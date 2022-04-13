　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

航基站毒品遺失內部監守自盜　監察院糾正法務部調查局

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

監察委員王麗珍13日表示，法務部調查局航業調查處基隆調查站遺失扣案毒品6.5公斤的安非他命，扣案毒品在站內待送驗期間，竟因不詳原因遺失，至今仍未尋獲，且內部人員長期監守自盜，各項管控機制失靈，監察院通過糾正法務部調查局、航業處及基隆調查站。

監察院13日晚間發布新聞稿表示，法務部調查局航業調查處基隆調查站在2019年3月間，受理財政部關務署台北關松山分關移送內藏6.5公斤二級毒品甲基安非他命郵包案件，扣案毒品在站內待送驗期間，竟因不詳原因遺失，至今仍未尋獲。

監察院說，為了釐清實情，司法及獄政委員會決議推派監察委員王麗珍、葉宜津、郭文東共同調查。經歷1年調查，監察院司法及獄政委員會13日通過3位監委提案，糾正法務部調查局、航業處及航基站。

監委指出，航基站偵辦海關移送內藏毒品航空郵包案件，經報請台灣桃園地方檢察署指揮偵辦，該站承辦人員調查後無法查悉嫌疑人，原先擬以無主物向地檢署報結，但扣案毒品送驗期間，竟在站內因為不明原因遺失，至今能尋獲。

監委表示，航基站從承辦人、組長到業管副主任因怕遭受行政究責，竟商議向上級長官隱瞞該情，共同撰擬不實復函內容，向檢察官謊稱扣案證物已送調查局鑑識單位鑑定中，導致檢察官陷於錯誤，將該案件暫行簽結，妨害刑事案件後續偵辦及扣案證物的保全。

監委也說，檢調單位更進一步查獲，航基站前組長徐宿良從2012年起竊占、調包其餘6案扣案毒品，先後多達9次，再交由竹聯幫分子對外販售，不法獲利超過新台幣1億6808萬元，嚴重殘害國人身心健康，且執法人員知法犯法，嚴重傷害調查局的形象。

監委認為，調查局毒品案件管制系統未設計稽催相關功能，不利執行有效率的風險管控，且絕大多數外勤處站未切實依照「法務部調查局偵辦案件扣押物管理要點」規定辦理，也沒有依規定成立檢查小組，定期檢查扣押物管理現況。

監委指出，航基站歷來送驗毒品程序不夠嚴謹，且調查局鑑識受理窗口向未簽立收據交由送驗單位收執附卷，均造成事後釐清責任的困擾。另外，調查局未建立毒品銷燬前複驗機制，難以察覺航基站多起扣案毒品在銷燬前，即已遭抽換調包的情形。

監委表示，調查局及所屬航業處與航基站有重大違失，因此依照憲法及《監察法》相關規定提案糾正權責機關，移送行政院轉請法務部檢討，並且督促所屬切實改善。

►佳麗寶、CHIC CHOC彩妝低至6折！買了囤著也爽

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
小鐘陷染疫危機！接觸確診者1hr「全程無罩」
快訊／北市公布7張足跡圖　信義威秀、麥當勞入列
女大生失戀喝豆漿　卻遭媽媽朋友性侵！他挨告喊：沒錢賠
福原愛傳「再婚橫濱男」　江宏傑一句話發聲了
快訊／北一女教師確診　任教班級停課3天
快訊／國防大學1學員確診　啟動分艙分流
12歲孫狂刷百萬「買到戶頭剩5元」　養老金全沒阿公哭了
快訊／女駕駛開車撞待轉區　6機車「骨牌式全倒」4人送醫
日圓墜20年新低！換新台幣10萬多賺1.2萬
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市曝7確診足跡！這家禮服店又上榜　信義威秀、永心鳳茶奶茶專門所入列

快訊／國防大學1學員確診　啟動實施分艙分流

航基站毒品遺失內部監守自盜　監察院糾正法務部調查局

不斷更新／中央、雙北政府機關共17人確診　蔡英文、沈榮津居隔中

若全國每日新增本土確診數破千　新北市：不再公布足跡

獨／新兵入伍6天才知被匡列！金六結傳1確診　六軍團：以CDC公布為準

蔡英文因疫情居家隔離　民進黨2022選戰佈局「節奏放慢」不急亮牌

安倍籲美國表明防衛台灣決心　「堅持友台立場」外交部致謝

信義某國小傳1學生確診送加護！家長批校方隱瞞　北市：病況是個人隱私

侯友宜不回答是否連任「其中必有緣故」　林錫耀：觀望可直攻2024

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

狗狗沒牽繩！一停車秒暴衝　闖路中遭撞死...騎士留陰影

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

黑色奶汪山路中間無助逗留　一聽呼喊嚶嚶討抱喜被收編

情侶「要不要挑戰」超刺激　拒紅包5千！女友爆笑秒後悔

北市曝7確診足跡！這家禮服店又上榜　信義威秀、永心鳳茶奶茶專門所入列

快訊／國防大學1學員確診　啟動實施分艙分流

航基站毒品遺失內部監守自盜　監察院糾正法務部調查局

不斷更新／中央、雙北政府機關共17人確診　蔡英文、沈榮津居隔中

若全國每日新增本土確診數破千　新北市：不再公布足跡

獨／新兵入伍6天才知被匡列！金六結傳1確診　六軍團：以CDC公布為準

蔡英文因疫情居家隔離　民進黨2022選戰佈局「節奏放慢」不急亮牌

安倍籲美國表明防衛台灣決心　「堅持友台立場」外交部致謝

信義某國小傳1學生確診送加護！家長批校方隱瞞　北市：病況是個人隱私

侯友宜不回答是否連任「其中必有緣故」　林錫耀：觀望可直攻2024

3萬球只差8顆　潘威倫投一半腹部緊繃退場

汽車遭撞後雨刷狂搖！他好奇問：是按錯嗎　內行揭「保命原因」

台南新市產業園區環評初審過關 　黃偉哲推動聯外道路建設加速開發

蚊子愛叮吃肉人？美女醫解答　「4種人逃不過」是你太臭了

爸怒「要當歌星就滾」　吳宗憲16歲離家吐內心話催淚

疫情燒到演藝圈！　小鐘接觸確診者1hr「全程無罩」出外景途中喊卡

高山峰突被陌生美女問「記得我嗎」　工作人員傻住…揭23年前真相

北市曝7確診足跡！這家禮服店又上榜　信義威秀、永心鳳茶奶茶專門所入列

樂天不輕易變陣　朱育賢回一軍要看狀況

一坪幾10萬也要有儲藏室！　已婚女主播「2理由」大推：很划算

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

政治熱門新聞

快訊／新北最新足跡　春水堂、星巴克、家樂福、好市多、3間KTV

疫情警戒標準陳時中曝9字　藍委愣住

快訊／同島一命！　侯友宜示警：疫情大海嘯即將來臨

快訊／雙和醫院爆群聚　急診室護理師1傳4

新停課標準「新北彈性應變」　侯友宜：校長當指揮官

快訊／北市曝7確診足跡！中山2禮服店上榜

「娛樂圈」疫情燒不停　黃珊珊：中山區列熱區

快訊／北市+141散布全市「中山區最多」

北市曝10確診足跡　多間餐廳上榜

全國每日本土確診數若破千　新北市：不再公布足跡

LIVE／新北單日暴增264例　侯友宜最新說明

名嘴爆陳時中參選時間點　邱泰源被點名接棒、指揮官是李秉穎

陳信瑜爭議連環爆已提辭呈？　柯文哲：我還沒准

快訊／新北+162最新足跡　麥當勞、路易莎、好市多、自助餐、網咖

更多熱門

相關新聞

不斷更新／中央、雙北政府機關共17人確診一次看

不斷更新／中央、雙北政府機關共17人確診一次看

本土疫情持續升溫，陸續傳出中央政府機關人員確診，《東森新媒體ETtoday》統計清明連假至今（12日）下午2時，中央政府機關中，包括總統府、行政院、立法院、監察院、國安會相關共13人確診；台北市府、新北市府及台北市議會相關則有4人染疫。另外，總統蔡英文及行政院副院長沈榮津因是確診者的密切接觸者，目前被匡列居家隔離。

李㼈代言法務部戒菸就贏比賽

李㼈代言法務部戒菸就贏比賽

桃園客運詐領1200萬　監院要求限期討回補助款

桃園客運詐領1200萬　監院要求限期討回補助款

汐止加油站槍響！男帶毒拒檢　警轟4槍逮人

汐止加油站槍響！男帶毒拒檢　警轟4槍逮人

綠委挺翁啟惠捍衛名譽　監委盼不要政治化

綠委挺翁啟惠捍衛名譽　監委盼不要政治化

關鍵字：

法務部調查局毒品糾正監察院王麗珍葉宜津郭文東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂飆744例！超越去年三級「再創新高」

國防部上校科長營區昏倒不治！享年46歲

獨／大爆單！和泰產險「確診賠8萬」防疫保單　5／1下架

快訊／金曲女星驚爆「早已離婚15年」！

飆744例「升三級機率激增？」　陳時中這樣說

「可怕的開始！」停課標準今放寬　家長嗆爆：被國家遺棄了

1人要顧28病床出人命　她腰掛欄杆離奇亡

徐乃麟寵妻「搭機通勤加拿大9年」！　30年不換包理由閃瞎

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世曝

震撼！張國煒重返長榮集團　將接任立榮董座

徵煮飯阿姨「時薪400」一天2小時！網見工作內容罵翻

本土飆744！該取消聚餐旅遊？　「這2種人」可照常

廖老大「億元豪宅曝光」！「地下室1物」郭董家也有

快訊／新北最新足跡　春水堂、星巴克、家樂福、好市多、3間KTV

一張表秒懂！6張防疫保單急改行銷策略　這家未上市就停售

更多

最夯影音

更多
濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！
金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面