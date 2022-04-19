杉原之心海洋保育教育計畫展開　培育在地導覽員

▲杉原之心海洋保育教育計畫，培育16名在地導覽員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣杉原之心海洋保育教育計畫於上周末(4/16)展開為期3天的地方培力工作坊，以杉原灣潮間帶自然生態特色、周邊阿美族莿桐部落文化為主軸，進行杉原灣生態導覽培訓課程，並於18日下午舉辦結業儀式，共有16名學員結業，由縣府交通及觀光發展處王國政副處長頒發結業證書。



此次地方培力工作坊參與的學員主要來自杉原灣附近在地民眾，許多學員都有小野柳、富山護魚區的導覽解說背景；另外，也有在地阿美族莿桐部落年輕世代居民參加訓練，表示有興趣未來從事觀光導覽，期待在培訓課程中以部落的特色來發展吸引遊客的遊程。還有參加過星空導覽的民宿業者，想多元學習接觸不同面向的導覽，以提供遊客更好的服務；為了讓學生多瞭解台東觀光產業的不同面向，也有學校老師來參加導覽培訓，希望學生能留在臺東在地就業。



工作坊培訓課程包含室內及戶外課程，從杉原灣常見的潮間帶貝類、海藻、珊瑚礁、濱海植物等生態認識，到結合在地特色的遊程設計課程，以及近年大家重視的海洋永續保育、人與海共生共榮的里海觀念、導覽實務和導覽技巧等。



培訓課程特別著重阿美族莿桐部落的文化和生活，並邀請莿桐部落的頭目、主席跟學員分享部落與海共生的生活，從老人家傳承下來的生活智慧和技藝，例如就地取材以大自然現有可利用的素材來製作竹筏捕魚，捕獲生活所需的數量就好，而非大量掠取，是阿美族人與海的和諧關係，與海共生共榮的生活文化。課程還安排學員體驗阿美族漁具漁獵文化、品嚐部落風味餐。訓練結束前，每位學員須經過現場實際演練，才取得結業證書。



縣府交通及觀光發展處余明勳處長進一步表示，杉原之心海洋保育教育計畫是爭取中央海洋委員會海洋保育署經費，學員們也將在5/16~5/18每天1場次的杉原灣潮間帶生態體驗活動中，實際帶領遊客深入淺出杉原灣自然生態及阿美族人文風情之美。同時，計畫內容還有杉原之心海洋生態繪本展，第1場也將配合「東浪嘉年華」活動，在杉原灣建物大廳舉辦海洋生態繪本展，