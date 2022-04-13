航基站毒品遺失內部監守自盜　監察院糾正法務部調查局

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員王麗珍13日表示，法務部調查局航業調查處基隆調查站遺失扣案毒品6.5公斤的安非他命，扣案毒品在站內待送驗期間，竟因不詳原因遺失，至今仍未尋獲，且內部人員長期監守自盜，各項管控機制失靈，監察院通過糾正法務部調查局、航業處及基隆調查站。

監察院13日晚間發布新聞稿表示，法務部調查局航業調查處基隆調查站在2019年3月間，受理財政部關務署台北關松山分關移送內藏6.5公斤二級毒品甲基安非他命郵包案件，扣案毒品在站內待送驗期間，竟因不詳原因遺失，至今仍未尋獲。

監察院說，為了釐清實情，司法及獄政委員會決議推派監察委員王麗珍、葉宜津、郭文東共同調查。經歷1年調查，監察院司法及獄政委員會13日通過3位監委提案，糾正法務部調查局、航業處及航基站。

監委指出，航基站偵辦海關移送內藏毒品航空郵包案件，經報請台灣桃園地方檢察署指揮偵辦，該站承辦人員調查後無法查悉嫌疑人，原先擬以無主物向地檢署報結，但扣案毒品送驗期間，竟在站內因為不明原因遺失，至今能尋獲。

監委表示，航基站從承辦人、組長到業管副主任因怕遭受行政究責，竟商議向上級長官隱瞞該情，共同撰擬不實復函內容，向檢察官謊稱扣案證物已送調查局鑑識單位鑑定中，導致檢察官陷於錯誤，將該案件暫行簽結，妨害刑事案件後續偵辦及扣案證物的保全。

監委也說，檢調單位更進一步查獲，航基站前組長徐宿良從2012年起竊占、調包其餘6案扣案毒品，先後多達9次，再交由竹聯幫分子對外販售，不法獲利超過新台幣1億6808萬元，嚴重殘害國人身心健康，且執法人員知法犯法，嚴重傷害調查局的形象。

監委認為，調查局毒品案件管制系統未設計稽催相關功能，不利執行有效率的風險管控，且絕大多數外勤處站未切實依照「法務部調查局偵辦案件扣押物管理要點」規定辦理，也沒有依規定成立檢查小組，定期檢查扣押物管理現況。

監委指出，航基站歷來送驗毒品程序不夠嚴謹，且調查局鑑識受理窗口向未簽立收據交由送驗單位收執附卷，均造成事後釐清責任的困擾。另外，調查局未建立毒品銷燬前複驗機制，難以察覺航基站多起扣案毒品在銷燬前，即已遭抽換調包的情形。

監委表示，調查局及所屬航業處與航基站有重大違失，因此依照憲法及《監察法》相關規定提案糾正權責機關，移送行政院轉請法務部檢討，並且督促所屬切實改善。