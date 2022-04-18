桃園「自強活動旅團」230人全居隔！累計已19確診　4里長染疫

記者楊淑媛、莊智勝／桃園報導

中央流行疫情指揮中心宣布今(18日)本土新增1390例，其中桃園增加187例。桃園市長鄭文燦下午召開防疫記者會，表是今新增個案大部分都是原本傳播鏈擴大，其中里鄰長則強活動確診事件經擴大採檢後，整個旅遊團共230人全數居隔，目前該群聚已有19人確診，4人為里長，其他人則為鄰長、志工、或區公所同仁。

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者楊淑媛翻攝）

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鄭文燦表示，里鄰長則強活動是12日起至14日，為期3天，經疫調發現，旅行團內有2名里長參加桃園區後站某快炒店聚餐，該餐敘中有多人確診，2名里長因此染疫，隨後又參加自強活動引發另一波群聚，目前旅遊團230人全數匡列居隔，該群聚已有19人確診，其中4人為里長，其他人則為鄰長、志工、或區公所同仁。

此外，引爆群聚的這場餐敘中，還有民意代表、或是參選人到場致意，經疫調後確定民代及參選人都有戴口罩，且未逐桌敬酒，因此通知自主間康監測7天。鄭文燦指出，目前大部分里鄰長自強活動都已結束，還沒辦的也已經延期。

針對學校狀況，鄭文燦說，截至今天為止，桃園前後共有105所學校或幼兒園停課，目前已經陸續復課，大成國小篩檢1933人全陰性，宣布今起復課；中原大學、龍華科大、新生醫專、銘傳大學也於今天復課；另外，中埔國小、青埔國中、青園國小師生均陰，也於今日復課。