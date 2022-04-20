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前台大醫1圖曝「確診海嘯」網狂抖　兒童疫苗政策問題難倒他

▲▼前台大醫1圖曝「確診海嘯」網狂抖　兒童疫苗政策問題難倒他。（圖／翻攝林氏璧臉書）

▲前台大感染科醫師林氏璧發現，台灣陽性率增加但未如各國指數型上升，擔憂「確診海嘯」還沒來。（圖／翻攝林氏璧臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣20日本土暴增2386例確診創新高，也連5天破千例確診。對此，前台大感染科醫師林氏璧觀察，國際疫情陽性率增加圖發現，台灣還沒像各國指數型上升，擔憂「確診海嘯」可能會來臨，另也發現目前兒童疫苗的政策中，孩子11歲至12歲間的劑量問題。

林氏璧20日在粉專發文表示，台灣7日平均陽性率逐漸升高到2.66%，證明社區感染明顯增加，但和國外Omicron在各國造成的海嘯，「指數型上升比起來，台灣的曲線根本還壓在地上。各國嚴重時陽性率飆上10，30，50都是可能的」；他認為，疫調、匡列及人民提升NPI都有在壓制台灣的感染曲線，但「恐怖的可能還沒來。在各國看到的指數型上升，可能還在後面。」

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「確診海嘯來臨前，我們一定要加緊時間做好各方面準備」，林氏璧指出，目前疫苗施打明顯加速，全台居家照護都將啟動，兒童就醫流程今天會討論，且陳時中部長認為人民的自主防疫很重要，「有些事，別等別人告訴你該怎麼做，自己就可以準備了」、「比方說，手指血氧儀別等政府會不會發了，我去年5月那波就準備好了。平時也可以準備一些居家常備藥物，包括解熱鎮痛、流鼻水、止咳等等的。」

▲▼公費流感疫苗首批開打。（圖／記者徐斌慎攝）

▲林氏璧建議，兒童疫苗可先打莫德納後再觀察。（圖／記者徐斌慎攝）

針對兒童疫苗部分，林氏璧表示，ACIP通過兒童施打莫德納，兩劑間隔拉長為12週；由於莫德納心肌炎主要風險是在第2劑，因此可考慮先打1劑，12週後再接種橘瓶輝瑞BNT，他認為這樣「肯定可減少心肌炎機率」，且3個月後也會有Novavax或高端有兒童的資料，國際上兒童莫德納相關的資訊也會出爐，到時再縮短施打時間也不遲。

此外，有一名家長詢問，「小孩現在11歲打半劑莫德納，12週後已經滿12歲，是接種半劑嗎？目前政策是12歲以上到18歲莫德納是接種一劑。（共兩劑）」頓時讓林氏璧被難倒，「很難的問題..這問題真的很好」，「是我的小孩我會希望打半量，兒童劑量即可。可能要問指揮中心了。」

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