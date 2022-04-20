最高法院也淪陷！1名法官助理確診全院緊急大清消

▲最高法院法官助理確診，全院大清消。（圖／最高法院提供）

記者吳銘峯／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延！已經有多個司法機關傳出確診消息。最高法院20日也淪陷，傳出一名法官助理確診，緊急大清消。最高法院發布聲明指出，該法助因未同住的弟弟前來寄居，使用同一衛浴設備並進餐因而染疫，最高法院也在20日緊急大清消。

以下為最高法院聲明：

111.04.20最高法院法官助理確診新冠肺炎說明

1、本院法官助理A之未同住家人（弟弟）於111年4月19日上午確診新冠肺炎，該未同住家人曾於4月16日、17日至A家中居住一晚，並有使用同一衛浴設備及進餐，A於19日上午約7時30分得知該家人確診後，即未到院上班，並偕同家人至社區採檢站採檢，4月20日經通知採檢結果為陽性。

2、本院於4月20日上午得知A確診後，除立即通報司法院外，並對A同辦公室之同仁，及密切接觸之科室、同仁進行快篩，結果均呈陰性反應，A同辦公室之同仁並即刻實施居家辦公。

3、本院於4月20日上午已先對A辦公室及其足跡相關空間進行消毒作業，消毒範圍包括1樓大門口、大廳，地下1樓及1樓全部辦公室、公共走道、廁所、茶水間，2樓刑事科辦公室、6樓及8樓部分辦公室及通道，傍晚下班後並將對全院進行大清消。

4、本院對新冠肺炎之各項防疫措施及處理流程，均依規定辦理，並以最嚴謹的防疫態度及作為，以確保院宇安全及同仁健康。

▼最高法院大清消。（圖／最高法院提供）