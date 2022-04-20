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防2歲童憾事重演　黃珊珊：已要求北市府不得拒絕任何緊急救護

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

新北市一名2歲男童因新冠肺炎重症離世，過程中家屬通報新北衛生局，但仍花了2個小時才送到醫院。對此，台北市副市長黃珊珊表示，此消息令人心痛不已，北市在去年5月確實也發生許多這類遺憾，因此她指示市府「全程三級防護」，不論確診與否，都不得拒絕任何緊急救護需求，「新北的憾事，更是讓我們再一次提醒自己，不可以再發生」。

黃珊珊20日中午在臉書表示，從今天起，台北市的確診者將以居家照護為主，65歲以下沒有懷孕或洗腎的確診者，都會由區級關懷中心，負責居家隔離的確診者後續生活及醫療照顧。

「昨天新北市兩歲男童重症辭世的消息，令人心痛不已。」黃珊珊說，去年5月，確實發生許多這類的遺憾，所以一年以來，台北市政府努力做的，就是訓練部隊，從容面對各種戰場。

黃珊珊說，去年5月疫情最嚴重的時候，也曾發生同樣的狀況，因此她開會做出決定，「消防局全程三級防護，不論確診與否，都不得拒絕任何緊急救護需求」。台北市的119不會獨漏確診者，只要有緊急就醫需要，誰都可以打119。新北的憾事，更是讓我們再一次提醒自己，不可以再發生。

黃珊珊強調，台灣疫情暴增是意料之中，國際疫情如此嚴峻，我們怎麼可能例外？所幸疫苗覆蓋率已七成多，但是就算重症比例少，但是還是有一定比例為重症，如果台北市250萬人，只要千分之一的重症，我們的醫療體系也會崩潰，所以輕重分流更是重中之重。

接著黃珊珊說，疫情嚴峻，確診者與居家隔離人數大增，為了減輕健康服務中心同仁工作量能，成立區級關懷中心請各局處同仁進駐，分擔本來全部都由健康服務中心負責的工作，如就醫、生活物資、送餐、心理諮商、垃圾清運、健康狀況通報等。

黃珊珊表示，這些事情以前都是健康服務中心一對一全程服務，居家隔離與確診個案量少時沒有問題，但是現在每日上千例的居家隔離，還有數百例的確診個案，健康服務中心同仁快要爆肝，所以成立關懷組、交通組、物資組、心理諮商組、環保組、安置組等，每一個環節交給一組專人服務，關懷中心進駐20-30位各機關同仁，務必要最快速度關懷到在家的確診者與居家隔離者，提供必要的服務。

黃珊珊指出，區公所並成立十條專線負責服務居家檢疫、居家隔離、居家確診者，成立災害應變中心，市政府各機關已經調派人力進駐支援。

黃珊珊說，因應接下來每天可能上千例或上萬例確診者，除了確診者居家照顧以外，還有社區防疫，這一年消防局與衛生局已經請防災士、社區總幹事、里鄰長、巡守隊等志工上過防疫課程，下一步，區級關懷中心會將相關風險資訊通報給社區，也請大家協助社區做好防疫。

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