快訊／18歲確診男亂跑！染疫女友居隔倒垃圾　新北：依法開罰20萬元

記者袁茵、徐政璿／台北報導

新北三峽區一名18歲男子明知自己確診，卻故意不帶手機出門打球，還跑去買女友生日禮物造成傳染風險，被新北衛生局開罰150萬元；但18日晚間爆出居家隔離的女友疑似染疫，且涉嫌違規外出倒垃圾。台北市衛生局19日證實，該名女友16日採檢確診，因為居家隔離地在新北市，所以沒有北市足跡；而新北市衛生局則表示，經調閱該女友於可傳染期皆收治在新北市居家照護，經查證屬實，可依法開罰20萬元。

針對新北市三峽區18歲男子的台北市戶籍女友在IG限時動態指稱「還好我沒出門，頂多倒垃圾」，疑似違反居家隔離規定，台北市衛生局19日中午表示，該女子為新北市確診案的友人，4月15日被新北市衛生局告知居家隔離，並且在新北市進行居家隔離，並於新北市恩主公醫院採檢，4月16日確診，但因個案居隔地為新北市，所以在台北市無足跡。

而新北市衛生局發言人高詩琪則回應，三峽違規男子的女友因為接觸匡列採檢，PCR結果也是陽性確診，原設籍在台北市，經調查後確定，該女友於可傳染期間住在新北市，並收治為居家照護，經了解曾自行PO文確診居隔期間違規外出倒垃圾，經查證屬實，可依法開罰20萬元。

追溯整起事件，確診的18歲新北男14日PCR陽性，全家與女友等人也都採檢確診，但他不但在IG上發布限時動態「恭喜中獎」，16日還把手機放在家，直接外出跟別人打籃球，還跑去3C門市買Apple Watch給女友當生日禮物。

由於該男將全程PO上IG限時動態後刪掉，只留下買Apple Watch的動態，仍成鐵證；新北市衛生局事後確認男子違規外出，強制將男子送到集中檢疫所，因其舉動造成民眾感染風險，決定重罰150萬元。但遭罰150萬元的男子女友卻在IG限時動態稱「還好我沒出門，頂多倒垃圾」，疑似在居家隔離期間違反規定。