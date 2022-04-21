屏東神棍騙「驅嬰靈改運」　性侵3女連10歲少女都不放過

▲屏東神棍性侵三女，判刑12年定讞。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

屏東歐姓男子阿昆（化名），謊稱自己通靈，假藉嬰靈附身、挽回感情等理由，騙女子脫光衣服，讓他做法、性侵。共有3名女子受害，2人未成年，1人更只有10歲而已。最高法院審理後，將他重判有期徒刑12年定讞。

判決指出，阿昆透過李姓友人，認識他的女友小依（化名），2019年3、4月間，他對小依說她身後尾隨嬰靈，會危及她的運勢。小依心生恐懼，依照阿昆的指示，到某旅社房間內，脫去褲子及內褲後，讓阿昆以手指觸碰下體，阿昆猥褻得逞。

隔年阿昆又透過另一名周姓友人，認識他未滿18歲的女友小耳（化名）。阿昆又假借作法去除小耳家中靈異現象為由，先畫符水叫小耳喝掉，而後又叫小耳脫光衣服躺在床上，讓他性侵得逞。之後小耳與周男分手後，阿昆又假借作法挽回對方心意，多次性侵小耳；阿昆更說為了加強法力，需每週都作法性侵一次，藉此又性侵3次。總計性侵小耳6次得逞。

當年7月間，阿昆又對鄰居剛滿10歲的小女生小簪（化名），謊稱對方全家今年會有劫數，且小簪的祖母今年會死亡，必須透過他作法改運。小簪不疑有他，依照阿昆指示，在附近宮廟後方讓阿昆作法，阿昆趁機指侵得逞，但因小簪一再喊痛、抗拒，阿昆才停止。小簪回家後告知母親，母親怒而報警，全案因此爆發。檢方對阿昆提起公訴。

法院審理時，阿昆坦承不諱，但他辯稱自己跟小耳是男友朋友，雙方情投意合。但法院調查後，認定他說謊，一二審均認定他有罪，均重判有期徒刑12年。全案再上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。