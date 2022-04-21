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確診居家照護10天生活怎過？　大陸封城「囤貨指南」一次看

▲▼ 上海疫情,防範區,防範區市民。（圖／視覺中國）

▲上海防範區內的市民到超市採買。（圖／視覺中國）

記者黃品臻／綜合報導

台灣20日新增2386例本土確診，再創歷史新高，也是連6天破千例，隨著疫情升溫，各縣市也陸續啟動居家照顧管理措施，對於輕症、無症狀需在家隔離10天者，民生必需品究竟該怎麼準備？對此，或許擁有「豐富」封城經驗的大陸民眾，能夠提供一些「囤貨指南」。

大陸微信公眾號「丁香醫生」此前就針對需長時間居家隔離者，整理出一份清單，讓確診民眾在缺少外界幫助的情況下，依然能維持相對正常的生活狀態。丁香醫生將所有必需品列為「食品類」、「生活用品類」、「常用藥類」來詳述。

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食品類

丁香醫生提醒，居家照護期間，關於食物的消耗原則，先吃新鮮但不易保存的食物，再來消耗那些可以長期存放的食物。

●必備日常消耗品／成年人每日份量

主食（麵條、米、麵粉）／300公克：
主食較耐放，但丁香醫生建議買真空包裝或完整密封，以免長蟲，而一袋白米通常是10公斤裝，一個人撐一個月是足夠的。

冷凍肉品／120公克：
民眾可把買到的新鮮肉品切成小塊分裝並冷凍，料理時就按照份量解凍即可，丁香醫生也建議，除了豬肉外，牛排、冷凍蝦子、雞胸肉等也都可列入考慮，但盡量少買牛肉捲、羊肉捲等物，占空間也不耐吃。

雞蛋／1天1顆：
在冷藏條件下，雞蛋的保鮮期為40～60天，民眾可按家裡人口數量準備。

保久乳或奶粉／300ml：
若擔心整箱的保久乳占空間，也可以選擇更耐儲存的奶粉，或是乳酪。

食用油／25～50公克：
每餐都會用到的食用油，以一家三口為例，準備兩桶5公升的食用油，撐一個月已綽綽有餘，若家裡有不沾鍋或氣炸鍋可用，用量就會更省。

雜糧豆類（小米、糙米、綠豆、紅豆）：
這類食品耐儲存，還可以充當主食，也能提供米麵中缺少的維生素和膳食纖維，但不能把它們當作蔬菜看待。

新鮮蔬菜&冷凍蔬菜：
蔬菜按照儲存時間可分為三大類（見下圖），一樣先吃較不耐放的蔬菜，接著再烹調那些可以放較久的蔬菜。而冷凍蔬菜像是花椰菜、蘆筍、毛豆、胡蘿蔔等，能放幾個月甚至更久，且不用挑菜、洗切菜，比較方便料理。

▲▼微信公眾號「丁香醫生」整理出各類新鮮蔬菜的儲存天數。（圖／翻攝自丁香醫生微信公眾號）

▲微信公眾號「丁香醫生」整理出各類新鮮蔬菜的儲存天數。點圖可放大。（圖／翻攝自丁香醫生微信公眾號）

丁香醫生提到，居家隔離期間每天都要自己做三餐，調味料必不可少，鹽、醋、糖、蔥、薑、蒜等都可以準備，此外民眾還可以買一些火鍋底料、咖哩塊、濃湯塊等複合調味料，以免隔離久了想換換口味。另外若長期吃不到新鮮蔬菜、水果，丁香醫生指出也可用維生素C或複合維生素片補充營養。

●耐放的食品，有空間可以多囤

冷凍食品／水餃、包子、手抓餅、蔥油餅等：
很耐儲存，但包裝很占空間，因此一定要對自家冰箱的冷凍庫大小有概念，丁香醫生指出，常見的單／雙門冷凍庫是50／100升，應該能裝進15～30盒水餃，不過別忘了還有其他東西要冷凍。

乾製食品／木耳、香菇、豆皮、紫菜、海帶、脫水蔬菜等：
放在乾燥的室溫下就能存放，泡發時間要控制在4～6小時，而脫水蔬菜在煮麵或煮湯時丟一把進去，就非常好用。

加工肉製品／香腸、臘肉、熱狗等：
很好存放，雖然不是健康的食物，但偶爾吃沒有太大的問題。

速食／泡麵、即食麥片、肉鬆等：
泡麵耐儲存且不用放進冰箱，可以多買，就可偶爾改變下口味，但以袋裝為佳。即時麥片可以當早餐，一大包沖牛奶就可以吃很久。

罐頭和餅乾：
罐頭是將食物滅菌後再罐裝密封，隔絕空氣來保存，無須使用防腐劑，不必擔心食品安全問題，丁香醫生對此表示，「彈盡糧絕時，這些會是你最後一道防線。」

▲▼罐頭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲民眾可多備罐頭在家。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

●讓人身心愉悅的「奢侈品」

丁香醫生表示，隔離時不妨也準備一些飲料、咖啡、茶、零食等物，可以讓隔離期間變得沒那麼枯燥乏味。

生活用品類和常用藥類

丁香醫生提醒，日常用品如衛生棉、牙膏、牙刷、洗衣精、衛生紙等，以及家用消毒液、酒精、口罩、一次性手套等防疫用品，民眾按照需求準備即可。而廚房用品如洗碗精、垃圾袋、保鮮膜等物也要記得準備，比較占空間的肉類可以先切成小塊用保鮮盒、保鮮袋分裝後放入冰箱，節省空間還能防止食物有冰箱味。

若家裡有小孩和寵物，尿布、奶粉、寵物糧食、寵物備用藥等也可多備。常用藥如止痛藥、退燒藥、抗過敏藥等物亦然，需特別注意的是，如果民眾有慢性病或其他疾病，一定要把自己常吃的藥物充分備齊

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