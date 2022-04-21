本島防疫最強1地區　緊守「個位數病例」！PTT曝2關鍵：不意外

▲嘉義縣以及嘉義市單日新增個案為個位數。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

今（21）日本土確診新增2969例，當中新北市單日確診達到1000例，為各縣市最多，其中，嘉義縣以及嘉義市確診個案分別為5例、6例，是本島單日新增個案中個位數的地區，撇除外島，其他地區新增個案都是雙位數，甚至還有三位數，就有網友好奇問「嘉義防疫是不是超強阿？」

有網友在PTT發文，「嘉義防疫是不是超強？」今日新增2969例本土病例，分布21縣市，僅金門無新增個案。不過，撇除外島地區，本島只有嘉義縣及嘉義市單日新增個案是個位數，分別是5例以及6例，讓他忍不住質疑，「好歹文化路、噴水雞肉飯也爆多人吧，怎麼都沒事情？」

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貼文一出，網友表示當地人流少，所以確診數也相對比較少，「果然夠邊緣」、「人流少機會就低」、「半個台灣的人都擠在北部人擠人，還一堆大眾運輸，當然傳播的就快」、「嘉義大眾運輸工具很少」、「人流少啊，放假沒地方玩就沒人來囉」。

另外，也有網友指出「因為根本沒有驗」，「沒驗就不會確診啊」、「匡列的少，自然驗的少」、「因為北部驗的最多」、「沒驗之前，無症狀跟輕微症狀都叫做零確診」、「沒被匡列的話，除非公司要求不然誰會驗」、「匡列很少，可以去看他們匡列人數」、「前幾天一個火鍋店老闆上班好幾天，只匡7個人」。

攤開近日的數據來看，嘉義縣以及嘉義市新增個案都很少。

20日：嘉義市+3，嘉義縣+2

19日：嘉義市+2，嘉義縣+3

18日：嘉義市+0，嘉義縣+10

17日：嘉義市+1，嘉義縣+1

16日：嘉義市+2，嘉義縣+1

▼許多人指出，沒有篩檢就沒有確診。（圖／翻攝自PTT）