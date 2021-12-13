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高嘉瑜提修法下架性私密影音　NCC允諾年底前提初步方案

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前遭男友林秉樞施暴，引發全國注目。高嘉瑜13日召開記者會表示，現行法律對性隱私權的保護有加強的必要，因此她將提案修正《性侵害犯罪防治法》，增訂網路業者的性影音下架義務，並加強被害人的實體及程序保護。

▲▼高嘉瑜召開「性別暴力零容忍！誰作被害人後盾？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜召開「性別暴力零容忍！誰作被害人後盾？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立委高嘉瑜、蔡易餘、何志偉、許智傑、江永昌等人13日上午在立法院召開「性別暴力零容忍！誰作被害人後盾？」記者會，並邀請國家傳播通訊委員會（NCC）、衛福部保戶服務司等單位派員列席。

高嘉瑜表示，這次的修法有很多立委共同提案，大家都認為現在的法律有漏洞，性隱私權保護有加強的必要，過去大家都認為只有性侵害要處罰，這次特別在罪章加入性隱私犯罪的防護，讓法令對被害人的保障更完整。

高嘉瑜指出，成人合意拍攝性私密影像後，但最後反遭威脅、上傳的問題層出不窮，如何下架私密照成關鍵難題，現行法制針對性私密影像仍有缺口，在私密影像刪除的部分，現行僅針對妨害秘密、散布猥褻物品罪，未考量私密影像特殊性。

高嘉瑜也說，在私密影像下架的部分，關於平台業者在色情守則自律規範禁止，並無相對法律與罰則；在被害人保護的部分，現行性侵害防治未包含虛擬性暴力，被害人保護、心理諮商等相關法規未整合。

高嘉瑜說明，為了加強性私密影音及網路合成性影音散布等犯罪行為之防治，保護散布性私密影音及網路合成影音之被害人，即時下架性影音，並建置溫暖的司法環境，因此提案修正《性侵害犯罪防治法》部分條文。

高嘉瑜指出，為了增加性隱私的保護，一併修改法典名稱，從《性侵害犯罪防治法》修改為「性侵害及性隱私犯罪防治法」，並將將先前色情報復及深偽色情納入本法規範，以及增訂性影音下架義務、違反下架義務的處罰規定，以加強被害人的實體及程序保護。

▲▼高嘉瑜召開「性別暴力零容忍！誰作被害人後盾？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡易餘認為，這是一個嶄新的立法模式，未來法律對於性別暴力，就不會只侷限現在很狹隘的性侵害，包括性隱私就是比較寬鬆的範圍，「這樣應該叫恐怖情人條款」，不讓被害人再活在恐懼及憂心之中。

蔡易餘表示，這次的修法由高嘉瑜領銜提案，可以更加保障所有女性及部分男在法律上尋求自保，立法的工作不是一個人就能達成，「高嘉瑜在立法院有這麼多好朋友支持她，希望可以儘速完成法律的制定，「她在立法院有很多好朋友，絕對不會只有蔡易餘，我也不會吃醋」。

何志偉強調，面對性私密影片遭到外流，對被害人而言，罰得多重都不是重點，重點是被害人在數位時代下的被遺忘權，下架且確保不會再被重新上傳，是所有被害人共同的心聲也是願望。

江永昌指出，根據衛福部統計的件數，過去10年同居關係的家暴通報增加近三倍，可推測有許多女性因擔心尊嚴受到傷害打擊而成為親密關係暴力黑數，他全力支持修法、加重罰則，而且政府必須正視家暴，並解決受害者認為沒有管道、求助無門的重大屏障。

對此，國家傳播通訊委員會（NCC）專門委員閻立泰回應，NCC有參考歐盟及國外的法律規範，現在正在做相關的調整，除了希望平台建立問責機制，遇到特殊狀況也可以快速下架處理，今天的修法方向也是在思考的方向之中，他會提報NCC委員參考。

閻立泰也說，國家傳播通訊委員會（NCC）會盡快加速處理，並且提報委員會多加考量，共同協助解決問題，實務運作上會協調處理，有關法治條文的修正，NCC主委陳耀祥有跟委員做出回應，年底之前會有初步方案，供外界做討論，這是目前的進度。

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