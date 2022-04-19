快篩試劑哪裡買？「LINE熱點」一鍵快速找尋　離你最近據點一次看

▲一鍵就快速查找。（圖／翻攝自LINE台灣官方部落格）

記者施怡妏／綜合報導

Omicron本土疫情爆燒，單日突破千人確診，帶動快篩與核酸檢測試劑需求，部分民眾擔心染疫想購買家用快篩試劑，但跑遍超商、藥妝店、藥局都買不到，想知道哪裡可以買？自己所在的位置周遭最近的點有哪些？LINE熱點貼心為大家整理「公費快篩試劑發放地點」，一鍵就能快速查找。

打開LINE APP點選右下角的「錢包」，進入「LINE熱點」，在上方搜尋欄輸入關鍵字，「公費快篩試劑發放地點」、「COVID-19自費採檢指定院所」、「居家快篩試劑販售地點」，就可以依照手機定位，快速查找位於附近的據點，並依照「離您目前距離最近」的據點開始排列。

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●居家快篩試劑販售地點

https://lin.ee/DCsuWhG

●COVID-19自費採檢指定院所

https://lin.ee/wUL71Me

●公費家用快篩試劑社區定點診所

(非直接免費領用，需掛號經醫師看診評估始可發放)

https://lin.ee/GAchIC3

▲▼LINE熱點貼心為大家整理快篩試劑發放地點。（圖／翻攝自LINE台灣官方部落格）

點選資料後，還可以查看電話、地址，以及營業時間等詳細資訊，也可以點選右上角的愛心「收藏」地點，之後就可以在LINE熱點中「我的」頁面快速找到，不用再搜尋。此外，可直接點選頁面上的「分享地點」LINE給好友，在聊天室中會呈現一張這個地點的完整圖卡。

▼還能分享給好友。（圖／翻攝自LINE台灣官方部落格）