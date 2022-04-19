提升優質救護技術　南消連續第2年自辦高級救護技術員訓練

▲台南市消防局與成大醫院，自行辦理高級救護技術員訓練，期待有亮眼的成績。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局與成大醫院，2021年合作辦理高級救護技術員訓練，在疫情影響下，成為全國唯一全員通過衛福部甄試的單位，2022年台南市消防局再次攜手成大醫院，自行辦理高級救護技術員訓練，期待一樣有亮眼的成績。

高級救護技術員可於現場執行插管、緊急用藥，是危急患者在到院前的唯一依靠，臺南市政府消防局目前成立8支高級救護隊，有193名高級救護技術員，但仍然編列預算讓救護人員參加為期8個多月的訓練，展現守護台南市民的決心。

台南市長黃偉哲得知去年全員通過十分開心，除了讚賞學員們的勤奮努力，也感謝成大醫院在去年疫情如此嚴峻之際傾全力讓訓練順利進行。黃市長也表示，雖然訓練不容易有立竿見影的效果，但卻是一件不可或缺的事，消防局耗費人力、物力辦理訓練，默默為台南市民提供更安全的生活環境，實現了市府團隊要給市民更好的市政服務的承諾。

台南市消防局李明峯特別主持開訓典禮，在典禮中細數近年來台南市緊急救護成績裴然，不只OHCA（到院前心肺功能停止）患者急救成功率2021年攀升至31.87％，再創新高；全面推行12導心電圖監測後，2021年也成功救回94人，李局長表示跟南台灣極富盛名的成大醫院聯手，相信可以提升台南市整體的救護環境。