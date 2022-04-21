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輕症、無症狀兒童「符條件」可送醫院　指揮中心修正收治分流規範

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

有鑑於先前發生2歲幼童染疫重症死亡，指揮中心今日修正收治分流標準，新增兒童規定，包含無症狀/輕症之兒童，嬰兒年齡未滿3個月且有發燒，或嬰兒年齡為3至12個月且高燒超過39度，或須進行血液透析者，均收治於醫院。

因應疫情升溫，指揮中心日前公布強化輕重症分流，僅有中重症、70歲以上長者、透析患者、懷孕36週以上等4類人可收治醫院，其餘依狀況收治加強版集中檢疫所、防疫旅館，或者居家照護，指揮中心提出六大點修正分流收治標準，重點增加兒童收治醫院條件。

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一、中/重症之確診者，均收治於醫院。

二、無症狀/輕症之成人及青少年確診者：如具75歲以上、須血液透析或懷孕36週以上任一條件，收治於醫院；為70-74歲且生活可自理或有陪同照顧者、65-69歲且獨居者，或懷孕35週以內者，安排入住加強版集中檢疫所/防疫旅館；為69歲以下無血液透析或無懷孕，且符合居家照護條件、非65-69歲獨居者，採居家照護。

三、無症狀/輕症之兒童：嬰兒年齡未滿3個月且有發燒，或嬰兒年齡為3至12個月且高燒超過39度，或須進行血液透析者，均收治於醫院。前開條件以外之兒童，符合居家照護條件者採居家照護；不符合居家照護條件者，則由照顧者陪同收治於加強版集中檢疫所/防疫旅館。

四、例外情形：不符居家照護健康條件之無症狀或輕症確診者，如本人或其法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採取居家照護。

五、下轉條件：收治於醫院或加強版集中檢疫所/防疫旅館已達3至5天，經醫療人員評估除隔離外無繼續照護需求，且能符合居家環境條件者，得返家採取居家照護，並由醫院或加強版集中檢疫所/防疫旅館通知衛生局納入居家照護管理。

六、調整居家照護同住者快篩頻率：同住之未確診者，隔離至同戶最後確診個案之確診日後10天，於有症狀時及隔離期滿日進行家用快篩，符合解隔條件後進行7天加強版自主健康管理，期間有症狀時進行家用快篩。

指揮中心籲請地方政府及醫療機構配合落實執行確診病例輕重症分流，以確保確診者健康權益。指揮中心將持續視疫情變化滾動式調整確診病例照護措施，以兼顧病人安全及醫療量能。

▲▼修訂新冠肺炎分流收治原則。（圖／指揮中心提供）

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