接觸確診病人！聯醫和平婦幼院長染疫　北市匡列22人「13人PCR陰」

▲台北市議會19日召開警政衛生委員會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，台北市立聯合醫院副總院長暨代理和平婦幼院區院長黃弘孟於20日晚間確診，且曾經於19日到過台北市議會警政衛生委員會，甚至到台北市議員郭昭巖辦公室，使台北市議會已緊急清潔消毒。台北市立聯合醫院中興院區院長蔡景耀表示，個案於4月20日接獲通知，有就醫的病人確診，因此內部進行PCR染疫。

針對黃弘孟20日晚間確診一事，蔡景耀21日中午證實，個案於4月20日接獲通知，就醫病人染疫，所以內部進行PCR採檢後確診，匡列密切接觸及具風險者共22人，13人採檢為陰性，其餘9人尚待結果報告，已安排隔離；診間、候診區等環境同時完成清消作業，將持續觀察同仁健康，其他相關疫調進度待由中央流行疫情指揮中心及衛生局說明。

台北市議會20日晚間收到通知，19日召開的警政衛生委員會工作報告當中，出現了1名確診者足跡，使台北市衛生局緊急疫調並且匡列密切接觸者，並要求與會的人員包含媒體在內進行自我健康監測。

據了解，該名確診者就是列席在會議室的黃弘孟，當時市府出席人員包括台北市衛生局長黃世傑、台北市聯合醫院總院長璩大成等人，現場則有4家媒體記者在內，簽到的台北市議員則有江志銘、潘懷宗、李傅中武、李慶元、張茂楠、應曉薇、林世宗、許淑華、陳重文、吳志剛；該名副總院長在委員會結束後，還曾到1名議員辦公室進行討論。

目前台北市議會已經緊急清潔消毒，台北市衛生局也於20日晚間緊急疫調當中。針對該名確診副總院長曾於19日到台北市議會參加工作報告和拜訪議員，台北市衛生局21日回應，目前已一併進行疫調及匡列，採檢22人，其中13人陰性，9人尚待檢驗報告中；另匡列居隔10人，自主健康管理12人，並已完成職場及議會清消。