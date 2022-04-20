屏東+31！1人聽阿妹演唱會確診　13校18班停課中

▲屏東染疫關係及足跡圖 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今(20)日公布31例本縣確診個案，其中16例為家庭群聚感染、4例為工作場所群聚案、1例與娛樂場所有關、1例北上參加阿妹演唱會染疫，部分個案感染源仍在追溯中。因家族群聚感染有增加趨勢，縣府提醒民眾務必做好防疫措施，勤洗手、戴口罩、注意消毒，避免間接傳染給家人。

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▲屏東市仁愛路家樂福店清消 。

目前全縣停班課狀況，東港海濱國小因2班暫停實體課程達全校三分之一，全校6班暫停實體課程3天配合衛生單位進行疫調；縣內部份班級停課的學校則有12校12班，包括恆春工商、明正國中、公正國中、東港高中國中部、恆春國中、仁愛國小、繁華國小、餉潭國小、東光國小、東隆國小、東港國小、僑勇國小等，510人居家隔離。

縣府疫調發現，31例中有5個家族16例，其中恆春家族案「39310」、「39911」、「39909」、「39910」與案「37095」接觸，被匡列居隔，至醫院採檢呈陽性；內埔鄉家族案「39305」、「39306」、「40373」、「40374」因苗栗確診親戚返家探親，自行快篩陽性，再到醫院採檢確診。

東港地區有案「38692」、「39308」、「39906」為一家三口父女檔，因妹妹「38692」接觸美語補習班確診者被通知採檢，結果均為陽性。另九如鄉案「39304」、「40372」為母子，琉球鄉案「39912」、「39913」、「39914」為嬤孫，亦為家族群聚，感染源仍在疫調中。

另案「39904」為娛樂場所四季紅小吃部衍生案；案「40377」北上參加阿妹演唱會活動，與確診者足跡重疊，收到簡訊至醫院採檢陽性；另有二案因接觸公司同事確診者而染疫，分別為「39905」、「39917」接觸案「37100」以及案「40378」、「40379」接觸案「37882」而染疫。

案「39307」曾與確診朋友案「36170」、「39906」至東興游泳池；案「39916」與案「38694」均分別和確診者接觸而感染。

此外，還有案「39309」、「39907」、「39908」、「39915」、「40375」、「40376」持續疫調中。