妙齡女抽脂要當「診所門面」卻斃命　醫師更審改判2年半

▲妙齡女抽脂，卻因遭打過量麻醉劑身亡。此為示意圖。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台北市陸姓女子2013年間應徵尚未開幕的醫美診所擔任美容諮詢師，診所合夥人池國樑說動她抽脂「可成為診所的宣傳門面」，結果池男因注射過量麻醉藥物，讓女子暴斃。高等法院審理後，更一審將診所醫師林玉清與池男分別判刑2年半與2年10月，可上訴。

判決指出，林玉清等人合夥，在2013年籌設「微笑國際診所」，其中一名合夥人池男，為販賣醫療器材的業務人員，不具有醫師執照。診所預定當年7月間開幕，但5月間就開始對外招募工作人員，當時28歲的陸姓女子前來應徵擔任美容諮詢師。而池男竟對陸女說「可成為診所的宣傳門面，並在客人諮詢時以親身經歷解說、將來開分店時成為區長」等語，企圖說動陸女接受自體抽脂豐胸手術，陸女心動，簽下手術同意書。

2013年6月間某個下午，林玉清與2名醫師、池男等4人，著手對陸女手術，並由池男施打麻醉藥劑。手術下午5時40分開始，到晚間9時40分抽脂完畢，但欲接續進行胸部麻醉時，陸女卻在5分鐘後發生眨眼、抽筋、全身躁動吼叫抽搐之症狀；10分鐘後突然起身、無法配合。醫師等人眼見情況危急，但因診所還沒開幕並未準備急救器材，眾人只能進行按摩、給予糖水等物理性紓解手段，直到20分鐘後才請人打電話給119。

急救人員雖於5分鐘內到場，但當時陸女已經全身生命垂危，昏迷指數為5，送醫急救後，因缺氧性腦症併發肺炎致神經敗血性休克死亡。檢方事後對林玉清與池國樑2人，提起公訴。

一二審法院審理後，均認定2人犯《醫師法》「非法執行醫療業務罪」，均將林男判刑2年、池男判刑2年2月。案經撤銷發回，更一審法院於20日改判，仍認定2人有罪，考量2人犯罪後均否認犯行，飾詞卸責，態度不佳，更一審加重改判林男有期徒刑2年6月、池男有期徒刑2年10月。至於民事求償部分，一二審均判決2人須賠償家屬337萬餘元。