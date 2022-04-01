桃園本土+20！　鄭文燦：舞蹈老師案是跨3縣市傳染鍊

▲桃園市長鄭文燦今天下午召開疫情記者會說明新增個案相關訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市今天新增20例本土確診個案，其中有關網購電商工作是群聚案，市長鄭文燦表示，這次群聚案除了大潭電廠與外籍移工宿舍群聚感染是比較大的群聚，新增網購電商工作室則是衍生的群聚，市府已將近距離接觸者匡列，其他獨立傳播鏈如有擴大，一樣要進行採檢。

鄭文燦指出，桃園大潭電廠與外籍移工宿舍群聚感染，這是個大的群聚，今天報告的網購電商的工作室，則是衍生出來的群聚。

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▲桃園市衛生局長王文彥說明新增疫情相關傳播鏈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局長王文彥說，目前比較大的傳播鏈是觀音電廠，觀音電廠到昨天為止有88人，不過桃園市民染疫的則有21人，不過這整個比較大的，目前匡列隔離已經到位，包括所有居隔人數已經到1,000人以上，經控制這幾天增加已有限。

王文彥補充說，第二個是剛剛報告的凡美網購電商工作室，今天報出有20個，外縣市則有3個，陸續有些匡列人數在出來。那第三個是舞蹈班，舞蹈班在這裡說明一下，它是一個舞蹈老師團，舞蹈老師團是5位，舞蹈老師團裡面桃園市籍的是2位，新北市2位，宜蘭籍1位，其中桃園市籍老師在某所國小授課，在桃市的一個舞蹈班授課，也到宜蘭授課，目前產生的是一個學校，她授課的國小學生，還有舞蹈授課教室裡面也有個案，我們想這是一個連串性跨縣市傳染鏈。

其它比較小的個案，都跟基隆、台北市或新北市有關的，再來可能比較緊張還是學校，學校鏈是衍伸出來的，中壢某大學這條鏈剛出來，總共是3個，這3個發展的情形，我們匡列的接觸者全部是陰性，就是說擴大匡列的是陰性，同寢室，被居隔的人數，希望不要再擴大。

此外，針對桃園市警局部分，她是帶小孩子去醫院目前都沒有症狀，結果必須要採檢，意外採檢出來，我們今天下午就開始做所有員警採檢。另外有4例到5例目前也是一個所謂的零星個案，目前正在疫調中，3到4個鏈比較有明顯，其它的感染源還不清楚，我們要逐漸釐清。

新聞處長詹賀舜也強調，媒體問到市警局員警部分，市長與王局長有做說明，目前都還在持續疫調中，如果有詳細疫調資料，我們會在明天一併說明清楚。

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