新增7人死亡！上海本土狂燒+19442例　累計10死

▲上海疫情持續，民眾與志願者艱苦抗疫。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海衛健委19日通報，新增本土感染19442例，新增7人死亡，迄今上海此輪疫情已導致10人死亡。進駐上海已經半個月的大陸國務院副總理孫春蘭要求，全力救治重症患者，千方百計降低病死率。

上海衛健委今天早晨通報，4月18日0到24時，新增本土新冠肺炎確診病例3084例（含既往無症狀感染者轉為確診病例974例）和無症狀感染者17332例，實際新增19442例。

通報顯示，4月18日0到24時，新增本土死亡病例7例。年齡從60歲到101歲，其中75歲以上6例，合併冠心病、糖尿病、高血壓3級、腦梗死後遺症、心功能Ⅲ級、腦梗塞、低蛋白血症等嚴重的基礎疾病。75歲以下1例（60歲），合併創傷性腦疝、創傷性硬膜下出血、多發性大腦挫裂傷、創傷性蛛網膜下腔出血、中樞性尿崩症。上述7人入院後病情加重，經搶救無效死亡，直接的死亡原因由基礎疾病導致。

大陸國務院副總理孫春蘭連續多日在上海主持召開疫情防控專題會、出席醫療救治專題會。18日孫春蘭要求，要把醫療救治工作擺在突出位置，對患者進行分型，分類收治，做好雙向轉診，中西醫結合，同質化規範化治療，加強護理，防止輕症轉重症、危重症，全力以赴救治重症患者，千方百計降低病死率。

與會專家表示，上海老齡化程度高，如果疫情蔓延將對老年人、有基礎疾病人群生命健康造成嚴重威脅，並導致醫療資源擠兌。因此，加快推進動態清零、加強疫苗接種至關重要。