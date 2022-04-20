　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

最高法院也淪陷！1名法官助理確診全院緊急大清消

▲▼最高法院法官助理確診，全院大清消。（圖／最高法院提供）

▲最高法院法官助理確診，全院大清消。（圖／最高法院提供）

記者吳銘峯／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延！已經有多個司法機關傳出確診消息。最高法院20日也淪陷，傳出一名法官助理確診，緊急大清消。最高法院發布聲明指出，該法助因未同住的弟弟前來寄居，使用同一衛浴設備並進餐因而染疫，最高法院也在20日緊急大清消。

以下為最高法院聲明：

111.04.20最高法院法官助理確診新冠肺炎說明

1、本院法官助理A之未同住家人（弟弟）於111年4月19日上午確診新冠肺炎，該未同住家人曾於4月16日、17日至A家中居住一晚，並有使用同一衛浴設備及進餐，A於19日上午約7時30分得知該家人確診後，即未到院上班，並偕同家人至社區採檢站採檢，4月20日經通知採檢結果為陽性。

2、本院於4月20日上午得知A確診後，除立即通報司法院外，並對A同辦公室之同仁，及密切接觸之科室、同仁進行快篩，結果均呈陰性反應，A同辦公室之同仁並即刻實施居家辦公。

3、本院於4月20日上午已先對A辦公室及其足跡相關空間進行消毒作業，消毒範圍包括1樓大門口、大廳，地下1樓及1樓全部辦公室、公共走道、廁所、茶水間，2樓刑事科辦公室、6樓及8樓部分辦公室及通道，傍晚下班後並將對全院進行大清消。

4、本院對新冠肺炎之各項防疫措施及處理流程，均依規定辦理，並以最嚴謹的防疫態度及作為，以確保院宇安全及同仁健康。

最高法院大清消。（圖／最高法院提供）

▲▼最高法院法官助理確診，全院大清消。（圖／最高法院提供）

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：4/23（六）14：30～16：30/國父紀念館演講廳
演講者：譚耀南 律師(兩岸政策協會理事長/美國華府執業律師、美國布魯金斯研究院前客座研究員)
講題：美中台關係的變局與挑戰

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／桃園4張滿滿足跡　多家KTV、金沙酒店、大潤發
陳時中坦言月底恐單日破萬　柯文哲說「不奇怪」：韓國1天62萬
獨／北市拉麵店廚師「確診未隔離」還去上班！　員工怕爆
本土確診「累計1萬5217例」！　新北破5千分佈曝
快訊／放棄清零！　北市今起「不公布足跡、細胞簡訊」
快訊／北市簡化疫調「5大類才被匡列」　柯文哲：確診自己招
快訊／新北某國小蘭嶼戶外教學　1生確診「107人被留島上」
快訊／「獅子會聯誼」6大2小確診　海量足跡滿3頁
快訊／北市12行政區全都有確診！　「這區79例」最多
LIVE／北市爆471例！　柯文哲最新說明
快訊／高雄獅友「脫罩嗨歌+敬酒」25人群聚 　衛生局要罰了
未來進學校要打3劑！陳時中：生活不想受限就打好打滿
快訊／本土+2386「分佈21縣市」　新北822例最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

最高法院也淪陷！1名法官助理確診全院緊急大清消

郭靜文／網路購毒怎麼變成運輸毒品

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

和老公差30歲遭酸「為了錢」　妻霸氣回：女人價值自己創造

重機男時速142噴1萬2千元！　他實測質疑「區間測速出包」

李燕「打三劑疫苗」仍確診！親曝身體狀況　粿粿老公范姜彥豐確診...她懷孕急做PCR

戲精柴想吃零食到廁所假蹲　媽被騙傻眼：妳根本沒尿！

最高法院也淪陷！1名法官助理確診全院緊急大清消

郭靜文／網路購毒怎麼變成運輸毒品

純潔百合映襯無際海景！北海岸「6處賞花地圖」還有單車順遊路線

Rosé「胸下連開2洞」性感身材太狂　透視水鑽網衣尺度噴鼻血

是爸爸來接！　6貴賓集體擦玻璃「抓門暴動」萌翻網：密集可愛症

九天水餃300公尺降肉！牠餓壞等吃　爸秒塞嘴「一句話讓狗傻眼」

雲林確診+14！居酒屋傳播鏈燒進消防局　龍鳳胎1退燒1無症狀

「時緊時鬆破時鐘」下聯怎對？他神回...網全大讚：高手在民間

俄軍殘殺自家傷兵！開坦克「狠狠輾過」影片曝　同袍悽慘躺地

疫情期助防菌抗疫好物　關山小弟無償製作「小鎮藏寶圖」

柯文哲需要你！北市招募退休醫護日領5000、房務日領1500

台南麻豆消防分隊妙手回春　鬼門關救回民眾

男見車窗外熱褲妹狂喊「可以」 正宮滿臉入鏡...逼出魔性哀號

法律熱門新聞

最高法院法助確診　緊急大清消

黃伊平／墮胎需要配偶同意嗎

郭靜文／網路購毒卻變成運輸毒品

輔大學弟性侵學姊案　判賠90萬確定

5男關一起　牢房竟變炮房

蔡東利／把人踢出Line群組犯法嗎

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

告訴6月期限　法界：過了就GG

「司法之秤」敲響正義之音

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

更多熱門

相關新聞

快訊／社區感染增加　侯友宜預告：新北明天可能破千例確診

快訊／社區感染增加　侯友宜預告：新北明天可能破千例確診

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布新增2386例本土病例，再創歷史新高，以新北822例最多，其次分別為台北471例。新北市長侯友宜下午召開防疫記者會，他表示，社區感染的趨勢往上走，海嘯（疫情）還沒到，「明天可能破千例」。

嘉市+3！家樂福+歌神KTV足跡曝

嘉市+3！家樂福+歌神KTV足跡曝

即／高雄國小學童確診停課　游泳課暫停

即／高雄國小學童確診停課　游泳課暫停

LIVE／單日爆822例「同仁接電話接到哭」　侯友宜最新說明

LIVE／單日爆822例「同仁接電話接到哭」　侯友宜最新說明

月初才+104例　他1點怕炸太快：都沒準備好

月初才+104例　他1點怕炸太快：都沒準備好

關鍵字：

法律人權確診法官助理染疫疫情最高法院法助清消

讀者迴響

熱門新聞

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

快訊／今日本土狂燒2386例　另增95境外

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

孫瑩瑩熱戀保時捷嫩男！一上車就超猴急

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

本土+2386「分佈21縣市」！新北822例最多

團購球鞋被爆是假貨…破百名網紅道歉　廠商發聲明了！

誤報「新北市遭共軍導彈擊中」　華視道歉

台鐵勞動節　退票免手續費

YT頻道挑戰「沙拉油環島一圈」！

破百名網紅「開團購賣假球鞋」集體道歉！受害者分2派怒了

「算命師說他以後是殺人犯」　媽揪友揍3歲兒

孫協志爆求婚小10歲女友夏宇童！

李燕確診直播「聲音沙啞」　無奈嘆：真的沒想到！

更多

最夯影音

更多
警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？
李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面