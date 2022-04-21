　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

稱陳明文護航審判長丈夫調職　黃越宏判拘役30日確定

▲▼立法委員陳明文 民進黨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳明文對黃越宏提出自訴案，黃越宏遭判拘役定讞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

資深媒體人黃越宏，2017年間在平面媒體及政論節目中，指稱立委陳明文利用管道，讓承審他案件的法官丈夫，從中油的高雄公司調回嘉義。陳明文認為言論不實，自訴黃越宏妨害名譽，一審判黃越宏拘役50日，案經上訴，高院二審改認定部分有罪、部分無罪，21日判處拘役30日、得易科罰金3萬元定讞。

判決指出，黃越宏2017年9月間在自己擔任社長的「法治時報」中，先刊出「男立委勾住女縣長脖子起因二審庭長？」的文章，內容提到「外傳，陳明文利用『英系』以及『立委』的影響力，將陳OO庭長的老公陳OO，從中油公司的高雄廠調回『嘉義』，讓兩夫妻不用再分隔兩地」、「對陳明文而言，調動一個中油的員工，從高雄調到嘉義，根本沒什麼難度。」、「又，外傳，陳OO庭長承審陳明文一案，一個審級就花費五年多的時間，是故意在製造拖延效果，好讓案子可以適用『速審』法（久審未結，不得上訴）。」

隔了一週，黃越宏再度於「法治時報」中，刊出「蔡英文榮登台灣喬后司法風氣恐為之危矣！」的文章，內容提到「負責承審陳明文二審案子的庭長陳OO，她的老公在中油上班，一直派駐高雄，無法回到老婆身邊，老婆陳OO庭長則是一直住在嘉義，夫妻兩人分隔高雄嘉義兩地，結果，非常巧合的是，陳OO開始承辦陳明文案件之後，她老公的調動與升遷都開始順利了起來。這種『巧合』會讓『司法公信力』再次暴跌。」

此外，黃越宏也在首度刊出文章後，就在政論節目上發表言論，提到「因為陳明文，最近的官司要宣判，他的官司在司法界，也傳出很多聲音出來，其中就是目前在負責他的案子，他有一個案子現在在二審，9月26日要宣判，這個負責的庭長叫陳OO……這官司在審判過程中，有很多可議之處……所以就有很多司法界的傳聞，告訴我說，小英身邊的人，利用他的影響力，這樣影響官司，然後同期同學，又剛好在一起，辦這個案子，然後甚至還傳出來說，這個庭長，她的老公在中油，陳立委也影響力，影響到她老公會升遷什麼。」陳明文不滿，自訴黃越宏妨害名譽。

一審台北地院審理後，認定以上言論均屬不實，顯見黃越宏未經合理查證就發出言論，這些言論內容依社會一般通常觀念，確已減損、貶抑陳明文在社會上客觀存在之人格評價。一審因此認定黃越宏犯下「散布文字誹謗罪」，處拘役50日，得易科罰金5萬元。

全案再上訴，二審高院於21日宣判，高院僅認定黃越宏首度於「法治時報」中刊出「男立委勾住女縣長脖子起因二審庭長？」的文章，觸犯誹謗罪，因此這部分改判拘役30日，得易科罰金3萬元。至於一審還認定2次言論有罪，但二審改認定並無誹謗犯行，改判無罪。全案確定。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►雅詩蘭黛小棕瓶特價！快補貨

ET快訊
還原現場！「腳交千金」逼運將聞腳　載到警局還不下車
打AAB確診「3魔王症狀曝」　看診費、專車、保險證明一次看
「不會讓小孩打莫德納！」　醫親吐3感受：只會講幹話
快訊／傳今逼近3千例！　陳時中急向立院請假
新防疫保單一次看！　確診住院「最高賠10萬」
水原希子遭逼「露毛」拍床戲！　驚見製作人摸女星大腿
快訊／華視誤播戰爭「8人懲處出爐」！
「腳交千金」逼聞腳　司機EQ驚人！客訴1幕網跪了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

RCA二軍求償案改判16億　被害人怒「怨！慟！永不妥協！」

受不了菸味要求大樓裝排氣裝置不成　告主委和總幹事結果曝

「烏克蘭戰地醫生」喊寶貝　高雄婦暈船！險把66萬老本噴光

桃園男與少女交往半年「嘿咻90次」還車震　分手挨告下場曝

還原現場！腳交千金很「傲嬌」...逼運將聞腳　到警局還不肯下車

懷疑被學妹衝康！女少校百人群組罵「下輩子當軍妓」代價出爐

脫罩抽菸被逮！彰化和美鎮長嗆警「你很大吼」　今鞠躬道歉

就是要吃！買人氣水煎包插隊　「只要菜包」...吃不到還挨告恐嚇

打龜號轟動全台！廖老大贈立委感謝狀　瑪莎拉蒂MC20轉送老婆

稱陳明文護航審判長丈夫調職　黃越宏判拘役30日確定

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

回家遭黑汪全身式緊貼狂聞　姐坦白：有到收容所抱狗啦

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

店員拍手嗨唱「分手快樂」　離婚男摀臉求饒：好了好了

正妹搭高鐵突遇「迷路行李箱」 大叔一旁睡翻！網笑：把妹新技

RCA二軍求償案改判16億　被害人怒「怨！慟！永不妥協！」

受不了菸味要求大樓裝排氣裝置不成　告主委和總幹事結果曝

「烏克蘭戰地醫生」喊寶貝　高雄婦暈船！險把66萬老本噴光

桃園男與少女交往半年「嘿咻90次」還車震　分手挨告下場曝

還原現場！腳交千金很「傲嬌」...逼運將聞腳　到警局還不肯下車

懷疑被學妹衝康！女少校百人群組罵「下輩子當軍妓」代價出爐

脫罩抽菸被逮！彰化和美鎮長嗆警「你很大吼」　今鞠躬道歉

就是要吃！買人氣水煎包插隊　「只要菜包」...吃不到還挨告恐嚇

打龜號轟動全台！廖老大贈立委感謝狀　瑪莎拉蒂MC20轉送老婆

稱陳明文護航審判長丈夫調職　黃越宏判拘役30日確定

RCA二軍求償案改判16億　被害人怒「怨！慟！永不妥協！」

台積電徵赴美技術員「高中職畢就可」　但英文門檻須達多益800分

輔大校長確診還到教部開過會　教部緊急通知與會者自主管理

Lexus「新電動休旅」RZ450e亮相！帥氣外型、動力＆質感更出色

華視快訊「超前部署」？低級錯誤往往真的只是不小心

女奧客衝艙門「啟動逃生滑梯」！下秒直接滑到停機坪開始狂奔

受不了菸味要求大樓裝排氣裝置不成　告主委和總幹事結果曝

蔡桃貴要上幼兒園了！ 二伯「突然有種沈重感」列3考量：掙扎很久

2022全中運白河商工王新琇、李恩昀　雙姝舉重連霸破紀錄

感恩回饋度難關！慈大師生豎起祈願牆　集氣為天下平安祈福

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

快訊／海大生詭偏高速逆撞公車　送醫搶救不治

金山小編過勞猝死遭拒絕國賠　新北：自願加班

華視2名導播招認「共軍襲台」疏忽出包

搶黃金盤商7736萬黃江正重判21年

南投3歲童遭當狗養虐死！母二審輕判

10年輕男女玩爛台東民宿　他直接尿在戲水池

高中生當人體模特　遭騙驗尺寸性侵

開毒趴驚見「魔神仔」附身　5男女衝宮廟驅邪全被抓

快訊／台中「毒蟲哥」帶26歲女開車衝撞！警連開4槍敲爆玻璃逮人

即／RCA二軍求償案　二審判賠16.67億

逼前女友「欠債肉償」　噁男軟2次慘了

獨／738萬買愛馬仕包全假　女董座開告結局超崩潰

神棍謊稱嬰靈性侵3女　重判12年定讞

更多熱門

相關新聞

即／RCA二軍求償案　二審判賠16.67億

即／RCA二軍求償案　二審判賠16.67億

我國最大工傷案件RCA賠償案，「二軍」共1120位前員工求償共73億餘元，一審判決RCA等四家公司應賠償員工共23億3百萬元，連「尚無明顯外顯之疾病」的勞工也都獲賠。案經上訴，高等法院二審21日宣判，改判RCA賠償16億6740萬，賠償人數未確定。可上訴。對於二審結果，場外的「二軍」高喊遺憾！永不妥協！

神棍謊稱嬰靈性侵3女　重判12年定讞

神棍謊稱嬰靈性侵3女　重判12年定讞

最高法院法助確診　緊急大清消

最高法院法助確診　緊急大清消

郭靜文／網路購毒卻變成運輸毒品

郭靜文／網路購毒卻變成運輸毒品

妙齡女抽脂　無照合夥人打麻藥害死人

妙齡女抽脂　無照合夥人打麻藥害死人

關鍵字：

法律人權陳明文黃越宏法治時報高等法院二審護航

讀者迴響

熱門新聞

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

1篇靠北網文曝「教育界小豬」劈腿　正宮大反擊

快訊／周玉蔻確診！　PCR檢測陽性

剩10天單日恐破萬　醫曝1時間更危險

醫：身邊沒感染者就代表你沒朋友

粿粿爆退出《全明星4》！

「6大常備藥品」爆缺貨！普拿疼、小孩退燒糖漿買不到

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

肥蟲狂啃傢俱3年「他放路邊繼續養」！下場崩潰

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面