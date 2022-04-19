還有1149萬元沒繳！北市「違反防疫規定」累計485件　已開罰4254萬元

▲台北市議會警政衛生委員會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

新北三峽區一名18歲男子明知確診，卻故意不帶手機出門打球、買禮物，遭新北市衛生局開罰150萬元，其居家隔離女友也於16日確診，並因曾違規倒垃圾而遭罰20萬元。台北市衛生局疾管科長張惠美表示，北市累計至今有485件裁罰事件，總裁罰金額為4254萬元，目前仍有1149萬元罰鍰未繳納。

台北市議會上午召開警政衛生委員會，由衛生局列席。台北市議員李傅中武表示，新北市有一名確診年輕人違規外出打籃球，遭到新北市政府重罰150萬元，其女友疑似住在台北市，還在社群媒體發表限時動態稱「到樓下丟垃圾」，這樣要裁罰多少錢？

台北市衛生局疾管科長張惠美回應，如果在居家隔離期間沒有按照規定於指定隔離處所隔離，且擅自離開隔離處所，就會違反《傳染病防治法》及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，可處20萬至100萬元罰鍰，目前北市衛生局正在處理當中。

李傅中武追問，所以是否「至少會裁罰該名女友20萬元」？張惠美則說，「是。」違反居家隔離規定就是裁罰20萬元至100萬元。李傅中武質疑，年僅18歲的年輕人被新北市裁罰150萬元要如何繳納？張惠美則說，民眾都可以申請分期。

另外，李傅中武詢問，目前違反疫情相關規定，遭到告發的件數有多少？張惠美指出，從疫情開始的2020年至今累計485件裁罰事件，總裁罰金額為4254萬元，目前485件中有384件已繳納罰鍰，累計3104萬元。

被問到有無被裁罰的民眾提訴願？張惠美表示，從2020年累計至今約有90件提出訴願，幾乎都被駁回，尚未繳納的罰鍰會按照行政程序法，再寄繳費通知單做提醒，有困難者可申請分期繳納，若不繳納則會被移送法院催繳，可能遭強制執行。

李傅中武強調，衛生局應再去催繳沒繳罰鍰的人，不能讓這1000多萬元變成呆帳。