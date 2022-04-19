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快訊／宜蘭+61！晶園婚宴已141確診　全中運5輕艇選手花蓮確診

▼0419宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

▲晶園會館參加喜宴累積確診人數49人，衍生累積接觸者確診92人，合計達141人。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、郭玗潔／宜蘭報導

指揮中心19日宣布台灣新增1626例本土病例，再創歷史新高。其中宜蘭新增61例，境外移入2例，目前累積472確診案例，居家隔離2855人，全縣篩檢22萬餘人，陽性率0.16%。

縣長林姿妙表示，晶園會館喜宴案新增6人，其中參加喜宴確診者新增2人，另4人是喜宴延伸到職場的同事與家人；參加喜宴累積確診人數49人，衍生累積接觸者確診92人，合計達141人。

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▼0419宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

某家庭聚餐案今天新增2名確診者，是職場同事與同事家人，另1位是參加進香團確診的家人，其餘個案仍在疫調中。

▼0419宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

全中運方面，總共有464位選手及職員前往花蓮參加全中運，其中5位參加輕艇項目選手確診，分別為頭城家商和吳沙國中的學生，但因在外縣市確診，直接居家隔離未進到校園，所以兩校不用停課，其餘選手及隊職員快篩陰性。

另外，羅東國小目前確診1位，該班依規定停課10天；竹林國小4/17傳出疫情，有2位學生確診，分屬不同班級，全校停課10天。截至目前為止，全縣已有49位校園確診者，29所學校受到影響，其中，全校停止實體課程17校，部分班級停課共有10校。

目前宜蘭縣疫苗第一劑涵蓋率已經達到81.7%，第二劑涵蓋率已經達到77.7%，第三劑涵蓋率已經達到55.3%。第12波快打站會持續服務到4月24日，宜蘭縣政府呼籲縣民踴躍完整接種疫苗。

▼0419宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

▼0419宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

▲宜蘭縣疫苗隨到隨打地點列表。（圖／記者游芳男翻攝）

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