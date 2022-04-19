昆山公布首批「無疫企業」　富士康、日月光、鼎鑫等24家台企入列

▲昆山公布首批「無疫企業」名單。（圖／翻攝昆山發布）



記者蔡紹堅／綜合報導

昆山市官方19日公告了第一批「無疫企業」名單，准許名單內的60家企業復工復產，其中共有24家為台企，包含富士康、日月光、緯創、台光電，以及欣興旗下的鼎鑫電子等。

該份名單共分為工業、商貿物流，還有建築三大領域，入列的共有24家為台企，幾乎都位於工業領域，包含統一集團、緯創集團、神達集團、富士康集團、鼎鑫電子、鮮活果汁、台光電子、正新橡膠、日月光半導體、正崴集團等。

昆山市官方在公告中表示，為充分發揮廣大企業在疫情防控中的主體作用，根據我市《關於創建無疫區鎮、無疫村（社區）、無疫企業 有序恢復正常生產生活秩序的工作方案》有關規定，經各區鎮審核認定，銳芯微電子股份有限公司、通力電梯有限公司、華辰精密裝備（昆山）股份有限公司、正新橡膠（中國）有限公司、江蘇飛力達國際物流股份有限公司等60家企業（名單附後）為我市第一批「無疫企業」，現予公布。

昆山市官方指出，希望首批獲認定的60家企業珍惜來之不易的疫情防控階段性成果，切實履行疫情防控和安全生產主體責任，認真落實相關規定，做到防控機制到位、人員管控到位、區域管理到位、環境消殺到位、物資保障到位、宣傳教育到位，有序復工復產，有效發揮在全市經濟社會發展中的模範帶頭作用。

昆山市官方強調，希望其他企業不斷增強抗擊疫情的主動性、積極性、創造性，努力做到人員底冊清楚、防控措施到位、實現閉環管理，早日創成「無疫企業」，盡早恢復生產經營。

昆山市官方還說，企業是昆山的寶貴財富，營商環境是昆山的核心競爭力，「我們將與所有在昆企業共克時艱、一起奮鬥，堅決打贏疫情防控阻擊戰，不斷提升服務企業的能力水平，為企業創造更加安全、更加暖心的發展環境。」

▼昆山首批「無疫企業」完整名單。（圖／翻攝昆山發布）

