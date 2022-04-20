日本料理、羊肉爐續攤！跨中彰投3縣市　41支獅子會聯誼釀8確診　

▲彰化4月20日新增獅子會群聚。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府今(20)日公布新增18例確診，最可觀的確診人數就是獅子會群聚案已知有8人染疫，這聚會分別於4/15日富山日本料理及4/17日中彰投3縣市41個獅子會聯誼大型聚會，到春芳羊肉爐，2場均席開7桌，不少人在聚會後又到燒烤店及餐廳再續攤，不少人在聚會後又到燒烤店及餐廳再續攤，經衛生局通報後，已經將相關足跡清消完成。。

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彰化縣今年累積確診案例已達100人，今天除了有9人是來自外縣市確診外，新增1人是進香團居家隔離中發病，其餘皆是獅子會群聚，其中有跨社、跨社團活動、跨機構同儕活動，這8名確診個案，其中有6名成年人年齡皆在40-30歲之間，4月19日採檢Ct值13-24之間，感染到2名約5歲同住幼童出現發燒、倦怠、咳嗽發燒等症狀，陽性確診，目前收治在醫院中。

縣長王惠美指出，目前停班停課10天的有1間高中、2間國小、2間幼兒園、3間補習班，其中另外有4間做預防性停課，目前正在篩檢中。

衛生局公布確診者足跡，溪湖、埔鹽、彰化市、員林市、二水鄉及田中鎮等地，包含火車站、公園及燒烤店，富山日本料理、到芳村羊肉爐等。同時籲請獅子會員，有與確診者近距離接觸共餐共飲者，或是出現呼吸道症狀者，請速往醫院進行PCR採檢，或在當天有到餐廳吃飯的民眾，請自主健康管理10天。

41處獅子會，來自台中、彰化、南投3縣市，分別為D3及D5區，獅子會名稱如下。

台中：玉山獅子會及真誠獅子會。

南投；竹山、和平、埔里(山明、中心、水秀)、玉蘭、魚池、前山、草鞋墩、中興、娜魯、大鞍、霧社等獅子會。

彰化：千禧、伸港、和美、鹿港、彰濱、彰化西北、彰化忠孝、精誠、二林、大村、北斗、永盛、永靖、田中、百果山、金玉湖、金湖、錦隆、員青、埔鹽、草屯、溪湖、七星、自強、富偉等獅子會。