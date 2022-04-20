小學生發高燒「隔天陳屍家中」　死後確診新冠！成大邱首例

▲ 南韓各級學校陸續恢復實體上課，圖為南韓去年重啟校園前的清消作業。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓走向與病毒共存，18日起全面解除社交距離限制，日增確診數也從3月底的49萬例降至目前的10萬上下，大邱卻傳出一起悲劇。一名小學生日前出現發燒症狀，隔天竟被發現陳屍家中，死後確診新冠肺炎，為該市第一起未滿10歲的死亡個案。

綜合《每日新聞》等韓媒報導，大邱災難安全對策本部20日說明，一名國小低年級學生19日下午在家中身亡，死後新冠病毒快篩及PCR檢測結果皆呈陽性，驗屍後研判死因為新冠肺炎引發的急性心肌炎，為大邱首起未滿10歲者死亡的病例。

死者生前並無其他疾病，並未接種新冠疫苗，18日出現高燒等疑似症狀。大邱衛生當局相關人士說明，為掌握確切死因，疾病管理廳預計進一步進行疫調。

南韓Omicron高峰已過，20日上午通報新增11萬1319例，連續2天維持在約11萬，較2周前的28.6萬例下降一半以上，重症病例呈下降趨勢，居家治療的個案也較前日減少。

隨著疫情趨緩，學生陸續重返校園。截至18日為止，南韓已有99.6%學校全面或部分恢復實體上課，12至18日間累計9.1萬起幼稚園至高中生確診個案，較一周前的16.6萬下降7.5萬。

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