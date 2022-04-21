周玉蔻確診　陳時中：李秉穎已採檢陰性「一起開會的人沒問題」

▲資深媒體人周玉蔻自爆確診，昨天她才專訪李秉穎。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

資深媒體人周玉蔻今（21）早發文透露「昨天上午至醫院進行PCR檢測，今天凌晨接獲簡訊通知為陽性。」而ACIP召集人李秉穎20日才赴電台接受專訪，當天下午又參與ACIP小組會議，目前PCR採檢結果為陰性，但仍須自主健康監測。中央流行疫情指揮中心表示，李秉穎採檢為陰性，因此一起開會的人是沒問題的。

周玉蔻今早在臉書公告，昨天上午至醫院進行PCR檢測，今天凌晨接獲簡訊通知為「陽性」。不過，在周玉蔻採檢當日（20）上午，李秉穎正好赴電台接受專訪，按照規定是確診者的接觸者，而當天下午李秉穎又參與衛福部ACIP小組會議，尚無法確認與會成員，但按照現行規定，李秉穎也將被匡列。據了解，目前李秉穎PCR採檢結果為陰性。

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對於李秉穎與周玉蔻節目曾同台，後續又參加ACIP相關會議，陳時中提到，原則都一樣「等於有接觸到」，但也因為李秉穎已檢驗陰性，因此「一起開會的人是沒問題」，大家身體都還好。

周玉蔻確診後，也通知曾接觸的工作人員及親友，而昨日曾與周玉蔻碰面的李秉穎稍早受訪時表示，「我有去篩檢一下，現在身體狀況還好，沒有症狀」，醫院看到消息有通知，接下來會做PCR篩檢。另外，有關昨日ACIP會議是否受影響，李秉穎說，大部分的人都是線上，只有疾管署有實體會議，參與者大概十幾個。李秉穎目前最後表示「目前自己必須自主健康監測，我要在家裡。」

針對李秉穎採檢結果，周玉蔻也在臉書公布「李秉穎醫師剛剛PCR檢測為陰性！但他要在家健康管理十天。」