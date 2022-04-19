特斯拉上海工廠重啟生產　231家汽車產業列復工名單

▲特斯拉上海超級工廠18日開始復工。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

「封控」近一個月的上海發布第一批666家覆工企業名單，其中包括不少總部或者工廠位於上海的汽車行業上下遊公司，達231家。其中，特斯拉已於18日正式重啟生產，根據大陸市場消息指出，部分特斯拉員工周末已收到消息將進入閉環生產。

據陸媒《證券日報》報導指出，特斯拉18日正式重啟生產，但進入閉環生產的員工人數有限。並且安排大巴車接送符合條件的員工返廠，員工之後的吃住將全部在工廠內解決，定期進行核酸檢測。

特斯拉已取得臨港覆產許可證，目前採用全部白班的形式，所有的生產線都只生產Model Y。不過，截至4月17日，特斯拉上海工廠停產時間已經長達3周，特斯拉上海工廠預計減產5萬輛左右。

報導稱，有員工透露封控期間，自家樓上樓下皆有陽性病例，無法沒能趕上第一輪覆工，很多員工都是類似情況，將影響覆工覆產的規模。「還好居家封控期間，線上的工作一直在進行，短期內全面覆產面臨不小的壓力。」

《澎湃新聞》報導指出特斯拉的財報，2021年特斯拉上海工廠汽車交付量逾48萬，超過北美冠軍，特斯拉加州工廠（約45萬）。2022年4月2日，特斯拉發佈2022年第一季度交付報告，一季度特斯拉全球交付量超過31萬輛，其中1月上海超級工廠出口量達到40500輛，2月出口量為33315輛，為中國智造在國際舞台上再擴戰果。同時，1月和2月特斯拉還以59846輛和56515輛的國內銷量，穩居「5萬俱樂部」。

▲位於上海嘉定區的上汽大眾汽車有限公司三廠。

吉林、上海因疫情「封控」，導致不少整車及汽車零部件企業被動減產甚至停產，像是特斯拉、蔚來、長城坦克、東風日產等知名企業都受衝擊。不過，受上海、吉林等汽車產業鏈推進覆工消息刺激，大陸A股18日汽車零部件板塊高開高走，多家企業出現漲停板情況。

上海17日公布的第一批666家覆工企業名單中，汽車產業鏈公司占三分之一，達231家，包括了華域汽車、維寧爾、奧托立夫、安波福、采埃孚、延鋒等多家知名汽車零部件企業。

目前，大陸上汽集團計劃在風險可控的前提下啟動壓力測試、摸排難點堵點，為正式覆工覆產做好積極準備；長城汽車18日也表態，密切關註各地疫情的影響，積極調配物料，努力將疫情的影響降到最低。

▲2019年大陸汽車銷量2800萬輛，疫情之後數據下滑。（圖／CFP）

華為消費者業務CEO、智能汽車BU CEO余承東表示，「上海如果不能覆工覆產的話，5月份之後，所有涉及上海供應鏈的科技、工業產業都會全面停產，尤其是汽車產業。」

大陸小鵬汽車董事長何小鵬表示，如果上海和周邊的供應鏈企業還無法找到動態覆工覆產的方式，5月份可能大陸所有的整車廠都要停工停產了。不過何小鵬也表示，好消息是部分部委和主管部門正在盡全力協調，期望更多政府和主管部門的支持和共同努力。