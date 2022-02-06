許智傑辦公室擺玉山照、媽祖像　懷念故友提醒這人生哲理

▲許智傑在辦公室內擺上玉山照片，在風水學上有「有靠山」的意味。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

面對政壇情勢變幻莫測，許多立法委員講究風水，儘管現在已不如過去講究，仍然會請懂風水的朋友指點一二。民進黨立委許智傑重感情，在辦公室內放了一尊媽祖像和一幅玉山風景照，分別是兩名摯友的遺物，藉此懷念故人，在風水學上也有「有靠山」的意味，並提醒自己「知足、感恩、珍惜」；民進黨立委江永昌則更改研究室大門方向，他開玩笑說，這是為「開大門走大路」。

許智傑的國會辦公室擺放著一尊未開光的媽祖像，他透露，這是一名好友的遺物，當時他的家人知道自己信奉媽祖後，就把這尊媽祖送給他，「看到心理會比較安詳、寧靜，有時候在做思考的時候，看一看媽祖，思想放空也好，或者有時候會有新的靈感也好」。

許智傑說，他在嘉義新港出生，當地的守護神就是媽祖，後來搬到高雄鳳山後，當地守護神也是媽祖，因此他長期以來信仰媽祖，「從我選舉選（鳳山市）市長之前，就與媽祖有一些交流，當然這是如人飲水冷暖自知」，十幾年來，這個交流一直都有持續，變成他最重要的信仰。

許智傑表示，很謝謝媽祖一直在他身邊指導自己，很神奇的是，他的辦公室位於國會中興大樓7樓，過去開窗時還會有蜜蜂飛進來。

此外，許智傑也說，從2012年擔任立法委員時，有請懂風水的朋友指點辦公室的佈置，包括座位擺設要根據生肖和辦公室格局選擇坐向，在辦公室內放上玉山風景照、密宗金剛布畫、只有「四爪」的青龍圖等。他介紹說，這幅「四爪」青龍圖是特別繪製，因為「五爪」金龍代表至尊、帝王，「四爪青龍可能可以當地方的小霸王吧！哈哈哈。」

他補充，玉山風景照片也是來自一位已故的朋友，除了山景清晰、前景搭配的杜鵑相輝映，是非常難得的一張照片，「不曉得要在上面守候多久，才能拍到這麼美麗的圖」，常常他在辦公室獨處時，看到媽祖像、玉山照片，都會懷念起老朋友，「真的是要珍惜。」

「人生的體驗是，事業、工作一堆朋友，可是等你退休或者一個人夜深人靜的時候，可能想到的就是家人、親戚、幾位好友」，許智傑真摯地說，有些人的朋友是一輩子，有些人則是一陣子，對於朋友真的要知足、感恩、珍惜，這樣一輩子日子會比較好過。

▼許智傑辦公室放了一尊未開光的媽祖像。（圖／記者呂晏慈攝）

江永昌改大門方向「開大門走大路」 地下室辦公還能省時間

江永昌的國會辦公室位於國會中興大樓地下室一樓，他透露，2016年當選立委後抽到地下室的辦公室，特別調整了大門的位置，從本來面向小走道的方向改至較寬廣的路，「本來門在小路，現在要開大門走大路」，現在應該是整棟建築物面向最寬廣的。

至於有特別找風水老師來指點嗎？江永昌笑說，「自己看啊，亂看」，例如有懂風水的助理規劃盆栽擺放位置，並巧妙利用會議室的隔間牆，隱藏原本略顯突兀的柱子，最棒的是，因為辦公室在地下一樓，不用等電梯、爬一層樓梯就可以去院區開會，若乘上就任6年，不知道省下多少寶貴的時間。

▼江永昌笑說，辦公室在地下一樓幫他省下不少時間。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）