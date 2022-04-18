　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不斷更新／全台473校停課！中原大學爆30確診「大一課程全改線上」

▲桃市府環保局人員在西門國小進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲疫情延燒進入校園。（圖／記者沈繼昌翻攝）

生活中心／台北報導

本土疫情延燒，教育部昨晚公布統計，截至昨下午3點為止，全台各級學校因確診停課共有471所，較前天444所又新增27間。昨晚則再有台北市民生國小因1學生確診，需要居隔的師生停課10天（4/27復課），其餘師生停課7天（4/25復課）；桃園市八德區大忠國小有4名學生經通報確診，校方表示，有確診個案的班級及密切接觸的學生，18日起停課，25日復課。累計共有473校停課

此外，位於桃園市的中原大學昨晚在官網上公告該校近10天已累計30人確診，由於校內2宿舍有確診個案，因目前住宿者主要是大一學生，因此4月18日至4月23日針對大一學生實施預防性局部停課，改採線上課程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中原大學17日晚間在官網公告該校10天內有30人確診。（圖／翻攝中原大學官網）

▲中原大學17日晚間在官網公告該校10天內有30人確診。（圖／翻攝中原大學官網）

教育部表示，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至昨下午3點，統計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市計17縣市、471所園校（含幼兒園79所、國小198校、國中59校、高級中等學校90校、大專校院45校），採全校或部分班級停課（含線上教學）。

《ETtoday新聞雲》整理各縣市停課資訊，由於部分縣市未公布詳細停課學校名單，目前已知停課資訊不斷更新如下：

【基隆市】

仁愛國小

1學生確診，該班級學生居家隔離，15日起暫停到校上課。

成功國中

有學生確診，校方12日宣布，該確診學生班級即日起停課10天，並於22日返校上課。

崇右影藝科技大學

因2名學生確診，原宣布從3月31日到4月10日全面啟動遠距教學，3日再增14例確診，停課延長至4月17日，目前最新公告線上教學延長至24日。

海洋大學

因校內有確診者，校方宣布3月29日起全校課程(含體育課)採用同步或非同步遠距教學至4月10日。校方7日再公告遠距教學延長至17日，15日再公告延長至24日。

▲▼基隆海洋大學擴大採檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆海洋大學擴大採檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

【台北市】

◎民生國小：

17日得知1學生確診，17日起需要居隔的師生停課10天（4/27復課），其餘師生停課7天（4/25復課）。

師大附中

先後有2名學生確診，昨晚因擴大匡列，累計通知約180名師生15日起預防性停課3天，為了保險，校方決定18日起全校採取遠距教學一週。

松山高中

2學生確診，15日中午起全校採預防性停課，除確診班級暫停實體課程10天，其餘班級採預防性停課，18日全校在家進行遠距教學演練，19日才回校進行實體課程。

延平國小

一名學生確診，同班29位學生從13日起開始停課，在家進行自主健康管理，到4月25日再復課。

中崙高中

有一名學生確診，依照教育部最新停課標準，該班級學生13日起停課10天。

北一女中

北一女中13日有一名老師確診，15日有1學生快篩陽性，18日到22日實施全校線上遠距教學演練。

建國中學

1名學生確診，該學生的班級和社團停課，改線上至4月18日。

台北藝術大學

校方11日公告，10日接獲通知兩名學生確診新冠肺炎，校園除全面清消，即起至4月20日所有課程採遠距教學。

◎文化大學：

文化大學11日表示，校內已累計2名學生染疫，全校含推廣部所有課程改採遠距教學至24日，另有部分大雅館住宿生將居家隔離至20日。

▲▼台北市建國中學校園外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲建中1名學生確診，該學生的班級和社團停課，改線上至4月18日。（圖／記者呂佳賢攝）

【新北市】

康橋國際學校

新北秀岡校區13日傳出有一名國中生確診，同班其餘30餘名學生13日中午已返家，並從14日起停課10天。

◎耕莘專校：

新店耕莘專校傳生確診，校方官網公告，因應新店校區疫情緊繃，即日起至4月18日，共10天停止到校上課。

◎新北市昨新增10校、3所幼兒園的單一班級停課，包含淡水、蘆洲、鶯歌區各1校，三重、汐止區各1校1園、板橋區2校，新莊區3校1園，統計受影響的校數為60校、15園，另今有12校、5幼兒園復課。

【桃園市】

中原大學

校方15日宣布針對大一學生實施預防性局部停課、改採線上課程，大一課程全面採行線上授課，大一生若是修習非一年級課程則得請防疫假，實施日期自4月18日至4月23日。

◎開南大學：

全校延長停課至4/24，4/25復課

◎萬能科技大學：

全校停課10天(4/9~4/18，4/19復課)

◎楓樹國小(含附設幼兒園)：

全校停課10天(4/9-4/18，4/19復課)

◎辰果美語文理短期補習班

停課10天(4/9-4/18，4/19復課)

◎私立親親語文數學短期補習班(夏恩英語龜山楓樹校)

停課10天(4/9-4/18，4/19復課)

◎國立體育大學：

全校停課12天(4/11~4/22，4/23復課)，因近假日故延長為12天

◎新興高中：

全校停課10天(4/12~4/21,4/22復課)

◎啟英高中：

全校停課10天(4/12~4/21,4/22復課)

◎中原國小：

確診者該班停課10天(4/12~4/21，4/22復課）

◎龍山國小：

全校停課10天(4/13-4/22，4/23復課）

◎利百加文教吉的堡桃園龍山分校：

全校停課10天(4/13-4/22，4/23復課）

◎私立芙西爾美語文理短期補習班：

停課10天(4/13-4/22，4/23復課）

◎平興國小：

確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

◎私立佳峯英語會話短期補習班(佳音英語)：

確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

◎私立蘇荷美術短期補習班：

確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

◎仁和國中：

全校停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

◎成功工商：

確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

◎永平工商：

確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

◎中山國小：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎私立艾蜜絲美語短期補習班(愛麗絲英語)：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎琢思文理語文數學短期補習班：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎中壢國中：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎平鎮國中：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎童安園幼兒園：

全校停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎大業幼兒園：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎大忠國小：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)；另名有確診個案的班級及密切接觸的學生，18日(星期一)起停課，25日(星期一)復課。

◎大溪國小

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎永豐高中(國中部)：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎六和高中：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎觀音國中：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎治平高中：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎林森國小：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎西門國小：

全校停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎乖乖幼兒園：

全園停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎巴黎幼兒園：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎私立智祥語文短期補習班(何嘉仁三民分校)：

停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎成功國小：

確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)

◎桃園國小：

確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)

◎仁和國小：

確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)

◎私立哲宥文理語文短期補習班仁和分班

確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)

◎中正國小：

確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)

◎中興國中：

確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)

◎私立壹加壹語文數學珠心算短期補習班(劍橋文理)：

確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)

◎私立興儒數學語文文理短期補習班市府分班：

確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)

◎過嶺國中：

確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)

◎樂善國小：

確診者該班級停課10天(4/15-4/24，4/25復課)

◎新勢國小：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課)

◎私立宏義文理短期補習班：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課)

◎武漢國小：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課)

◎建國國中：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課)

◎青埔國小：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課)

◎私立史考特新世界美語短期補習班：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課)

◎青溪國小：

確診者該班級停課10天(4/14至4/23,4/24復課)

◎內壢高中：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課)

◎青溪國中：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課)

◎中壢田園幼兒園：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課)

◎復旦高中：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課)

◎桃園區瑞恩帝兒幼兒園：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課

◎建國國小：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25，4/26復課)

◎私立立維文理語文短期補習班：

確診者該班級停課10天(4/17~4/26，4/27復課)

◎私立立維兒童課後照顧服務中心：

確診者該班級停課10天(4/17~4/26，4/27復課)

◎中壢高商：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25，4/26復課)

◎上湖國小：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25，4/26復課)

◎陽明高中：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25，4/26復課)

◎衛理幼兒園：

確診者該班級停課10天(4/17~4/26，4/27復課)

◎芝麻村幼兒園：

確診者該班級停課10天(4/17~4/26，4/27復課)

▲▼桃園市府校園環境清消。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲桃園市府針對校園環境清消。（圖／記者楊淑媛翻攝）

【新竹市】

◎三民國小、載熙國小：

學生確診，兩校班級皆為16日起停課、4月25日復課。

竹光國中

1學生確診，就讀班級停課至4月22日復課。

舊社國小

1學生確診，就讀班級停課，預計4月26日復課。

頂埔國小

1學生確診，該班級停課至18日。

【新竹縣】

◎松林國小

1名學生確診，該班4/13到4/22暫停實體授課10天。因密切接觸者超過10班級，採檢結果尚未出爐，全校4/18暫停實體授課1天。

◎山崎國小

3名學生確診，其一密切接觸者相處班級超過10班，全校 4/16至4/25暫停實體授課10天。

◎小狀元補習班

因山崎國小3學生確診，累積3班級暫停實體授課，全校4/15至4/24暫停實體授課。

◎聚集德非營利幼兒園

10名同班幼生確診，該班4/12至4/21暫停實體授課10天。

◎學府補習班

因松林國小1名學生確診，該班級4/13至4/22暫停實體授課。

◎忠孝國中

1名學生確診，該班4/12至4/21暫停實體授課10天。

◎新豐國小

1名學生確診，該班4/12至4/21暫停實體授課10天。

◎牛津補習班

因新豐國小確診生就讀，該班4/12至4/21暫停實體授課10日。

◎仰德高中

2名學生確診，全校即日起至4/18暫停實體授課。

◎薇恩幼兒園

1名學生確診生影響，其中1班4/15至4/24暫停實體課程。

◎六家國小

1名學生確診，該班自4/15至4/24暫停實體授課10天。

◎育澤補習班

因六家國小1確診生就讀，該班自4/15至4/24暫停實體授課10天。另經疫調，增1班進行採檢。

◎博愛國小

1名學生確診，該班自4/13至4/22暫停實體授課10天。

◎華聖頓美語班

因博愛國小1確診生就讀，該班自4/12至4/21暫停實體授課10天。

◎紐約幼兒園

1名幼生確診，該班及接觸班級共2班，4/9至4/18暫停實體授課。

◎北平華德福實驗學校

1名學生確診，該班4/14至4/23暫停實體課程10天。

◎芎林國小

1名學生確診，該班4/9至4/18暫停實體授課10天。

◎冠希補習班

因芎林國小確診個案，該班4/9至4/18暫停實體授課10天。

◎信勢國小

1名學生確診，該班4/12至4/21暫停實體授課10日。

◎佳欣補習班

1名學生確診，該班4/12至4/21暫停實體授課10日。採檢全為陰性。

◎新湖國小

1名學生、1名老師確診，全校4/9至4/18暫停實體授課10天。

◎弘承補習班

新湖國小確診個案，該班4/9至4/18暫停實體授課10天。

▲0414新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣政府針對轄內清消。（圖／新竹縣政府提供）

【苗栗縣】

某國小和補習班

苗栗縣13日宣布有1名學生確診，該班級和補習班依規定暫停實體課程10天，4/25恢復實體課程。

【台中市】

中山醫學大學

3名學生確診，校方宣布護理系三、四年級停課改採線上教學。大三停課至24日，大四停課至5月1日。

東勢國小

確診者由原本1人再增加1人，原本僅該班停課10天，自12日起擴大全校停課10天。

東新國小

台中市10日宣布就讀東勢區東新國小附設幼兒園的5歲女童確診，需全園停課10天。因女童的同學、及同學的哥哥、姐姐已確診染疫，且都就讀東新國小，為防堵疫情，東新國小11日宣布停課10天，

亞洲大學

校方16日獲報校內出現確診者足跡，自4月18日（星期一）起至4月20日（星期三）止，日間部大一生所有課程一律改線上授課方式進行。後續再視需要進行調整。

新社高中

台中市政府8日表示，國中部2名學生確診，校方緊急停課14天，改採線上教學。

▲疫情燒進台中校園，新社國中2兄妹確診Ct值曝「4校停課」。（圖／市府提供）

▲疫情燒進台中校園，新社國中2兄妹確診。（圖／市府提供）

【雲林縣】

北港高中

11日緊急公告全校停課延長至4月18日。

【嘉義市】

小橘子幼兒園

1老師確診，全園學童及教職員工共100人均納入採檢對象，幼兒園預防性停課。嘉義市政府15日宣布延後到25日才能復課。

嘉義高中

1名教師9日確診，全校原預防性停課至13日，校方11日宣布因應可能風險，全校停課不停學延長到18日，並取消16日校慶大會暨園遊會。

嘉北國小

3位學生PCR篩檢陽性（中央尚未編列案號），預防性停課10天至4月18日。

【台南市】

新營高中

英文女教師確診，暫定遭匡列的4個班級學生15日起停止實體上課10天，全校其他班級停課天數仍待國教署通知決定。

◎開元小學：

開元小學1名學生確診，校方宣布，該班級停課10日，停課日期為4/9～4/18，復課日4/19。

【高雄市】

中山大學

14日發布訊息表示，13日晚該校出現1確診，部分同學停課3天，相關課程也可能會停課或暫時改為遠距教學。

◎高雄科技大學：

校方15日公告燕巢校區所有課程自即日起至4月19日實施同步線上教學。

溪寮國小

11日在網站公告，校內確診數提升，停課到20日，預計21日復課，原訂18、19日舉行的期中考延到28、29日。

四維國小

高雄市苓雅區四維國小因配合高雄市防疫政策，9日深夜宣布，即日至18日停課，並於19日復課

▲ 台灣祭會場擠滿人潮。（圖／記者陳崑福攝）

▲ 台灣祭會場擠滿人潮，多名曾參與活動的學生確診。（圖／記者陳崑福攝）

【宜蘭縣】

聖母護專

宜蘭聖母護專有學生確診，校方9日緊急公告停課兩周，4/11~4/22依照原有課表時間進行線上授課及期中考。

【花蓮縣】

◎慈濟科大：

衛福部花蓮醫院爆發群聚感染，多人確診，其中包含1名慈濟科大護理科實習生。校方15日說明緊急匡列接觸者隔離處置；並暫停醫院實習課程，96名護理科系學生（五專82人、二技14人）展開線上遠距實習課程。

光華國小

1人確診，全班停課至4/22。

自強國中

1人確診，4/12~4/15全校改視訊授課，4/16~4/21全中運停課。

信義附幼

2人確診，4/11~4/21全校停課。

東華附小

2人確診，4/11~4/22全校改線上教學，4/25恢復實體授課。

明義國小

1人確診，4/11~4/20全班採視訊授課。

花蓮女中

10日深夜增1人確診，校方在學校網站緊急宣布，全校自11日起停課14天，直到25日才恢復返校上課。

慈濟大學

3月31日晚間宣布有教師確診，1日進行清消、職員改採居家上班，學生也開始遠距離教學，時間至4月10日。校方6日宣布，因再增1位教師、2位學生確診，遠距延長至17日；隨後再宣布延長至24日。

▲▼花蓮慈濟大學全校課程改採線上授課，整個校園空空蕩蕩。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲花蓮慈濟大學。（圖／慈濟大學提供）

【台東縣】

三民國小

17日宣布因有學生確診，停課至22日。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
今起水氣最多！明範圍再擴大　降雨熱區曝
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今起水氣最多！明範圍再擴大　降雨熱區曝

「6~11歲將可打莫德納」專家籲越早開打越好　第四劑最好6月就開放

北市輕症在家隔離今上路　Omicron5症狀1藥物可治

不斷更新／全台473校停課！中原大學爆30確診「大一課程全改線上」

女郵局換50元硬幣「換到8枚假的」真相大逆轉！　超準一招秒辨偽

本土確診狂飆鬧「快篩試劑荒」　網曝一解方：快又便宜

中症暴增警訊？20歲男「打3劑疫苗」肺炎插鼻管　鄉民怕：只是開始

6至11歲打莫德納…家長灌爆衛福部臉書：為何要孩子當白老鼠

18歲男確診打球、買女友禮狂發IG　「新北罰150萬太過？」網掀戰

快訊／瑞芳分局疫情擴大！2內勤警員確診　累計5人染疫

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

超怕蟲！朋友抓一隻拋過去　他歌唱到一半崩潰尖叫閃躲

三寶綠燈亮才打方向燈 後方駕駛大怒飆髒話！

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

2NE1合體了！全場合唱《I AM THE BEST》　Dara經典「直立爆炸頭」嗨到鞋子不見XD

今起水氣最多！明範圍再擴大　降雨熱區曝

「6~11歲將可打莫德納」專家籲越早開打越好　第四劑最好6月就開放

北市輕症在家隔離今上路　Omicron5症狀1藥物可治

不斷更新／全台473校停課！中原大學爆30確診「大一課程全改線上」

女郵局換50元硬幣「換到8枚假的」真相大逆轉！　超準一招秒辨偽

本土確診狂飆鬧「快篩試劑荒」　網曝一解方：快又便宜

中症暴增警訊？20歲男「打3劑疫苗」肺炎插鼻管　鄉民怕：只是開始

6至11歲打莫德納…家長灌爆衛福部臉書：為何要孩子當白老鼠

18歲男確診打球、買女友禮狂發IG　「新北罰150萬太過？」網掀戰

快訊／瑞芳分局疫情擴大！2內勤警員確診　累計5人染疫

「韓系網拍」不私藏口袋名單！高質感襯衫、氣質洋裝　無痛幫衣櫃補貨

大谷翔平連7戰安打　天使8比3擊退遊騎兵奪3連勝

女編導控聯誼男騙砲　PTT訴苦「性侵我朋友」下場慘

大亨爆料普丁不滿戰事　疑下令毒殺俄防長！怒逮20將領

今起水氣最多！明範圍再擴大　降雨熱區曝

「6~11歲將可打莫德納」專家籲越早開打越好　第四劑最好6月就開放

澤倫斯基：烏克蘭不會放棄東部領土換取止戰！　邀拜登馬克宏訪烏

北市輕症在家隔離今上路　Omicron5症狀1藥物可治

馬力波剩餘守軍拒投降！　烏外長警告當地將成和談紅線

不斷更新／全台473校停課！中原大學爆30確診「大一課程全改線上」

生活熱門新聞

2縣市被狂點名！網見人口數：怎炸成這樣

「新北罰150萬太過了？」洗版論戰

中症暴增打3劑疫苗肺炎　鄉民怕爆

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

6至11歲打莫德納　家長反彈聲浪

即／桃園+180足跡曝！家樂福、黃昏市場入列

確診者連4天KTV報到　足跡釣出本尊回應

確診狂飆鬧快篩荒　網曝一解方：快又便宜

今增27校停課「全台累計471所」！

女郵局換8枚假的50元　真相大逆轉

何時開打第四劑？陳時中：週三開會

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

強制戴安全帽成功　為何違停無解

大忠國小4生確診　個案班級停課7天

更多熱門

相關新聞

今增27校停課「全台累計471所」！

今增27校停課「全台累計471所」！

教育部今（17日）統計，全台各級學校因確診停課共有471所，較昨天444所，又新增27間。學生染疫數較昨天新增113人，其中又以大專院校最多有33例。

旅行業怒打3劑才能出團！交通部：可退改票

旅行業怒打3劑才能出團！交通部：可退改票

台北信義區明試辦輕症在家隔離　黃珊珊曝重點

台北信義區明試辦輕症在家隔離　黃珊珊曝重點

疫情延燒18縣市、444所園校停課

疫情延燒18縣市、444所園校停課

台南確診個案+28　全校停課2校+1園

台南確診個案+28　全校停課2校+1園

關鍵字：

停課不斷更新教育部指揮中心

讀者迴響

熱門新聞

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

女星做試管「50支驗孕棒全落空」崩潰！　婆婆1句話罵醒

2縣市被狂點名！網見人口數：怎炸成這樣

賈乃亮直播帶貨講錯話「惹怒肯德基」

爆乳禮生「胸前驚見大片駭人紅斑」

快訊／《綜藝大集合》男歌手確診後首發聲！　身體狀況曝光

台中男刺死外送員！鄰居透露：他一直被關

「新北罰150萬太過了？」洗版論戰

中症暴增打3劑疫苗肺炎　鄉民怕爆

不用趴睡！小學引入午休神器

外送員被負評暴怒　大鬧商家1打3

清境農場溪谷驚現全裸男屍　身分待查

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

具俊曄大S首同框放閃！台北名店「甜並肩吃飯」

更多

最夯影音

更多
大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽
高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面