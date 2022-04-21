台東+18！　2人共赴小吃部同確診　再爆球場傳染鏈

▲台東今日+18，新增台東市小吃部及球場傳染鏈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣今(21)日新增18名確診者，9位男性9位女性CT值介於13.2~36.6之間。從疫調結果初步判定，台東縣成功地區活動足跡者有11例、高雄綠島案28673接觸者1例居隔期滿採檢確診、1例有外縣市旅遊足跡、2例是羽球隊隊員同場館運動，有脫口罩抽菸先後確診，2例有同一小吃部足跡，還有1例感染源待釐清。

另外，今天還有新增1外縣市確診者足跡，為昨日新北某國小13位居隔中的一位學生，因匡列居隔在蘭嶼採檢PCR後確診，該名學生目前為輕症。校方也緊急採取相關措施，並決定結束行程，105人先行採取包船的方式將師生載回台東富岡港，下船後搭乘4部遊覽車，直接回到新北。也感謝艦隊分署台東海巡隊的協助，預計今天下午確診的學生也將由海巡隊專船載抵台東，再搭專車回新北進行居家照護。

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縣長饒慶鈴表示，感謝衛生局同仁及第一線醫護人員辛勞，全台疫情不斷升溫，請鄉親做好個人自主管理，並踴躍預約接種疫苗，請符合追加劑(第3劑)的民眾盡快施打，尤其是第一線防疫人員或長照機構工作人員，應盡速接種第三劑，強化自身疫苗防護力，保護家人從自己做起。