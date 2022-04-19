柯文哲估700萬人染疫　璩大成曝算法：2個月到巔峰、中重症至少2.3萬

▲聯合醫院總院長璩大成。（圖／北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，單日確診數已連日破1000人，台北市長柯文哲17日表示，以南韓總確診數來看，預估台灣大概會有700萬人染疫。對此，北市聯合醫院總院長璩大成19日表示，比對韓國等國家的監測資料後，估算4到8週會達到確診數巔峰、2到3成民眾染疫，也就是460萬人確診、至少2.3萬人會是中、重症，其中台北市就佔了2600人。

璩大成今在北市議會警政衛生委員會報告時指出，疫情方興未艾，預期在今後的一個禮拜，全國疫情會翻倍，較上一波疫情成長4-20倍，且根據台北市政府的疫情儀表板，全台灣現在已經平了上一波疫情的紀錄，且持續延燒沒有要折返的跡象。

日前柯文哲曾預估台灣會有700萬人染疫，璩大成解釋，以疫苗覆蓋率70％來說，剩餘的30％全染疫，疫情才恐結束，南韓目前確診人數達總人口數3成，而台灣總人口數的3成就是700萬人。

對於疫苗施打狀況，璩大成指出，台灣疫苗覆蓋率大概7到8成就已經要偷笑，還要考慮有人打疫苗會沒效，所以比對韓國等國家的監測資料後，估算會有2到3成民眾會染疫，平均4到8週會達到新增確診數字的巔峰而後轉折，也就是說，台灣最快2個月會有700萬人確診。

議員林世宗詢問，現在中、重症比率大概0.5%，人數會不會再升高。璩大成回應，若以2成民眾染疫來計算，460萬人會確診，至少2.3萬人會是中、重症，其中台北市就佔了2600人，平均每天新增50人重症，光是這樣就已經受不了。