陸工信部：已派工作組赴上海　推進重點企業復工復產

▲上海封城導致大量工廠停工，部分供應鏈停擺。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海封城已導致部分供應鏈停擺，中國大陸工信部19日表示，已經向上海派駐工作組，將指導地方工信部門細化工業企業疫情防控指引，按照「一企一策」「一園一策」來組織生產，積極穩妥有序推進重點企業復工復產，並即時協調解決企業物流運輸中的問題訴求，努力做到「原料運得進、產品運得出」。

工信部發言人、運行監測協調局局長羅俊傑在記者會上提到，保障產業鏈供應鏈暢通穩定，事關經濟社會發展全局，事關安全穩定大局，工信部將堅持「民生要托底、貨運要暢通、產業要循環」的工作要求，抓實落細各項舉措，推動重點工業企業穩定生產和復工復產，確保產業鏈供應鏈暢通穩定，促進工業經濟平穩運行。

羅俊傑指出，首先要多措並舉，保障產業鏈供應鏈暢通穩定，要完善重點產業鏈供應鏈「白名單」制度，建立汽車、集成電路、消費電子、裝備製造、農用物資、食品、醫藥等涉及國計民生的重點產業鏈龍頭企業日調度機制，發揮產業鏈供應鏈暢通協調平台的作用。

羅俊傑說，工信部已經向上海等抗疫的前方派駐了工作組，部領導帶隊，將加強前後方協同、強化部省聯動，保障重點企業穩定生產和重點產業鏈運轉順暢。堅持對各類企業一視同仁，予以支持幫扶。

羅俊傑強調，工信部將指導地方工信部門細化工業企業疫情防控指引，按照「一企一策」「一園一策」來組織生產，積極穩妥有序推進重點企業復工復產，包括指導地方簡化審批流程，充分用好大數據的作用，來推動更多工人復工復產。將加強部門聯動和政策協同，及時協調解決企業物流運輸中的問題訴求，努力做到「原料運得進、產品運得出」。

羅俊傑還說，工信部將會同各地聯防聯控機制，完善通信行程卡「白名單」管理機制，向經各地級市及以上聯防聯控機制審核確認的涉及到重要生活物資運輸的相關貨運司乘人員提供便捷、高效、規範的通信行程信息服務，助力保障疫情防控期間重要物資貨運車輛及司乘人員順暢通行。