來」，本來以為事情就此告一段落，沒想到隔天婆婆竟然也跑來碎念原PO，「都是一家人不要那麼計較」，原PO覺得自己很冤枉，認為小叔的女友還沒嫁進來，就開始挑撥，「誰要跟她當家人啊，城府有夠深」。

貼文一出，網友們紛紛回應，「如果是我會跟婆婆說，小叔的女友還不是一家人，如果要買早餐不是應該小叔買給她」，「如果婆婆認為她是一家人了，請婆婆買早餐給她吃啊」，「直接表達自己的想法！她現在只是個外人」，「一次就要讓她以後閉嘴，老虎不發威她把妳當病貓」，「要吃不會自己去買」，「小叔那女朋友是真不把自己當外人了」。