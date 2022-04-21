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快訊／我國最大工傷案RCA二軍求償案　二審判賠16.67億

▲▼最大工傷案RCA二軍求償案，二審改判由RCA賠償16億6740萬。（圖／記者吳銘峯翻攝）

▲最大工傷案RCA二軍求償案，二審判RCA賠償16億6740萬。（圖／記者吳銘峯攝）。

記者吳銘峯／台北報導

我國最大工傷案件RCA賠償案，「二軍」共1120位前員工求償共73億餘元，一審判決RCA等四家公司應賠償員工共23億3百萬元，連「尚無明顯外顯之疾病」的勞工也都獲賠。案經上訴，高等法院二審21日宣判，改判RCA賠償16億6740萬，賠償人數未確定。可上訴。對於二審結果，場外的「二軍」高喊遺憾！永不妥協！

本案因美國無線電公司（RCA）1970至1992年在台設廠，於桃園與竹北、宜蘭設廠生產電視機的電腦選擇器等產品，製作過程中使用三氯乙烯、四氯乙烯等有毒溶劑，嚴重污染土地和地下水。但公司管理階層隱瞞相關訊息，讓員工飲用受汙染的地下水，並暴露在汙染環境下，導致工廠2萬餘名員工中，至今有2000人罹患癌症，更有超過230人因癌症死亡。

1992年汙染案件爆發後，RCA緊急關廠離開台灣。而受害的員工組成「RCA員工關懷協會」，向之後併購RCA的法商湯姆笙（Thomson）、特藝（Technicolor）、美商奇異（GE）等4家公司，聯合求償27億餘元。這首批求償的員工一審獲賠5.6億元、二審獲賠7.1億元，均創下多起司法紀錄，但更一審僅獲賠5940萬，引發譁然。最高法院今年3月間，針對更一審部分將其中的5740萬賠償確定，其餘222人求償部分再度廢棄發回更二審。

此外，號稱「二軍」的第二批求償員工共1120人，也起訴求償73億餘元。一審台北地院2019年底宣判，除了接受協會「總額賠償」的請求外，也判決RCA等4家公司賠償，金額分別為二軍的A組（已死亡者親屬133人）4億9千2百萬元、B1組（罹患癌症或重大疾病者247人）9億6千萬元、B2組（罹患其它疾病者166人）2億1千2百萬元、C組（未有外顯疾病者574人）6億3千9百萬元，總共23億3百萬元。

RCA二軍求償案上訴二審後，高院經過2年多的審理，去年底進行言詞辯論前，協會發布聲明指出，二軍起訴後已經有36人陸續離世，其中更有26人是因癌症病發而過世，無法看到判決結果；因此希望高院作出有利判決，給無良企業一個教訓。

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