免費索票！金曲歌王蕭煌奇《前事金聲20愛你》　5／5桃園開唱

▲金曲歌王蕭煌奇《前事金聲20愛你》桃園開唱。（圖／藝設中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

金曲歌王蕭煌奇將在5月5日晚間，於桃園展演中心舉辦《前事金聲20愛你》免費索票演唱會。市長鄭文燦19日出席蕭煌奇20（愛你）桃園專場演唱會記者會表示，在他擔任議員時，和遠東獅子會蔡阿南前會長、更生保護會及法務部矯正署共同合辦監所巡迴演唱，不少人聽到蕭煌奇的感人歌聲，產生對生命的肯定及尊重，並啟發許多人的夢想。

鄭市長說本次蕭煌奇和全方位樂團、夢想者聯盟重返夢想發源地，希望透過5月5日的《前事金聲》桃園專場演唱會，分享過往為了爭取藝術平權在桃園發展的故事，也盼激發身障朋友懷有更多人生的可能性，鼓勵大家努力實現理想。

鄭市長感謝身心障礙者藝文推廣協會、小英之友會等單位協助舉辦本場深具意義的演唱會，本次演唱會結合各公益團體及學校，採用免費索票方式舉辦演唱會；也感謝美麗華針織股份有限公司製作蕭煌奇肖像針織毛毯進行現場義賣，並由國際扶輪3502地區區務長暨桃園小英之友會副總會長呂長安及夫人出價5萬，義賣所得將捐給中華民國身心障礙者藝文推廣協會；未來市府也將持續支持身心障礙者的藝文表演活動。

歌手蕭煌奇表示，自己在年輕未出道前，曾受許多公益團體、長輩及好朋友們的幫助，才能擁有舞台從事生命教育等有意義的事情，甚至到世界各地唱歌。因此他希望透過感恩且溫暖的演唱會，回饋桃園的朋友，也藉此鼓勵大家，只要願意努力、不放棄，每個人都能是舞台上的優秀夢想家。

蕭煌奇與夢想者聯盟今日現場表演台語歌「感謝你愛我」，並與鄭市長共同公布20年前巡迴各校演唱的照片，邀請20年前的學校聽眾，5月5日在桃園演唱會現場相聚，一起為蕭煌奇加油。

《前事金聲》—蕭煌奇20 (愛你) 桃園專場演唱會」免費索票訊息，歡迎透過身心障礙者藝文推廣協會（電話：02-27066236）或協會官方Line：@wedreamcatchers洽詢；另4月20日上午10時起在桃園展演中心、中壢藝術館、桃園文化局等服務台開放索票。

包括市議員林政賢、郭麗華、簡智翔、市府體育局長莊佳佳、教育局副局長高玉姿、文化局主秘張至敏、社會局專委李玉齡、桃園區長洪清淵、藝文設施管理中心主任陳瑋鴻、桃園小英之友會秘書長蔡阿南、身心障礙者藝文推廣協會秘書長朱萬花、常務監事黃勝義等均一同出席記者會。