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你我都是救命英雄！　南消五大隊強化企業內部學習CPR招募企業義消

▲台南市消防局第五大隊，結合台南市永康科技工業區廠商協進會，舉辦 CPR+AED急救知識技能宣導推廣，並宣導加入台南義消的行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊，結合台南市永康科技工業區廠商協進會，舉辦 CPR+AED急救知識技能宣導推廣，並宣導加入台南義消的行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊，結合台南市永康科技工業區廠商協進會，並在理事長柯武郎的支持下，將CPR+AED互相結合的急救知識，推廣至永康科工區的所有企業，由科工區內的企業派員學習CPR+AED的急救技能，並宣導加入台南義消的行列。

據統計，心因性猝死長年為國人10大死因前三名，多數民眾缺乏心臟驟停的急救知識和基本技能如CPR（心肺復甦術），又或是缺乏急救設備如AED（自動體外心臟電擊去顫器），導致搶救成功率不到1%；在現今當代企業風險管理中，為降低因健康因素導致員工的不安全行造成營運風險的衝擊，在目前心臟疾病突發或猝死等症狀有增加現象下，為使上述原因減少影響企業商譽的影響，任何人都應該學習簡易急救技能，迅速在黃金時間啟動所謂的生命之鍊：儘早求救、儘早CPR、儘早去顫、儘早高級心臟救命術!在基於早一分鐘施救，患者就多一分機會的基礎上；此外企業「自己的財產，自己守護」，對於災害的初期應變亦相當重要，如有經過良好訓練員工，在初期火災發生時往往皆能將火勢控制，甚至撲滅，而義消人員有別於一般自衛消防編組人員，其所受的救災訓練更為完整，救災經驗更為豐富，面對火災時更能從容應變。

▲台南市消防局第五大隊，結合台南市永康科技工業區廠商協進會，舉辦 CPR+AED急救知識技能宣導推廣，並宣導加入台南義消的行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為使學習更有效率並增加趣味，本次訓練使用消防局配發新型模擬安妮，透過機器判讀按壓有無符合標準，壓胸深度至少5公分，頻率每分鐘100-120下，按壓越準確，頻率越好，分數則越高，平板上的小車子就越早到達終點進而獲勝。企業參訓代表認真學習，分組競賽過程激烈，獲勝者得到消防單位致贈精美禮品。疫情日趨嚴峻，本次訓練及競賽過程，所有人量體溫、全程戴口罩、消毒並保持社交距離，將操作成績透過平板投影在大螢幕上，避免以往聚集之情形，大大降低群聚風險。

在活動當中亦介紹加入義消的新進人員訓練，平時常訓內容，人身保障，包括保險、互助金、子女獎學金等，以及執勤環境、經驗，鼓勵有志人士加入義消行列，亦鼓勵企業主讓員工，甚至自身成為義消，讓場所安全更有保障，提升火災初期應變效率。

▲台南市消防局第五大隊，結合台南市永康科技工業區廠商協進會，舉辦 CPR+AED急救知識技能宣導推廣，並宣導加入台南義消的行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局局長李明峯表示，企業社會責任已是檢視企業經營成功與否的主流議題，以積極和具體的行動救人，致力於學習心臟疾病的急救能力，就是盡到企業社會責任的一種方式，此外依據歷年災例顯示，員工的初期應變得宜，真的能夠大幅減少災害損失，透過第五大隊的CPR+AED及企業義消宣導，就是為了為確保台南市民眾安全，以達市民之「自救」及政府機關之「公救」，才能有效串起生命之鍊。

▲台南市消防局第五大隊，結合台南市永康科技工業區廠商協進會，舉辦 CPR+AED急救知識技能宣導推廣，並宣導加入台南義消的行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第五大隊鄭誌峰大隊長表示，推廣CPR+AED及企業義消，對於第一線的消防人員來說一直以來都是重要的課題，本次宣導能結合永康科工區內的企業並在柯武郎理事長的支持下，藉由五大隊所屬高級救護隊及永康分隊的教官，將急救的技能及企業義消的觀念推廣至科工區內所有的企業，落實能自救救人的概念，將救護中最重要的生命之鍊牢牢串起，以提升心臟停止民眾的存活率，另外當企業不幸發生火災時，亦能第一時間壓制災害，將人命財產損失降到最低。

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