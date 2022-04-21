稱陳明文護航審判長丈夫調職　黃越宏判拘役30日確定

▲陳明文對黃越宏提出自訴案，黃越宏遭判拘役定讞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

資深媒體人黃越宏，2017年間在平面媒體及政論節目中，指稱立委陳明文利用管道，讓承審他案件的法官丈夫，從中油的高雄公司調回嘉義。陳明文認為言論不實，自訴黃越宏妨害名譽，一審判黃越宏拘役50日，案經上訴，高院二審改認定部分有罪、部分無罪，21日判處拘役30日、得易科罰金3萬元定讞。

判決指出，黃越宏2017年9月間在自己擔任社長的「法治時報」中，先刊出「男立委勾住女縣長脖子起因二審庭長？」的文章，內容提到「外傳，陳明文利用『英系』以及『立委』的影響力，將陳OO庭長的老公陳OO，從中油公司的高雄廠調回『嘉義』，讓兩夫妻不用再分隔兩地」、「對陳明文而言，調動一個中油的員工，從高雄調到嘉義，根本沒什麼難度。」、「又，外傳，陳OO庭長承審陳明文一案，一個審級就花費五年多的時間，是故意在製造拖延效果，好讓案子可以適用『速審』法（久審未結，不得上訴）。」

隔了一週，黃越宏再度於「法治時報」中，刊出「蔡英文榮登台灣喬后司法風氣恐為之危矣！」的文章，內容提到「負責承審陳明文二審案子的庭長陳OO，她的老公在中油上班，一直派駐高雄，無法回到老婆身邊，老婆陳OO庭長則是一直住在嘉義，夫妻兩人分隔高雄嘉義兩地，結果，非常巧合的是，陳OO開始承辦陳明文案件之後，她老公的調動與升遷都開始順利了起來。這種『巧合』會讓『司法公信力』再次暴跌。」

此外，黃越宏也在首度刊出文章後，就在政論節目上發表言論，提到「因為陳明文，最近的官司要宣判，他的官司在司法界，也傳出很多聲音出來，其中就是目前在負責他的案子，他有一個案子現在在二審，9月26日要宣判，這個負責的庭長叫陳OO……這官司在審判過程中，有很多可議之處……所以就有很多司法界的傳聞，告訴我說，小英身邊的人，利用他的影響力，這樣影響官司，然後同期同學，又剛好在一起，辦這個案子，然後甚至還傳出來說，這個庭長，她的老公在中油，陳立委也影響力，影響到她老公會升遷什麼。」陳明文不滿，自訴黃越宏妨害名譽。

一審台北地院審理後，認定以上言論均屬不實，顯見黃越宏未經合理查證就發出言論，這些言論內容依社會一般通常觀念，確已減損、貶抑陳明文在社會上客觀存在之人格評價。一審因此認定黃越宏犯下「散布文字誹謗罪」，處拘役50日，得易科罰金5萬元。

全案再上訴，二審高院於21日宣判，高院僅認定黃越宏首度於「法治時報」中刊出「男立委勾住女縣長脖子起因二審庭長？」的文章，觸犯誹謗罪，因此這部分改判拘役30日，得易科罰金3萬元。至於一審還認定2次言論有罪，但二審改認定並無誹謗犯行，改判無罪。全案確定。