港澳移居桃園人數逐增　陸委會、桃園市府共商援港措施合作

▲大陸委員會主委邱太三拜會桃園市長鄭文燦。（圖／秘書處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

港澳移居桃園或取得居留許可的人數，逐年增長，截至去年底桃園港澳地區取得定居證人數為1,411人。桃園市長鄭文燦19日向大陸委員會主委邱太三抵市府拜會，做出上述表示，雙方並針對在台港人就學、就業、心理諮商、社會救助、環境適應等援港措施，進行意見交換，期協助在台港人更快融入台灣生活。

鄭市長指出，港澳移居桃園或取得居留許可的人數皆逐年增長，香港學生於台灣就學的情形也有逐年增加趨勢，針對在台港人就學、就業、社福體系協助、經濟投資等，桃園將與陸委會窗口更緊密對接，共同落實更多實質措施。

鄭市長也說明，市府秘書處官網設有香港專區，提供港人居留定居、就學教育、投資創業及就業、醫療社會福利及安全、生活資訊等五大主題資訊，亦有中央及本市各機關聯繫方式等，盡力協助在台港人各方面需求。

邱主委說，國際情勢複雜變化，牽動兩岸關係發展，和平是重要關鍵。地方政府亦可協助中央，扮演兩岸互動交流的重要橋樑。因應香港情勢變動，陸委會高度關注並提供港人民各項協助，也請桃園市政府與陸委會共同努力，讓在台港人順利落腳，成為台灣新移民。

包括：陸委會港澳蒙藏處長杜嘉芬、綜合規劃處長胡愛玲、經濟處長葉凱萍、法政處長周鳴瑞、聯絡處長朱祐誼，及台港經濟文化合作策進會督導林子軒、桃園市政府副市長高安邦、秘書處長顏子傑、民政局長陳靜航、教育局長林明裕、社會局長鄭貴華、勞動局長吳宏國、經發局副局長黃穗鵬，及衛生局主任秘書黃翠咪等出席。