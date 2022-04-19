　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸工信部：已派工作組赴上海　推進重點企業復工復產

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲上海封城導致大量工廠停工，部分供應鏈停擺。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海封城已導致部分供應鏈停擺，中國大陸工信部19日表示，已經向上海派駐工作組，將指導地方工信部門細化工業企業疫情防控指引，按照「一企一策」「一園一策」來組織生產，積極穩妥有序推進重點企業復工復產，並即時協調解決企業物流運輸中的問題訴求，努力做到「原料運得進、產品運得出」。

工信部發言人、運行監測協調局局長羅俊傑在記者會上提到，保障產業鏈供應鏈暢通穩定，事關經濟社會發展全局，事關安全穩定大局，工信部將堅持「民生要托底、貨運要暢通、產業要循環」的工作要求，抓實落細各項舉措，推動重點工業企業穩定生產和復工復產，確保產業鏈供應鏈暢通穩定，促進工業經濟平穩運行。

羅俊傑指出，首先要多措並舉，保障產業鏈供應鏈暢通穩定，要完善重點產業鏈供應鏈「白名單」制度，建立汽車、集成電路、消費電子、裝備製造、農用物資、食品、醫藥等涉及國計民生的重點產業鏈龍頭企業日調度機制，發揮產業鏈供應鏈暢通協調平台的作用。

▲▼特斯拉上海超級工廠。（圖／路透社）

羅俊傑說，工信部已經向上海等抗疫的前方派駐了工作組，部領導帶隊，將加強前後方協同、強化部省聯動，保障重點企業穩定生產和重點產業鏈運轉順暢。堅持對各類企業一視同仁，予以支持幫扶。

羅俊傑強調，工信部將指導地方工信部門細化工業企業疫情防控指引，按照「一企一策」「一園一策」來組織生產，積極穩妥有序推進重點企業復工復產，包括指導地方簡化審批流程，充分用好大數據的作用，來推動更多工人復工復產。將加強部門聯動和政策協同，及時協調解決企業物流運輸中的問題訴求，努力做到「原料運得進、產品運得出」。

羅俊傑還說，工信部將會同各地聯防聯控機制，完善通信行程卡「白名單」管理機制，向經各地級市及以上聯防聯控機制審核確認的涉及到重要生活物資運輸的相關貨運司乘人員提供便捷、高效、規範的通信行程信息服務，助力保障疫情防控期間重要物資貨運車輛及司乘人員順暢通行。

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／首例重症男童離世　確診父親悲痛回應
確診男亂跑！女友居隔疑外出　侯友宜怒了說重話
2歲童重症亡！　指揮中心：兒童4情況快就醫
18歲確診男亂跑　女友疑也外出！北市：最高罰100萬
快訊／汐止長照機構爆群聚　28人確診！
酒促女郎被夾中間　2阿兵哥摸舔全身GG了
快訊／張惠妹演唱會工作人員確診　主辦單位回應了！
確診2歲童不治！　醫示警「孩子冒4徵兆」立送急診
快訊／林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億
快訊／重症童搶救6天不治！雙和醫院：敗血症導致腦幹腦炎
快訊／新北2歲童重症身亡　侯友宜哽咽：我們很自責
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸工信部：已派工作組赴上海　推進重點企業復工復產

上海養老院老人被拉進「集裝箱隔離」直擊影片曝！目擊者無助爆哭

上海外送員趁封城「坐地起價」　兩周「暴賺9萬元」終於踢到鐵板

特斯拉上海工廠重啟生產　231家汽車產業列復工名單

李家超：當選之後會立即推動與大陸通關

中美「新冷戰」堅冰在凝結　秦剛：兩國應通過對話打破當前僵局

新增7人死亡！上海本土狂燒+19442例　累計10死

全員陰性！早日解封！非洲小哥祝福視頻再次火爆

蔡英文稱「堅定守護主權」　國台辦：台灣前途由全體中國人決定

兒因病離世欠367萬！打鐵工兼2份保全還債：不能賴人家一分錢

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

嚇死人！自強號有蛇 逾30CM 纏繞車廂頂

為爸準備「拉鈔票蛋糕」慶生！　媽徒手破壞...女崩潰：妳幹嘛

柯文哲居隔開線上會議　預言「本周全台會大亂」

眼罩花貓愛碰瓷！死守她下班路　天天跑來假車禍：撞倒要負責喔

本土+1390「再創新高」！　連4日破千 另增90例境外移入

陸工信部：已派工作組赴上海　推進重點企業復工復產

上海養老院老人被拉進「集裝箱隔離」直擊影片曝！目擊者無助爆哭

上海外送員趁封城「坐地起價」　兩周「暴賺9萬元」終於踢到鐵板

特斯拉上海工廠重啟生產　231家汽車產業列復工名單

李家超：當選之後會立即推動與大陸通關

中美「新冷戰」堅冰在凝結　秦剛：兩國應通過對話打破當前僵局

新增7人死亡！上海本土狂燒+19442例　累計10死

全員陰性！早日解封！非洲小哥祝福視頻再次火爆

蔡英文稱「堅定守護主權」　國台辦：台灣前途由全體中國人決定

兒因病離世欠367萬！打鐵工兼2份保全還債：不能賴人家一分錢

Google「網頁版」智慧鏡頭超方便　右鍵一秒就可找資料

快訊／雲林+8！雙胞胞男嬰外縣市抓周染疫　成年紀最小確診者

健保資料庫侵人權？　醫界1400人連署反對：如何「瞎子摸象」治療

快訊／首例重症男童父母陪伴下離世　確診父親悲痛回應

銘傳大學桃園校區一學生確診　校方公布足跡「桃銘便利商店」

「黑毛小豬」窩阿嬤旁翻肚熟睡　肥美身材引網矚目：深色顯瘦？

三劑令重創旅行業「損失達百億」　公會提3訴求：啟動營運薪資補貼

暴龍超級新秀缺陣人手短缺　七六人恩比德攻31分豪取二連勝

中國手機市場修正、外資下修穩懋目標價至285元　但仍喊買

娜塔莉波曼回歸「神秘女雷神」初登場！　《雷神索爾4》暑假上檔

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

大陸熱門新聞

不用趴睡！小學引入午休神器

「勸別離婚」親友超後悔　人妻遭家暴夫狂打頭5天後過世

兒因病離世欠367萬！打鐵工兼2份保全還債

蔡英文稱守護主權　國台辦回應

非洲小哥祝福視頻再次火爆上海

趁封城惡意加價　上海外送員兩周暴賺9萬元

87歲長者逝世　野生仙鶴入室叩頭家屬驚喜

上海本土+19442例　日增7人死亡累計10死

她被逼婚逃家4年　見老父現身秒淚崩

尪不菸酒勤工作！二婚妻不滿想離：又嫁個窩囊廢

上海鬧菜荒！菜農嘆：菜都爛地裡了

上海養老院老人被拉進集裝箱隔離　直擊影片曝

李家超：當選之後會立即推動與大陸通關

多地封城！陸第一季GDP增4.8％

更多熱門

相關新聞

上海養老院老人被拉進集裝箱隔離　直擊影片曝

上海養老院老人被拉進集裝箱隔離　直擊影片曝

上海自收緊防疫封控措施以來，無法就醫、無法購買食物藥物、物資短缺等個人經歷及求助的聲音也不斷在網上傳出。微博一名網友昨晚爆料稱，一群養老院的老人被拉到方艙隔離，因為沒有自理能力，竟被推到集中箱入住。該微博還配了一則影片，點燃大批網友的怒火。

趁封城惡意加價　上海外送員兩周暴賺9萬元

趁封城惡意加價　上海外送員兩周暴賺9萬元

特斯拉上海工廠重啟生產

特斯拉上海工廠重啟生產

上海本土+19442例　日增7人死亡累計10死

上海本土+19442例　日增7人死亡累計10死

蘋果鏈復工！郭明錤：廣達上海廠MacBook先　特斯拉第二

蘋果鏈復工！郭明錤：廣達上海廠MacBook先　特斯拉第二

關鍵字：

上海封城工信部復工復產

讀者迴響

熱門新聞

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

米砂要結婚了！AV片場「愛上臨演男」夢幻婚紗曝光

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

愛愛一半飄腥味！人夫低頭「整根染血」　醫驚：斷掉了

快訊／新北2歲重症童搶救6天不治　侯友宜哽咽證實

池錫辰爆「沒喜帖」闖孫藝真、玄彬婚禮！挨轟丟臉揭真相

86國陰莖長度「台灣鵰」倒數第二！　數字曝光

「大改版」防疫保單來了！隔離、確診都不賠　富邦新版鎖定住院「最高賠50萬」

王祖賢吃火鍋竟遭毒舌「顏值暴跌」

月經來「超補鐵菜單」一次看！婦科醫大推：3種人也要吃

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

即／養網軍辱公務員判刑　楊蕙如秘繳罰金

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

《超偶》冠軍歌手一度輕生！她「1年只賺12萬」

C羅悲痛宣布龍鳳胎男嬰夭折！　寶貝女兒平安出生

更多

最夯影音

更多
徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告
降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面