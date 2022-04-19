台東今+9！成功進香團再+5　今年累計確診人數破百

▲台東今日+9，多數為成功廟宇案延伸。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣今(19)日新增9名確診者，6位女性3位男性CT值分別介於14.1~34.1之間。其中多數與成功進香團有關連，且9名確診者中，有3名居隔期間陰轉陽，台東今年也累計到101名確診者。台東縣政府表示，台東縣成功國小及新港國中因有學生確診，且該校確診及匡列隔離班級已超過全校班級數1/3，依規定全校停課至4/22(星期五)。另外，台東特教學校也有一名學生居家隔離期間陰轉陽確診。

縣府衛生局說明，今日成功廟宇進香團接觸者延伸5例確診者，其中2人居家隔離陰轉陽。 3例為居住成功鎮地區感染源待釐清，1例從高雄到綠島旅遊的案28673家人，居隔期間陰轉陽。因為成功國小及新港國中各有1名學生確診，因該校確診及匡列隔離班級已超過全校班級數1/3，依規定全校停課至4/22(星期五)。

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由於成功地區出現較多確診者，感染風險高，呼籲該地區民眾有症狀就醫時請主動告知居住地。饒慶鈴感謝衛生局同仁及第一線醫護人員辛勞，為因應本土疫情升高，疫情變化快速，也呼籲每1位鄉親都要接種疫苗，強化自身疫苗防護力，請符合追加劑(第3劑)的民眾盡快施打，尤其是第一線防疫人員或長照機構工作人員，應盡速接種第3劑，每1位鄉親都要有足夠疫苗防護力，保護自己也保護家人。