桃市+159！神準科技+22　學校傳播鏈持續炸....5校增20人染疫

▲桃市+159新增本土個案，市府衛生局長王文彥今（16）日說明疫情狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃市今天單日+159新增本土確診個案，單日再度突破百例，市府衛生局長王文彥指出，今天新增個案中，市府已完成117例疫調，另外42例仍疫調中，其中117例疫調結果，有64例與確診事件相關，剩餘33例為其他確診者之接觸者，另有20例感染源仍不明。

王文彥表示，根據中央流行疫情指揮中心今日公布桃市新增159例本土個案、27例則為境外移入個案。疫情仍在升溫中，市府持續推動各職場與學校設置「防疫長」聯絡窗口，規劃分區辦理防疫長講習課程，希望能強化聯合疫調網絡，以達迅速、直接聯繫，提升防疫強度及效果。

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▲桃市+159新增本土個案，市府環保局人員在桃園區西門國小校園外進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王文彥認為，目前既有傳播鏈中，今天新增確診個案中除了神準科技增加22例確診數最多，截至中午為止，市府已針對神準科技累計採檢1,295人，共有138人陽性確診，未來員工需快篩陰性，才能進入公司，相關人員以A、B兩班制上班，以落實分艙分流。其他確診傳播鏈多來自學校，包括仁和國中、中原大學、西門國小、永平工商、楓樹國小等，今日皆有4例以上新增個案。

王文彥強調，市府進行確診個案年齡層分析，今天確診個案中，65歲以上確診者有9例，佔確診總數5.66%，以年齡分布18歲以下的有40例，佔總數25.16%，顯示目前傳播來源與型態已與以往不大相同，學校傳播鏈多與安親班、補習班、體育活動等相關所衍生群聚感染事件，學生成為目前較高風險的傳播對象，呼籲各學校應加強校園防疫工作。

至於專案採檢情況，王文彥說，昨天共採檢3,823人，以西門國小1,277人最多，神準科技採檢1,054人居次。截至目前為止，桃園社區採檢站已累計採檢17萬2,503位，其中17萬1,305位陰性、665位陽性、553檢驗中。桃園市社區採檢站持續開設中，民眾若有足跡重疊、或覺得有需要都可前往採檢，若出現疑似症狀，則請撥打1922或0800-033-355專線通報，並佩戴醫用口罩儘速就醫（請勿搭乘大眾運輸），保護自己，也保護家人。

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