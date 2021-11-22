民進黨立委憂Deepfake影響選舉公正　高嘉瑜提修法最高可處7年半

▲民進黨立委高嘉瑜召開「Deepfake以假亂真，應強化被害者之保護與業者下架義務」記者會。（圖／高嘉瑜辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

網紅小玉日前以「台灣網紅挖面」群組，利用AI變臉軟體製作換臉廣發不雅影片，民進黨立委高嘉瑜22日表示，她將提案修正《總統副總統選舉罷免法》及《公職人員選舉罷免法》，嚴懲以網路合成影像影響選舉的行為，並規範移除內容與下架等處置作為，最高可處7年半有期徒刑。

民進黨立委高嘉瑜、郭國文、蔡易餘、江永昌、何志偉22日上午在立法院召開「Deepfake以假亂真，應強化被害者之保護與業者下架義務」記者會，並邀請法務部專門委員紀志光列席說明。

高嘉瑜表示，在個人層面上，為了充分保護性隱私權及防止運用新興科技從事金融犯罪，她將擬具《刑法》修正草案，嚴懲散布網路合成影像的行為首當其衝。

高嘉瑜認為，下一波的DEEPFAKE攻擊，可能鎖定網路銀行的用戶，因為愈來愈多用戶選擇透過視訊電話來開戶，而DEEPFAKE影片能偽造某人身分，藉由視訊電話通過銀行的人臉辨識系統審查，使網路銀行用戶成為詐騙集團人頭帳戶。

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／高嘉瑜辦公室提供）



高嘉瑜也說，在國安層面，為了防止選舉假消息、境外勢力介入等因素，嚴懲以網路合成影像影響選舉之行為，並規範移除內容與下架等處置作為，也屬於當務之急，因此也將提案修正《總統副總統選舉罷免法》及《公職人員選舉罷免法》。

高嘉瑜認為，選舉是民主的基石，有心人士往往企圖以假訊息影響選舉之結果，而深偽技術之濫用必然會加劇假消息、假新聞對於選舉的破壞力。

郭國文表示，他非常贊同這次的修法，除了在《刑法》上增加「偽造數位圖像、影音、電磁紀錄」的章節外，也針對《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》進行修法，避免日後有心人士再利用類似的技術影響選舉之公正性。

郭國文也舉例，以前選舉時也有因為偽造錄音而影響選舉結果，這次的Deepfake犯罪連總統蔡英文也不放過，過去選舉奧步已經夠多了，現在因為網路及科技技術的發達，奧步再升級，可能造成的威力更大，尤其是政治人物在選舉時可能影響更多，所以更應受到保障及公平對待。

江永昌指出，自從2020總統選舉以來，台灣就深受假訊息之苦，從文字的、聲音的，乃至於現在的深偽影片，都是假訊息的一環，面對當前造假技術不斷更新，有時深偽影片已經到了肉眼難辨真假的程度，而這類影片在網路上轉傳速度又快，會對社會帶來巨大影響。

何志偉則說，未來在我們的世界裡，所有數位資訊都有被偽造的可能，無論是線上的影片、錄音，還是監視攝影機拍攝的畫面，都有可能是假的，這是科技進步也是法規應該進步的時代，以假亂真不再只是科幻片，以假亂真將成為這個時代的縮寫。