不斷更新／全台473校停課！中原大學爆30確診「大一課程全改線上」

▲疫情延燒進入校園。（圖／記者沈繼昌翻攝）



生活中心／台北報導

本土疫情延燒，教育部昨晚公布統計，截至昨下午3點為止，全台各級學校因確診停課共有471所，較前天444所又新增27間。昨晚則再有台北市民生國小因1學生確診，需要居隔的師生停課10天（4/27復課），其餘師生停課7天（4/25復課）；桃園市八德區大忠國小有4名學生經通報確診，校方表示，有確診個案的班級及密切接觸的學生，18日起停課，25日復課。累計共有473校停課。

此外，位於桃園市的中原大學昨晚在官網上公告該校近10天已累計30人確診，由於校內2宿舍有確診個案，因目前住宿者主要是大一學生，因此4月18日至4月23日針對大一學生實施預防性局部停課，改採線上課程。

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▲中原大學17日晚間在官網公告該校10天內有30人確診。（圖／翻攝中原大學官網）



教育部表示，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至昨下午3點，統計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市計17縣市、471所園校（含幼兒園79所、國小198校、國中59校、高級中等學校90校、大專校院45校），採全校或部分班級停課（含線上教學）。

《ETtoday新聞雲》整理各縣市停課資訊，由於部分縣市未公布詳細停課學校名單，目前已知停課資訊不斷更新如下：

【基隆市】

◎仁愛國小：

1學生確診，該班級學生居家隔離，15日起暫停到校上課。

◎成功國中：

有學生確診，校方12日宣布，該確診學生班級即日起停課10天，並於22日返校上課。

◎崇右影藝科技大學：

因2名學生確診，原宣布從3月31日到4月10日全面啟動遠距教學，3日再增14例確診，停課延長至4月17日，目前最新公告線上教學延長至24日。

◎海洋大學：

因校內有確診者，校方宣布3月29日起全校課程(含體育課)採用同步或非同步遠距教學至4月10日。校方7日再公告遠距教學延長至17日，15日再公告延長至24日。

▲基隆海洋大學擴大採檢。（圖／記者郭世賢翻攝）



【台北市】

◎民生國小：

17日得知1學生確診，17日起需要居隔的師生停課10天（4/27復課），其餘師生停課7天（4/25復課）。

◎師大附中：

先後有2名學生確診，昨晚因擴大匡列，累計通知約180名師生15日起預防性停課3天，為了保險，校方決定18日起全校採取遠距教學一週。

◎松山高中：

2學生確診，15日中午起全校採預防性停課，除確診班級暫停實體課程10天，其餘班級採預防性停課，18日全校在家進行遠距教學演練，19日才回校進行實體課程。

◎延平國小：

一名學生確診，同班29位學生從13日起開始停課，在家進行自主健康管理，到4月25日再復課。

◎中崙高中：

有一名學生確診，依照教育部最新停課標準，該班級學生13日起停課10天。

◎北一女中：

北一女中13日有一名老師確診，15日有1學生快篩陽性，18日到22日實施全校線上遠距教學演練。

◎建國中學：

1名學生確診，該學生的班級和社團停課，改線上至4月18日。

◎台北藝術大學：

校方11日公告，10日接獲通知兩名學生確診新冠肺炎，校園除全面清消，即起至4月20日所有課程採遠距教學。

◎文化大學：

文化大學11日表示，校內已累計2名學生染疫，全校含推廣部所有課程改採遠距教學至24日，另有部分大雅館住宿生將居家隔離至20日。

▲建中1名學生確診，該學生的班級和社團停課，改線上至4月18日。（圖／記者呂佳賢攝）



【新北市】

◎康橋國際學校：

新北秀岡校區13日傳出有一名國中生確診，同班其餘30餘名學生13日中午已返家，並從14日起停課10天。

◎耕莘專校：



新店耕莘專校傳生確診，校方官網公告，因應新店校區疫情緊繃，即日起至4月18日，共10天停止到校上課。

◎新北市昨新增10校、3所幼兒園的單一班級停課，包含淡水、蘆洲、鶯歌區各1校，三重、汐止區各1校1園、板橋區2校，新莊區3校1園，統計受影響的校數為60校、15園，另今有12校、5幼兒園復課。

【桃園市】

◎中原大學：

校方15日宣布針對大一學生實施預防性局部停課、改採線上課程，大一課程全面採行線上授課，大一生若是修習非一年級課程則得請防疫假，實施日期自4月18日至4月23日。

◎開南大學：

全校延長停課至4/24，4/25復課

◎萬能科技大學：

全校停課10天(4/9~4/18，4/19復課)

◎楓樹國小(含附設幼兒園)：

全校停課10天(4/9-4/18，4/19復課)

◎辰果美語文理短期補習班

停課10天(4/9-4/18，4/19復課)

◎私立親親語文數學短期補習班(夏恩英語龜山楓樹校)

停課10天(4/9-4/18，4/19復課)

◎國立體育大學：

全校停課12天(4/11~4/22，4/23復課)，因近假日故延長為12天

◎新興高中：

全校停課10天(4/12~4/21,4/22復課)

◎啟英高中：

全校停課10天(4/12~4/21,4/22復課)

◎中原國小：

確診者該班停課10天(4/12~4/21，4/22復課）



◎龍山國小：

全校停課10天(4/13-4/22，4/23復課）



◎利百加文教吉的堡桃園龍山分校：

全校停課10天(4/13-4/22，4/23復課）

◎私立芙西爾美語文理短期補習班：

停課10天(4/13-4/22，4/23復課）

◎平興國小：

確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

◎私立佳峯英語會話短期補習班(佳音英語)：

確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

◎私立蘇荷美術短期補習班：

確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

◎仁和國中：

全校停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

◎成功工商：

確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

◎永平工商：

確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

◎中山國小：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎私立艾蜜絲美語短期補習班(愛麗絲英語)：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎琢思文理語文數學短期補習班：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎中壢國中：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎平鎮國中：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎童安園幼兒園：

全校停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎大業幼兒園：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎大忠國小：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)；另名有確診個案的班級及密切接觸的學生，18日(星期一)起停課，25日(星期一)復課。

◎大溪國小

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎永豐高中(國中部)：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎六和高中：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎觀音國中：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎治平高中：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎林森國小：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎西門國小：

全校停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎乖乖幼兒園：

全園停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎巴黎幼兒園：

確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

◎私立智祥語文短期補習班(何嘉仁三民分校)：

停課10天(4/14~4/23，4/24復課)



◎成功國小：

確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)



◎桃園國小：

確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)



◎仁和國小：

確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)



◎私立哲宥文理語文短期補習班仁和分班

確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)

◎中正國小：

確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)



◎中興國中：

確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)



◎私立壹加壹語文數學珠心算短期補習班(劍橋文理)：

確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)



◎私立興儒數學語文文理短期補習班市府分班：

確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)



◎過嶺國中：

確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)



◎樂善國小：

確診者該班級停課10天(4/15-4/24，4/25復課)



◎新勢國小：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課)



◎私立宏義文理短期補習班：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課)



◎武漢國小：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課)



◎建國國中：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課)



◎青埔國小：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課)



◎私立史考特新世界美語短期補習班：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課)



◎青溪國小：

確診者該班級停課10天(4/14至4/23,4/24復課)



◎內壢高中：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課)



◎青溪國中：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課)



◎中壢田園幼兒園：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課)

◎復旦高中：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課)

◎桃園區瑞恩帝兒幼兒園：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25 4/26復課

◎建國國小：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25，4/26復課)

◎私立立維文理語文短期補習班：

確診者該班級停課10天(4/17~4/26，4/27復課)

◎私立立維兒童課後照顧服務中心：

確診者該班級停課10天(4/17~4/26，4/27復課)

◎中壢高商：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25，4/26復課)

◎上湖國小：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25，4/26復課)

◎陽明高中：

確診者該班級停課10天(4/16~4/25，4/26復課)

◎衛理幼兒園：

確診者該班級停課10天(4/17~4/26，4/27復課)

◎芝麻村幼兒園：

確診者該班級停課10天(4/17~4/26，4/27復課)

▲桃園市府針對校園環境清消。（圖／記者楊淑媛翻攝）



【新竹市】

◎三民國小、載熙國小：

學生確診，兩校班級皆為16日起停課、4月25日復課。

◎竹光國中：

1學生確診，就讀班級停課至4月22日復課。

◎舊社國小：

1學生確診，就讀班級停課，預計4月26日復課。

◎頂埔國小：

1學生確診，該班級停課至18日。

【新竹縣】

◎松林國小

1名學生確診，該班4/13到4/22暫停實體授課10天。因密切接觸者超過10班級，採檢結果尚未出爐，全校4/18暫停實體授課1天。

◎山崎國小

3名學生確診，其一密切接觸者相處班級超過10班，全校 4/16至4/25暫停實體授課10天。

◎小狀元補習班

因山崎國小3學生確診，累積3班級暫停實體授課，全校4/15至4/24暫停實體授課。

◎聚集德非營利幼兒園

10名同班幼生確診，該班4/12至4/21暫停實體授課10天。

◎學府補習班

因松林國小1名學生確診，該班級4/13至4/22暫停實體授課。

◎忠孝國中

1名學生確診，該班4/12至4/21暫停實體授課10天。

◎新豐國小

1名學生確診，該班4/12至4/21暫停實體授課10天。

◎牛津補習班

因新豐國小確診生就讀，該班4/12至4/21暫停實體授課10日。

◎仰德高中

2名學生確診，全校即日起至4/18暫停實體授課。

◎薇恩幼兒園

1名學生確診生影響，其中1班4/15至4/24暫停實體課程。

◎六家國小

1名學生確診，該班自4/15至4/24暫停實體授課10天。

◎育澤補習班

因六家國小1確診生就讀，該班自4/15至4/24暫停實體授課10天。另經疫調，增1班進行採檢。

◎博愛國小

1名學生確診，該班自4/13至4/22暫停實體授課10天。

◎華聖頓美語班

因博愛國小1確診生就讀，該班自4/12至4/21暫停實體授課10天。

◎紐約幼兒園

1名幼生確診，該班及接觸班級共2班，4/9至4/18暫停實體授課。

◎北平華德福實驗學校

1名學生確診，該班4/14至4/23暫停實體課程10天。

◎芎林國小

1名學生確診，該班4/9至4/18暫停實體授課10天。

◎冠希補習班

因芎林國小確診個案，該班4/9至4/18暫停實體授課10天。

◎信勢國小

1名學生確診，該班4/12至4/21暫停實體授課10日。

◎佳欣補習班

1名學生確診，該班4/12至4/21暫停實體授課10日。採檢全為陰性。

◎新湖國小

1名學生、1名老師確診，全校4/9至4/18暫停實體授課10天。

◎弘承補習班

新湖國小確診個案，該班4/9至4/18暫停實體授課10天。

▲新竹縣政府針對轄內清消。（圖／新竹縣政府提供）



【苗栗縣】

◎某國小和補習班：

苗栗縣13日宣布有1名學生確診，該班級和補習班依規定暫停實體課程10天，4/25恢復實體課程。

【台中市】

◎中山醫學大學：

3名學生確診，校方宣布護理系三、四年級停課改採線上教學。大三停課至24日，大四停課至5月1日。

◎東勢國小：

確診者由原本1人再增加1人，原本僅該班停課10天，自12日起擴大全校停課10天。

◎東新國小：

台中市10日宣布就讀東勢區東新國小附設幼兒園的5歲女童確診，需全園停課10天。因女童的同學、及同學的哥哥、姐姐已確診染疫，且都就讀東新國小，為防堵疫情，東新國小11日宣布停課10天，

◎亞洲大學：

校方16日獲報校內出現確診者足跡，自4月18日（星期一）起至4月20日（星期三）止，日間部大一生所有課程一律改線上授課方式進行。後續再視需要進行調整。

◎新社高中：

台中市政府8日表示，國中部2名學生確診，校方緊急停課14天，改採線上教學。

▲疫情燒進台中校園，新社國中2兄妹確診。（圖／市府提供）



【雲林縣】

◎北港高中：

11日緊急公告全校停課延長至4月18日。

【嘉義市】

◎小橘子幼兒園：

1老師確診，全園學童及教職員工共100人均納入採檢對象，幼兒園預防性停課。嘉義市政府15日宣布延後到25日才能復課。

◎嘉義高中：

1名教師9日確診，全校原預防性停課至13日，校方11日宣布因應可能風險，全校停課不停學延長到18日，並取消16日校慶大會暨園遊會。

◎嘉北國小：

3位學生PCR篩檢陽性（中央尚未編列案號），預防性停課10天至4月18日。

【台南市】

◎新營高中：

英文女教師確診，暫定遭匡列的4個班級學生15日起停止實體上課10天，全校其他班級停課天數仍待國教署通知決定。

◎開元小學：



開元小學1名學生確診，校方宣布，該班級停課10日，停課日期為4/9～4/18，復課日4/19。

【高雄市】

◎中山大學：

14日發布訊息表示，13日晚該校出現1確診，部分同學停課3天，相關課程也可能會停課或暫時改為遠距教學。

◎高雄科技大學：

校方15日公告燕巢校區所有課程自即日起至4月19日實施同步線上教學。

◎溪寮國小：

11日在網站公告，校內確診數提升，停課到20日，預計21日復課，原訂18、19日舉行的期中考延到28、29日。

◎四維國小：

高雄市苓雅區四維國小因配合高雄市防疫政策，9日深夜宣布，即日至18日停課，並於19日復課

▲ 台灣祭會場擠滿人潮，多名曾參與活動的學生確診。（圖／記者陳崑福攝）

【宜蘭縣】

◎聖母護專：

宜蘭聖母護專有學生確診，校方9日緊急公告停課兩周，4/11~4/22依照原有課表時間進行線上授課及期中考。

【花蓮縣】

◎慈濟科大：

衛福部花蓮醫院爆發群聚感染，多人確診，其中包含1名慈濟科大護理科實習生。校方15日說明緊急匡列接觸者隔離處置；並暫停醫院實習課程，96名護理科系學生（五專82人、二技14人）展開線上遠距實習課程。

◎光華國小：

1人確診，全班停課至4/22。

◎自強國中：

1人確診，4/12~4/15全校改視訊授課，4/16~4/21全中運停課。

◎信義附幼：

2人確診，4/11~4/21全校停課。

◎東華附小：

2人確診，4/11~4/22全校改線上教學，4/25恢復實體授課。

◎明義國小：

1人確診，4/11~4/20全班採視訊授課。

◎花蓮女中：

10日深夜增1人確診，校方在學校網站緊急宣布，全校自11日起停課14天，直到25日才恢復返校上課。

◎慈濟大學：

3月31日晚間宣布有教師確診，1日進行清消、職員改採居家上班，學生也開始遠距離教學，時間至4月10日。校方6日宣布，因再增1位教師、2位學生確診，遠距延長至17日；隨後再宣布延長至24日。

▲花蓮慈濟大學。（圖／慈濟大學提供）



【台東縣】

◎三民國小：

17日宣布因有學生確診，停課至22日。