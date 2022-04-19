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中和男童確診救不回　江永昌籲中央：12歲以下優先送醫快篩

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 財政部長蘇建榮 內政部長徐國勇 囤房稅 立委江永昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委江永昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中和兩歲男童14日確診、傍晚昏迷，19日凌晨不幸身亡，新北市長侯友宜今表示遺憾並指「中央的傳染病防治相關規範，在這麼多限制底下，要快速的調整」，引發討論。對此，民進黨立委江永昌表示，別讓孩子遺落在中央、地方的防疫政策中，並向中央流行疫情指揮中心喊話，「 12歲以下孩童優先送醫、優先快篩，衛福部不能再拖，重症清零這個防疫目標，在孩童身上，一定要達成」。

江永昌今天下午透過臉書呼籲，「別讓孩子遺落在中央地方防疫政策的縫隙中」，大量的確診患者、地方衛生所人力物力難以負荷及針對確診病患後送的制度僵化等，都導致新北市政府目前的困境以及幼兒病逝憾事的發生。

江永昌表示，指揮中心應該針對確診患者後送流程進行修正，並全力協助地方政府靈活調度有限的救護車資源，他要求倘有12歲以下孩童是確診者或是確診者的密切接觸者，出現症狀而進線1922時，其後送送醫順序應該優先排案甚至應是最優先排案。

江永昌指出，12歲以下的兒童現階段既無疫苗可打，其病程進展及症狀與成人不同，非常需要優先獲得醫療處置，相關後送機制，現階段孩童都應該是最優先照護的對象，同時呼籲指揮中心，快篩劑應優先讓兒童使用，從這次案例來看，孩童的病程進展速度在半天之內就惡化到重症，因此當孩童有染疫風險時，非常有必要讓孩童及早發現、及早治療。

江永昌並指，因此孩童優先使用快篩劑，絕對是重中之重， 12歲以下孩童優先送醫、優先快篩，衛福部不能再拖，重症清零這個防疫目標，在孩童身上，一定要達成。

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