小巨蛋冰球教練確診！民怨隱匿未通知　北捷：14人造冊採檢陰性

▲小巨蛋冰上樂園清消。（圖／台北捷運公司提供）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，全台20日新增2386例本土確診創新高，但有民眾表示，台北小巨蛋冰上樂園1名冰球教練確診，相關單位卻沒有通知家長、學員，僅匡列同教練室的密切接觸者，並於快篩陰性後就復課，加上連辦2場比賽，擔心讓疫情擴散。對此，北捷21日回應，有通知11名足跡重疊教練和3名學員，均已造冊採檢。

有民眾反映，台北小巨蛋冰上樂園教練於18日確診，個案至15日都有上班，但相關單位卻沒有通知家長與學員，僅通知同教練室的人員，但因為冰場平時遊客眾多，加上選手多數未成年，且連續2周辦比賽，擔心教練增加傳染風險。

對此，台北捷運公司21日上午回應，台北小巨蛋冰上樂園18日晚間接獲通知，1名冰球教練確診，立即展開防疫應變措施，主動通報相關單位，並已於第一時間完成清消，當日營運結束後再次執行專案清消；第一線服務人員每日量測體溫、值勤時全程佩戴口罩，並配合台北市政府防疫政策及相關作業。

北捷指出，確診教練因出現徵狀自行至醫院PCR檢測後於4月18日確診，經查該教練僅於4月14、15日2天到館授課，當天均已於營運結束後完成清消作業。該教練確診前，到館授課兩天，共有11名教練與該名確診教練足跡重疊，另已通知3名被授課學員，相關接觸者均已造冊完成，並主動通報相關單位。

北捷提及，該名教練授課時間為平日下午4時至6時，屬遊客較少時段，場館已落實遊客均須掃描實名制才能入場，有關足跡重疊的部分，將由衛生單位處理。場館已要求相同教練室的教練進行快篩，結果皆為陰性，後續將持續追蹤，並配合防疫政策及相關疫調作業。