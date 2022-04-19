　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

提升優質救護技術　南消連續第2年自辦高級救護技術員訓練

▲台南市消防局與成大醫院，自行辦理高級救護技術員訓練，期待有亮眼的成績。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市消防局與成大醫院，自行辦理高級救護技術員訓練，期待有亮眼的成績。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局與成大醫院，2021年合作辦理高級救護技術員訓練，在疫情影響下，成為全國唯一全員通過衛福部甄試的單位，2022年台南市消防局再次攜手成大醫院，自行辦理高級救護技術員訓練，期待一樣有亮眼的成績。

高級救護技術員可於現場執行插管、緊急用藥，是危急患者在到院前的唯一依靠，臺南市政府消防局目前成立8支高級救護隊，有193名高級救護技術員，但仍然編列預算讓救護人員參加為期8個多月的訓練，展現守護台南市民的決心。

台南市長黃偉哲得知去年全員通過十分開心，除了讚賞學員們的勤奮努力，也感謝成大醫院在去年疫情如此嚴峻之際傾全力讓訓練順利進行。黃市長也表示，雖然訓練不容易有立竿見影的效果，但卻是一件不可或缺的事，消防局耗費人力、物力辦理訓練，默默為台南市民提供更安全的生活環境，實現了市府團隊要給市民更好的市政服務的承諾。

台南市消防局李明峯特別主持開訓典禮，在典禮中細數近年來台南市緊急救護成績裴然，不只OHCA（到院前心肺功能停止）患者急救成功率2021年攀升至31.87％，再創新高；全面推行12導心電圖監測後，2021年也成功救回94人，李局長表示跟南台灣極富盛名的成大醫院聯手，相信可以提升台南市整體的救護環境。

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／首例重症男童離世　確診父親悲痛回應
確診男亂跑！女友居隔疑外出　侯友宜怒了說重話
2歲童重症亡！　指揮中心：兒童4情況快就醫
18歲確診男亂跑　女友疑也外出！北市：最高罰100萬
快訊／汐止長照機構爆群聚　28人確診！
酒促女郎被夾中間　2阿兵哥摸舔全身GG了
快訊／張惠妹演唱會工作人員確診　主辦單位回應了！
確診2歲童不治！　醫示警「孩子冒4徵兆」立送急診
快訊／林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億
快訊／重症童搶救6天不治！雙和醫院：敗血症導致腦幹腦炎
快訊／新北2歲童重症身亡　侯友宜哽咽：我們很自責
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

提升優質救護技術　南消連續第2年自辦高級救護技術員訓練

女子駕車訪友午夜「顧路」　屏東警接電救援

長年投身公益！ 蔡宗豪當志工教孩童烏克麗麗

透過網路論壇私訊攬客　南警查獲一樓一鳳性交易　

國產木材變好潮！　台灣工藝中心跨界合作審計網美店

南警強力後盾　刑警之友會慰勉刑大辛勞

《潮遊新北動社造Ⅱ》全紀錄　陶卉從做資源回收到越劇老師

療癒山城新品牌「茶山繚療」　新北推五感體驗坪林之美

宜蘭綠博會縣市週4／18開跑　新北市民享門票100元優惠

台南加速安平二期海砂屋都市更新重建　審議通過都市計畫容積檢討作業

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

嚇死人！自強號有蛇 逾30CM 纏繞車廂頂

為爸準備「拉鈔票蛋糕」慶生！　媽徒手破壞...女崩潰：妳幹嘛

柯文哲居隔開線上會議　預言「本周全台會大亂」

眼罩花貓愛碰瓷！死守她下班路　天天跑來假車禍：撞倒要負責喔

本土+1390「再創新高」！　連4日破千 另增90例境外移入

提升優質救護技術　南消連續第2年自辦高級救護技術員訓練

女子駕車訪友午夜「顧路」　屏東警接電救援

長年投身公益！ 蔡宗豪當志工教孩童烏克麗麗

透過網路論壇私訊攬客　南警查獲一樓一鳳性交易　

國產木材變好潮！　台灣工藝中心跨界合作審計網美店

南警強力後盾　刑警之友會慰勉刑大辛勞

《潮遊新北動社造Ⅱ》全紀錄　陶卉從做資源回收到越劇老師

療癒山城新品牌「茶山繚療」　新北推五感體驗坪林之美

宜蘭綠博會縣市週4／18開跑　新北市民享門票100元優惠

台南加速安平二期海砂屋都市更新重建　審議通過都市計畫容積檢討作業

Google「網頁版」智慧鏡頭超方便　右鍵一秒就可找資料

快訊／雲林+8！雙胞胞男嬰外縣市抓周染疫　成年紀最小確診者

健保資料庫侵人權？　醫界1400人連署反對：如何「瞎子摸象」治療

快訊／首例重症男童父母陪伴下離世　確診父親悲痛回應

銘傳大學桃園校區一學生確診　校方公布足跡「桃銘便利商店」

「黑毛小豬」窩阿嬤旁翻肚熟睡　肥美身材引網矚目：深色顯瘦？

三劑令重創旅行業「損失達百億」　公會提3訴求：啟動營運薪資補貼

暴龍超級新秀缺陣人手短缺　七六人恩比德攻31分豪取二連勝

中國手機市場修正、外資下修穩懋目標價至285元　但仍喊買

娜塔莉波曼回歸「神秘女雷神」初登場！　《雷神索爾4》暑假上檔

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

地方熱門新聞

79歲老婦打3劑突破性感染　無症狀傳染6人

刑警之友會慰勉刑大辛勞

台灣工藝中心跨界合作審計網美店

南警查獲一樓一鳳性交易　

台南加速安平二期海砂屋都市更新重建

大甲媽回鑾攤販哀：遊客少了7成

順億鮪魚首家新型態店型落腳桃園

蔡宗豪當志工教孩童烏克麗麗

連千毅與鳳梨叔鼠同台為粉絲簽名

女子堅信不會被騙 警請她查餘額「少3萬元」當場傻眼

嘉義聖保羅獲2022德國iF設計獎室內設計類金獎

油煙擾民民眾陳情議員率稽查採樣

台南4月份維持現行防疫措施

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

更多熱門

相關新聞

「戰術止血帶」成功救命

「戰術止血帶」成功救命

台南市消防局於16日凌晨，接獲民眾報案指出家人於家中踩踏碎裂的玻璃造成腳底出血不止，119立即派遣第六大隊和緯高級救護隊出勤，到達現場救護人員所見滿地鮮血，初估患者失血量大約高達有1000ml，隨時有休克的疑慮，救護人員林弘瑋、黃國典馬上以立即施以「戰術止血帶」，給與加壓止血成功救命。

南消六大隊強化淹水監控及戰力部署

南消六大隊強化淹水監控及戰力部署

南消第七大隊成功救回11名OHCA患者

南消第七大隊成功救回11名OHCA患者

最短時間撲滅林火　屏空中機降小組演練

最短時間撲滅林火　屏空中機降小組演練

巨乳健身網美示範「下體夾緊9kg球」　深蹲影片曝

巨乳健身網美示範「下體夾緊9kg球」　深蹲影片曝

關鍵字：

優質救護南消高級救護技術員訓練

讀者迴響

熱門新聞

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

米砂要結婚了！AV片場「愛上臨演男」夢幻婚紗曝光

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

快訊／新北2歲重症童搶救6天不治　侯友宜哽咽證實

愛愛一半飄腥味！人夫低頭「整根染血」　醫驚：斷掉了

池錫辰爆「沒喜帖」闖孫藝真、玄彬婚禮！挨轟丟臉揭真相

86國陰莖長度「台灣鵰」倒數第二！　數字曝光

「大改版」防疫保單來了！隔離、確診都不賠　富邦新版鎖定住院「最高賠50萬」

即／養網軍辱公務員判刑　楊蕙如秘繳罰金

王祖賢吃火鍋竟遭毒舌「顏值暴跌」

月經來「超補鐵菜單」一次看！婦科醫大推：3種人也要吃

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

《超偶》冠軍歌手一度輕生！她「1年只賺12萬」

C羅悲痛宣布龍鳳胎男嬰夭折！　寶貝女兒平安出生

更多

最夯影音

更多
徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告
降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面