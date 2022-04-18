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誤踩碎裂玻璃腳底大失血　南消六大隊「戰術止血帶」成功救命！

▲台南市消防局第六大隊和緯高級救護隊救護人員林弘瑋、黃國典，施以「戰術止血帶」，給與加壓止血，成功搶救傷者一命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊和緯高級救護隊救護人員林弘瑋、黃國典，施以「戰術止血帶」，給與加壓止血，成功搶救傷者一命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局於16日凌晨，接獲民眾報案指出家人於家中踩踏碎裂的玻璃造成腳底出血不止，119立即派遣第六大隊和緯高級救護隊出勤，到達現場救護人員所見滿地鮮血，初估患者失血量大約高達有1000ml，隨時有休克的疑慮，救護人員林弘瑋、黃國典馬上以立即施以「戰術止血帶」，給與加壓止血成功救命。

▲台南市消防局第六大隊和緯高級救護隊救護人員林弘瑋、黃國典，施以「戰術止血帶」，給與加壓止血，成功搶救傷者一命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

救護人員林弘瑋、黃國典指出，彈繃加壓無法有效止住患者的出血，且評估患者肢體末端顏色有逐漸變黑、循環不好的跡象，當機立斷拿出戰術止血帶，迅速將大出血止住，不讓病情持續惡化下去，成功挽救民眾性命。

台南市消防局第六大隊大隊長邱淵明表示，民眾遇到出血的情況除打求救電話外，可利用家裡常備的急救用品例如彈繃、三角巾等，在患處直接加壓進行止血。

▲台南市消防局第六大隊和緯高級救護隊救護人員林弘瑋、黃國典，施以「戰術止血帶」，給與加壓止血，成功搶救傷者一命。（圖／記者林悅翻攝，下同）
消防局長李明峯表示，目前台南每台救護車皆備有「戰術止血帶」。戰術止血帶原本是使用在戰場上士兵緊急止血救命的工具，現今運用在緊急救護的現場成為拯救民眾生命的利器，面對大失血的病患，若錯過黃金搶救時間，有可能截肢甚至死亡。

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